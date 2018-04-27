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2018年4月27日
Blog – Clash Royale

韓國分區四大戰隊公布選手名單！究竟他們的實力如何？

東南亞分區四大戰隊高手雲集！
韓國分區四大戰隊同樣不容小覷，
17位韓國頂尖選手來勢洶洶！
先帶大家簡單認識一下他們！

KING-ZONE DragonX

  • X bow master

    • 最高盃數：5500

    • 擅長進攻策略：橋頭衝鋒流

    • 最喜歡的卡牌：X連弩

    • 最尊敬的選手：Jmonte

  • Big Daddy

    • 最高盃數：5202

    • 擅長進攻策略：施加壓力

    • 最喜歡的卡牌：哥布林飛桶

    • 最尊敬的選手：Adam

  • Ho

    • 最高盃數：4900

    • 擅長進攻策略：積極進攻，喜歡預判

    • 最喜歡的卡牌：掘地礦工

    • 最尊敬的選手：沒有

  • July

    • 最高盃數：4161

    • 擅長進攻策略：預判玩法

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：Nova I Bochum

OGN ENTUS

  • HAUL

    • 最高盃數：6403

    • 擅長進攻策略：分析牌組後剋制

    • 最喜歡的卡牌：戈侖冰人

    • 最尊敬的選手：自己

  • Astro

    • 最高盃數：5525

    • 擅長進攻策略：反推

    • 最喜歡的卡牌：公主

    • 最尊敬的選手：ThatOneGuy

  • Qmills

    • 最高盃數：5824

    • 擅長進攻策略：利用對手失誤

    • 最喜歡的卡牌：復仇滾木

    • 最尊敬的選手：Soking

  • Quesara

    • 最高盃數：5364

    • 擅長進攻策略：計算聖水差

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：Qmills

OP.GG Skeleton

  • EuiChan

    • 最高盃數：6108

    • 擅長進攻策略：計算聖水差

    • 最喜歡的卡牌：雷電法術

    • 最尊敬的選手：June

  • Chasyu

    • 最高盃數：5863

    • 擅長進攻策略：防守反推

    • 最喜歡的卡牌：聖水收集器

    • 最尊敬的選手：DDaB0ng TV

  • DDaB0ng TV

    • 最高盃數：5928

    • 擅長進攻策略：防守反推

    • 最喜歡的卡牌：蝙蝠、雷電法術、冰雪精靈

    • 最尊敬的選手：June

  • JinTV

    • 最高盃數：5064

    • 擅長進攻策略：不按牌理出牌

    • 最喜歡的卡牌：戈侖石人

    • 最尊敬的選手：Surgical goblin

  • Seong Won

    • 最高盃數：5212

    • 擅長進攻策略：一波流

    • 最喜歡的卡牌：熔岩獵犬

    • 最尊敬的選手：EuiChan

SANDBOX

  • Edo

    • 最高盃數：5798

    • 擅長進攻策略：自閉流

    • 最喜歡的卡牌：骷髏巨人

    • 最尊敬的選手：Khani

  • Beaver

    • 最高盃數：6022

    • 擅長進攻策略：自閉流

    • 最喜歡的卡牌：野豬騎士

    • 最尊敬的選手：沒有

  • Khani

    • 最高盃數：5534

    • 擅長進攻策略：騎士桶

    • 最喜歡的卡牌：迫擊砲

    • 最尊敬的選手：Sugical Goblin

  • Sinchu

    • 最高盃數：5635

    • 擅長進攻策略：自閉流

    • 最喜歡的卡牌：氣球兵

    • 最尊敬的選手：沒有

究竟他們的實力如何？
記得鎖定4月28日11:00精采賽事直播！
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