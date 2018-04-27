東南亞分區四大戰隊高手雲集！
韓國分區四大戰隊同樣不容小覷，
17位韓國頂尖選手來勢洶洶！
先帶大家簡單認識一下他們！
KING-ZONE DragonX
X bow master
最高盃數：5500
擅長進攻策略：橋頭衝鋒流
最喜歡的卡牌：X連弩
最尊敬的選手：Jmonte
Big Daddy
最高盃數：5202
擅長進攻策略：施加壓力
最喜歡的卡牌：哥布林飛桶
最尊敬的選手：Adam
Ho
最高盃數：4900
擅長進攻策略：積極進攻，喜歡預判
最喜歡的卡牌：掘地礦工
最尊敬的選手：沒有
July
最高盃數：4161
擅長進攻策略：預判玩法
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：Nova I Bochum
OGN ENTUS
HAUL
最高盃數：6403
擅長進攻策略：分析牌組後剋制
最喜歡的卡牌：戈侖冰人
最尊敬的選手：自己
Astro
最高盃數：5525
擅長進攻策略：反推
最喜歡的卡牌：公主
最尊敬的選手：ThatOneGuy
Qmills
最高盃數：5824
擅長進攻策略：利用對手失誤
最喜歡的卡牌：復仇滾木
最尊敬的選手：Soking
Quesara
最高盃數：5364
擅長進攻策略：計算聖水差
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：Qmills
OP.GG Skeleton
EuiChan
最高盃數：6108
擅長進攻策略：計算聖水差
最喜歡的卡牌：雷電法術
最尊敬的選手：June
Chasyu
最高盃數：5863
擅長進攻策略：防守反推
最喜歡的卡牌：聖水收集器
最尊敬的選手：DDaB0ng TV
DDaB0ng TV
最高盃數：5928
擅長進攻策略：防守反推
最喜歡的卡牌：蝙蝠、雷電法術、冰雪精靈
最尊敬的選手：June
JinTV
最高盃數：5064
擅長進攻策略：不按牌理出牌
最喜歡的卡牌：戈侖石人
最尊敬的選手：Surgical goblin
Seong Won
最高盃數：5212
擅長進攻策略：一波流
最喜歡的卡牌：熔岩獵犬
最尊敬的選手：EuiChan
SANDBOX
Edo
最高盃數：5798
擅長進攻策略：自閉流
最喜歡的卡牌：骷髏巨人
最尊敬的選手：Khani
Beaver
最高盃數：6022
擅長進攻策略：自閉流
最喜歡的卡牌：野豬騎士
最尊敬的選手：沒有
Khani
最高盃數：5534
擅長進攻策略：騎士桶
最喜歡的卡牌：迫擊砲
最尊敬的選手：Sugical Goblin
Sinchu
最高盃數：5635
擅長進攻策略：自閉流
最喜歡的卡牌：氣球兵
最尊敬的選手：沒有
究竟他們的實力如何？
記得鎖定4月28日11:00精采賽事直播！
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