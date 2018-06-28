CRL亞洲賽區邁入季後賽賽程！
每支戰隊都通過重重難關才取得季後賽資格！
激烈對決不在話下，
而新卡牌─皇家野豬、巨型雪球納入使用，
又將對戰局有什麼影響？是否會出現創新牌組？
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攸關決定亞洲最強戰隊的賽事，
到底會怎麼進行？
現在就帶大家了解一下！
季後賽時間：
6月30日(六)18:00 （半準決賽）
7月 7日(六)18:00 （準決賽）
7月15日(日)16:00 （決賽）
季後賽賽事規則：
季後賽採BO5（最多5場Set），5戰3勝制，率先拿下3場Set勝利的戰隊勝出。
每個戰隊最多能派出4名選手參賽。
單一選手在Set1到Set4內最多可以參與2場Set。
季後賽賽制說明：
Set1：1v1
Set1採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。
雙方各可禁用一張卡牌。
Set2：2v2
Set2採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。
雙方各可禁用一張卡牌。
Set3：1v1
Set3採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。
雙方各可禁用一張卡牌。
Set4：1v1
Set4採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。
雙方各可禁用一張卡牌。
Set5：King of the Hill 3v3
雙方戰隊選手需依照選手名單上場順序，進行1v1（BO1）的對戰。
雙方戰隊排序第一位的選手首先上場，獲勝一方可繼續與對方下一位順序的選手展開對戰，直至一方選手全部落敗分出勝負。
雙方各可禁用一張卡牌。
季後賽賽程表：
半準決賽─參賽戰隊戰績資訊
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