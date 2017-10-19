10月21日、10月22日17:00將迎來例行賽最後一週的賽程！

選手們表現精湛，無不展現最佳的自己，

究竟11月11日總決賽會由哪幾位選手出線？

觀看直播見證四強誕生，

中文頻道、粵語頻道也特別舉辦專屬活動！

為選手加油的同時！還有機會獲得寶石獎勵唷！

來看看活動說明吧！

●中文頻道專屬活動參加方法：



《Step 1》10/21(六)17:00、10/22（日）17:00觀看中文頻道例行賽賽事直播

《Step 2》於直播聊天頻道中留言為自己支持的選手加油！

《Step 3》分享消息給好友們，越多人觀看直播，中獎率越高唷！

10月21日活動獎勵：



直播同時在線觀看人數達3,000，抽500寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達4,000，再抽700寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達5,000，再抽1,000寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達6,000，再抽1,500寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達7,000，再抽3,000寶石（10名）



10月22日活動獎勵：



直播同時在線觀看人數達3,000，抽500寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達4,000，再抽700寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達5,000，再抽1,000寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達6,000，再抽1,500寶石（10名）



直播同時在線觀看人數達7,000，再抽3,000寶石（10名）



得獎名單：10月24日於中文官方粉絲團公布





●粵語頻道專屬活動參加方法：



《Step 1》10/21(六)17:00、10/22（日）17:00觀看粵語頻道例行賽賽事直播

《Step 2》於直播聊天頻道中提問後10分鐘內正確回答問題即可參加抽獎！正確回答三個問題，還有機會抽中加碼獎。

10月21日活動獎勵：

500寶石（抽5名）



700寶石（抽5名）



1000寶石（抽2名）



加碼獎：3000寶石（抽1名）



10月22日活動獎勵：

500寶石（抽5名）



700寶石（抽5名）



1000寶石（抽2名）



加碼獎：3000寶石（抽1名）



得獎名單：10月24日於中文官方粉絲團公布



注意事項：

1、得獎公佈後，得獎者需於2017年10月29日(日)23：59分前，以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-觀看直播抽寶石！-中文/粵語頻道專屬活動（依照頻道填寫標題），並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱、玩家ID發送至cr_fb2016@hotmail.com

2、請勿於直播聊天頻道洗頻、謾罵、發佈不雅言論，違者將取消抽獎資格。

3、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。

4、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

5、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

6、主辦單位保留此次活動的最終決策權。