挑戰者們，大家好！
東南亞賽區總決賽11月11日14:00在台北正式展開！
現場除有觀賽小禮物外，參加活動還有機會參與周邊抽獎！
活動到底有哪些獎品呢？現在獨家揭密！
酷炫專屬！東南亞賽區限量T-Shirt！
精緻作工！帶點神祕又不神祕的獎品！
這難道就是全部的獎品了嗎？
當然不是，還有可愛萌物等多項周邊等著大家！
想知道更多活動資訊與獎品？
歡迎大家到現場觀看賽事並參加活動唷！
以下整理大家到現場觀賽所需要的資訊，出發前記得看看唷！
‧賽區總決賽在哪舉辦呢？
東南亞賽區總決賽將在Neo Studio舉辦
地址：台北市信義區松壽路22號5樓(Neo19商場5樓/一樓入口處，靠近全家便利商店)
‧搭乘大眾運輸工具，該在哪一站下車？
捷運：
紅線－淡水信義線：象山站1號出口
藍線－板南線：市政府3號出口（步行約需15至20分，建議再轉搭公車）
公車：
有經松壽路口站、興雅國中站均可。（以下路線，請參考搭乘）
20、202、266、266區、270區、281、282副、284、284直、
32、46、611、612、612區、621、647、650、651、665、669、
912、915、市民小巴7、棕18、棕21、棕6、紅56、綠1、藍10、藍5
‧現場幾點開放入場？
12:30開放入場，14:00賽事開打！
現場預先報名目前已經額滿，但現場仍有保留座位，
未預先報名成功，仍舊可至現場觀賽，並參加現場活動唷！
‧沒辦法到現場，但很想看比賽，怎麼辦？
別擔心！中文頻道與粵語頻道均將進行直播！
記得訂閱頻道，才能第一時間收到直播通知唷！
現場舉辦了活動，那賽事直播會不會也有活動呢？
這就要請大家密切留意皇室資訊和中文粉絲團囉！
注意事項：
‧工作人員會視現場人流狀況進行管控。
‧活動現場座位安排，請聽從現場工作人員說明。
‧活動現場備有瓶水，請勿攜帶含有酒精之飲料、食物進場。
‧現場觀戰時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。