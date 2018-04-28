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2018年4月28日
Blog – Clash Royale

日本分區四大戰隊選手名單揭曉！多位參與世界級賽事選手入列！

亞洲賽區三大分區中
東南亞分區與韓國分區的參賽選手都赫赫有名
日本分區的參賽選手當然也是臥虎藏龍！
到底有哪些厲害的選手加入CRL亞洲賽區呢？
快看以下介紹吧！！

DetonatioN Gaming

  • Lewis

    • 最高盃數：4803

    • 擅長進攻策略：三槍套

    • 最喜歡的卡牌：聖水收集器

    • 最尊敬的選手：Tali

  • koo

    • 最高盃數：6396

    • 擅長進攻策略：推進流

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：KENTSUMESHI

  • Pirameki

    • 最高盃數：6022

    • 擅長進攻策略：三槍套

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手

    • 最尊敬的選手：Amuro

  • Matsumoton

    • 最高盃數：5838

    • 擅長進攻策略：無技巧牌組

    • 最喜歡的卡牌：三個火槍手（特別是左邊的火槍手）

    • 最尊敬的選手：AK

FAV Gaming

  • RAD

    • 最高盃數：6605

    • 擅長進攻策略：墓園套

    • 最喜歡的卡牌：鏡像法術

    • 最尊敬的選手：KENTSUMESHI

  • KENTSUMESHI

    • 最高盃數：6434

    • 擅長進攻策略：石人套、X弩套、氣球套

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：isaporon

  • Oz

    • 最高盃數：6102

    • 擅長進攻策略：石人套

    • 最喜歡的卡牌：掘地礦工

    • 最尊敬的選手：謙虛且具備實力的選手

  • Yakitori

    • 最高盃數：6445

    • 擅長進攻策略：低費流

    • 最喜歡的卡牌：火箭

    • 最尊敬的選手：RAD

GameWith

  • Amaterasu

    • 最高盃數：5726

    • 擅長進攻策略：石人套、天狗套

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：KENTSUMESHI、mikan bouya

  • YUIHIIRO

    • 最高盃數：6408

    • 擅長進攻策略：天狗套

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：Nova l Bochum

  • kk

    • 最高盃數：6618

    • 擅長進攻策略：低費流

    • 最喜歡的卡牌：公主

    • 最尊敬的選手：Amuro

  • shun

    • 最高盃數：5965

    • 擅長進攻策略：天狗套、石人套、三槍套

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：mikan bouya

PONOS Sports

  • mikan bouya

    • 最高盃數：6632

    • 擅長進攻策略：礦工氣球套、速轉野豬流

    • 最喜歡的卡牌：公主

    • 最尊敬的選手：isaporon、 Anri/Henri

  • Fuchi

    • 最高盃數：6036

    • 擅長進攻策略：石人複製套

    • 最喜歡的卡牌：飛斧屠夫

    • 最尊敬的選手：Niedrig

  • tengod

    • 最高盃數：5975

    • 擅長進攻策略：巨人礦工套

    • 最喜歡的卡牌：巨人

    • 最尊敬的選手：Rola、RAD

  • raiki jones

    • 最高盃數：6396

    • 擅長進攻策略：速轉礦工三槍流

    • 最喜歡的卡牌：聖水收集器

    • 最尊敬的選手：Remi

不少厲害牌組是從日本傳出，
到底日本選手們會用哪些牌組展開賽事？
是否又會搭配出前所未見的強勢牌組呢？
4月29日(日)18:00賽事直播即將揭曉！
請大家記得訂閱CRL亞洲賽區中文頻道唷！