亞洲賽區三大分區中
東南亞分區與韓國分區的參賽選手都赫赫有名
日本分區的參賽選手當然也是臥虎藏龍！
到底有哪些厲害的選手加入CRL亞洲賽區呢？
快看以下介紹吧！！
DetonatioN Gaming
Lewis
最高盃數：4803
擅長進攻策略：三槍套
最喜歡的卡牌：聖水收集器
最尊敬的選手：Tali
koo
最高盃數：6396
擅長進攻策略：推進流
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：KENTSUMESHI
Pirameki
最高盃數：6022
擅長進攻策略：三槍套
最喜歡的卡牌：三個火槍手
最尊敬的選手：Amuro
Matsumoton
最高盃數：5838
擅長進攻策略：無技巧牌組
最喜歡的卡牌：三個火槍手（特別是左邊的火槍手）
最尊敬的選手：AK
FAV Gaming
RAD
最高盃數：6605
擅長進攻策略：墓園套
最喜歡的卡牌：鏡像法術
最尊敬的選手：KENTSUMESHI
KENTSUMESHI
最高盃數：6434
擅長進攻策略：石人套、X弩套、氣球套
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：isaporon
Oz
最高盃數：6102
擅長進攻策略：石人套
最喜歡的卡牌：掘地礦工
最尊敬的選手：謙虛且具備實力的選手
Yakitori
最高盃數：6445
擅長進攻策略：低費流
最喜歡的卡牌：火箭
最尊敬的選手：RAD
GameWith
Amaterasu
最高盃數：5726
擅長進攻策略：石人套、天狗套
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：KENTSUMESHI、mikan bouya
YUIHIIRO
最高盃數：6408
擅長進攻策略：天狗套
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：Nova l Bochum
kk
最高盃數：6618
擅長進攻策略：低費流
最喜歡的卡牌：公主
最尊敬的選手：Amuro
shun
最高盃數：5965
擅長進攻策略：天狗套、石人套、三槍套
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：mikan bouya
PONOS Sports
mikan bouya
最高盃數：6632
擅長進攻策略：礦工氣球套、速轉野豬流
最喜歡的卡牌：公主
最尊敬的選手：isaporon、 Anri/Henri
Fuchi
最高盃數：6036
擅長進攻策略：石人複製套
最喜歡的卡牌：飛斧屠夫
最尊敬的選手：Niedrig
tengod
最高盃數：5975
擅長進攻策略：巨人礦工套
最喜歡的卡牌：巨人
最尊敬的選手：Rola、RAD
raiki jones
最高盃數：6396
擅長進攻策略：速轉礦工三槍流
最喜歡的卡牌：聖水收集器
最尊敬的選手：Remi
不少厲害牌組是從日本傳出，
到底日本選手們會用哪些牌組展開賽事？
是否又會搭配出前所未見的強勢牌組呢？
4月29日(日)18:00賽事直播即將揭曉！
請大家記得訂閱CRL亞洲賽區中文頻道唷！