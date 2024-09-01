挑戰者們，大家好！

由Xiake舉辦的2024皇室俠客盃第一季熱身聯賽與聯賽即將到來！

你的實力堅強，並想與各路好手一較高下？

這將是絕佳的機會！

賽程資訊（台北/香港/吉隆坡時間）如下：

第一季熱身聯賽

9月7日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名

9月7日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽， 取前8名 選手晉級次日賽程

9月8日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰

第一季聯賽

海選賽#1

10月12日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名

10月12日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽， 取前8名 選手晉級次日賽程

10月13日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽

海選賽#2

11月16日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名

11月16日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽， 取前8名 選手晉級次日賽程

11月17日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽

海選賽#3

12月14日(六)20點：千人聯賽，一般對戰時長2小時，敗場上限為5場，取前16名

12月14日(六)聯賽結束：前16名選手加入指定部落進行單敗淘汰賽， 取前8名 選手晉級次日賽程

12月15日(日)20點：前8名選手加入指定部落進行雙敗淘汰賽，採Bo3，以決鬥模式進行對戰，取前2名晉級1月決賽

總決賽

1月18日(六)20點：由海選賽晉級的6名選手、海選積分最高的選手與Xiake，共8位進行對戰

所有賽程的雙敗淘汰賽賽程表將於Xiake Discord伺服器優先公布！

Xiake頻道 將直播所有賽事，更多詳情請留意Xiake頻道社群頁面！



※2024皇室俠客盃為內容創作者自辦，非官方組織，主辦者與參加者的言論不代表官方立場