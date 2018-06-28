CRL亞洲賽區邁入季後賽賽程！

每支戰隊都通過重重難關才取得季後賽資格！

激烈對決不在話下，

而新卡牌─皇家野豬、巨型雪球納入使用，

又將對戰局有什麼影響？是否會出現創新牌組？

觀看直播了解最新牌組外

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還有機會獲得周邊公仔、限量徽章、寶石等好禮！

詳情請見活動說明！

攸關決定亞洲最強戰隊的賽事，

到底會怎麼進行？

現在就帶大家了解一下！

季後賽時間：

6月30日(六)18:00 （半準決賽）

7月 7日(六)18:00 （準決賽）

7月15日(日)16:00 （決賽）

季後賽賽事規則：

季後賽採BO5（最多5場Set），5戰3勝制，率先拿下3場Set勝利的戰隊勝出。

每個戰隊最多能派出4名選手參賽。

單一選手在Set1到Set4內最多可以參與2場Set。

季後賽賽制說明：



Set1：1v1 Set1採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。 雙方各可禁用一張卡牌。

Set2：2v2 Set2採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。 雙方各可禁用一張卡牌。

Set3：1v1 Set3採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。 雙方各可禁用一張卡牌。

Set4：1v1 Set4採BO3（最多3場Game），3戰2勝制，率先拿下2場Game勝利的一方勝出。 雙方各可禁用一張卡牌。

Set5：King of the Hill 3v3 雙方戰隊選手需依照選手名單上場順序，進行1v1（BO1）的對戰。 雙方戰隊排序第一位的選手首先上場，獲勝一方可繼續與對方下一位順序的選手展開對戰，直至一方選手全部落敗分出勝負。 雙方各可禁用一張卡牌。



季後賽賽程表：