歡迎參加我們迄今為止最盛大的挑戰——皇冠錦標賽挑戰，我們將透過此挑戰尋找全球最強的《部落衝突:皇室戰爭》玩家。
豐厚獎勵
單次挑戰獲勝20場的玩家將獲得250,000金幣獎勵，還將獲得您所在賽區皇冠錦標賽下一階比賽的晉級資格（需年滿16歲以上）。
在通往皇冠錦標賽的征途中，玩家們不只是為了榮耀而戰，還有機會贏得巨型寶箱、神奇寶箱和傳奇寶箱！
平衡性調整
瞭解遊戲最新的平衡性調整有利於您制定更加精準的遊戲策略。
我們希望每位玩家在參加挑戰前都做好充分的準備。
因此，我們建議您先瞭解一下遊戲最近一次平衡性調整的內容，這可能會對您在挑戰中的牌組配置和對戰產生影響。
簡單回顧比賽規則
‧前3次參加挑戰免費，之後每次參加需花費10顆寶石
‧挑戰持續時間為台北時間8月16日15:00至8月21日15:00
‧在單次挑戰中獲勝20場的玩家必須年滿16歲才能晉級下一階段的比賽（不過每位玩家都可贏得遊戲內獎勵）！
‧皇冠競標賽挑戰結束後，單次挑戰獲勝20場的玩家將收到晉級皇冠錦標賽秋季賽下一階段比賽的邀請，並有機會從後續階段的比賽中贏得晉級世界賽的席次。
祝大家好運，我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊