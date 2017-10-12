本週六日17:00例行賽賽事將再次引燃！

觀看直播即可參與抽獎！



2000寶石與限定襪子等著大家！

參加方法：

《Step 1》10/14(六)17:00、10/15（日）17:00觀看例行賽賽事直播



中文頻道：

https://www.youtube.com/c/ClashroyaleTW

粵語頻道：

https://www.youtube.com/c/ClashroyaleHK

《Step 2》「公開分享」該日積分貼文



《Step 3》於直播結束中文fb公布該日積分貼文後30分鐘內，依照留言格式正確填寫當天8場獲勝者名稱，即可參與抽獎。

留言格式：

角色名稱、玩家Tag



第一場獲勝者名稱、第二場獲勝者名稱、第三場獲勝者名稱、第四場獲勝者名稱、第五場獲勝者名稱、第六場獲勝者名稱、第七場獲勝者名稱、第八場獲勝者名稱

10月14日活動獎勵：



2000寶石（抽1名）



1000寶石（抽1名）



500寶石（抽5名）



200寶石（抽10名）

10月15日活動獎勵：



部落衝突:皇室戰爭限定襪子一盒（抽10名）



1000寶石（抽1名）



500寶石（抽5名）



200寶石（抽10名）

得獎名單：10月16日於中文官方粉絲團公布

注意事項：



1、得獎公佈後，實體獎勵得獎者需於2017年10月22日(日)23：59分前以信件標題：皇冠錦標賽東南亞賽區-觀看直播抽寶石！和得獎資料，並附上FB名稱、收件者姓名、地址、手機號碼發送至cr_fb2016@hotmail.com



2、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。



3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。



4、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

5、主辦單位保留此次活動的最終決策權。