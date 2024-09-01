挑戰者們，大家好！
由Xiake舉辦的2024皇室俠客盃第一季熱身聯賽與聯賽即將到來！
你的實力堅強，並想與各路好手一較高下？
這將是絕佳的機會！
賽程資訊（台北/香港/吉隆坡時間）如下：
第一季熱身聯賽
9月7日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名
9月7日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程
9月8日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰
第一季聯賽
海選賽#1
10月12日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名
10月12日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程
10月13日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽
海選賽#2
11月16日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名
11月16日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程
11月17日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽
海選賽#3
12月14日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名
12月14日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽，取前8名選手晉級次日賽程
12月15日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽
總決賽
1月18日(六)20點：由海選賽晉級的6名選手、海選積分最高的選手與Xiake，共8位進行對戰
所有賽程的雙敗淘汰賽賽程表將於Xiake Discord伺服器優先公布！
Xiake頻道將直播所有賽事，更多詳情請留意Xiake頻道社群頁面！
※2024皇室俠客盃為內容創作者自辦，非官方組織，主辦者與參加者的言論不代表官方立場
※所有選手需遵守遊戲的《服務條款》