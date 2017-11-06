‧賽區總決賽在哪舉辦呢？

東南亞賽區總決賽將在Neo Studio舉辦

地圖

地址：台北市信義區松壽路22號5樓(Neo19商場5樓/一樓入口處，靠近全家便利商店)

‧搭乘大眾運輸工具，該在哪一站下車？

捷運：



紅線－淡水信義線：象山站1號出口



藍線－板南線：市政府3號出口（步行約需15至20分，建議再轉搭公車）

公車：

有經松壽路口站、興雅國中站均可。（以下路線，請參考搭乘）



20、202、266、266區、270區、281、282副、284、284直、

32、46、611、612、612區、621、647、650、651、665、669、

912、915、市民小巴7、棕18、棕21、棕6、紅56、綠1、藍10、藍5

‧現場幾點開放入場？

12:30開放入場，14:00賽事開打！



現場預先報名目前已經額滿，但現場仍有保留座位，



未預先報名成功，仍舊可至現場觀賽，並參加現場活動唷！

‧沒辦法到現場，但很想看比賽，怎麼辦？



別擔心！中文頻道與粵語頻道均將進行直播！



記得訂閱頻道，才能第一時間收到直播通知唷！



現場舉辦了活動，那賽事直播會不會也有活動呢？



這就要請大家密切留意皇室資訊和中文粉絲團囉！

注意事項：



‧工作人員會視現場人流狀況進行管控。



‧活動現場座位安排，請聽從現場工作人員說明。



‧活動現場備有瓶水，請勿攜帶含有酒精之飲料、食物進場。



‧現場觀戰時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。