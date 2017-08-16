歡迎參加我們迄今為止最盛大的挑戰——皇冠錦標賽挑戰，我們將透過此挑戰尋找全球最強的《部落衝突:皇室戰爭》玩家。



豐厚獎勵

單次挑戰獲勝20場的玩家將獲得250,000金幣獎勵，還將獲得您所在賽區皇冠錦標賽下一階比賽的晉級資格（需年滿16歲以上）。

在通往皇冠錦標賽的征途中，玩家們不只是為了榮耀而戰，還有機會贏得巨型寶箱、神奇寶箱和傳奇寶箱！