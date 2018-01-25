1月27日14:00由Google Play主辦的台灣菁英賽，將於在2018台北國際電玩展火熱展開！

四大戰隊隊分別由知名選手俠客（TMD Xiake）、阿王（Nova l Aaron）、堯堯（Nova l YaoYao）與去年台灣公開賽冠軍冰珔晶領軍，他們分別集結多位實力堅強的台港高手，其中包含參加過國內外賽事的胖胖、忍者龜、桐子kirito、康師父、chiata等，以三人為一隊組成戰隊。想了解四大戰隊的隊長＆隊員究竟是誰，請看這篇！



至現場觀看台灣菁英賽，還能到Google Play攤位參加現場活動，有機會獲得限量周邊小禮物。

究竟哪個戰隊將奪下台灣最強戰隊稱號？敬邀挑戰者們一同到賽事會場見證冠軍誕生！

活動地點：台北國際電玩展（台北世貿一館）

交通資訊：

捷運：

‧搭乘捷運淡水信義線於【台北101/世貿站】下車，於5號出口或1號出口 出站。

公車：

‧搭乘1、22、33、37、266、288、665號、藍5公車，於站牌【世貿中心（莊敬）】下車。 ‧搭乘 284、611、650號公車，於站牌【世貿中心（基隆路）】下車。

展場資訊：Google Play B211攤位(靠近世貿一館1號入口）