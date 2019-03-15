2019年，皇室戰爭職業聯賽再次歸來！今年將全球劃分為三大賽區─西方賽區、亞洲賽區與中國大陸賽區。亞洲賽區12支戰隊如下：

日本分區：DetonatioN Gaming、FAV gaming、GameWith、PONOS



韓國分區：KING-ZONE DragonX、OGN ENTUS、OP GAMING、SANDBOX Gaming



東南亞分區：Bren Esports、Chaos Theory、KIX、Talon



除新興戰隊─Talon為首度加入外，其餘11支戰隊維持不變。選手部分由於仍在登錄期間，故尚無法對外公布各戰隊選手資訊。



全新賽季的到來，賽制也將有所調整，12戰隊將以抽籤分為A、B兩組，每組將有 2 支東南亞戰隊、2 支日本戰隊與 2 支韓國戰隊。第一賽季將分季賽與季後賽，前者採單循環制，後者小組內為單淘汰冒泡賽制，分組第一可晉級決賽，分組第二則晉級季軍決定賽。

於亞洲賽區第一賽季最終取得冠亞季軍的戰隊，將能代表亞洲獲邀出席7月於西安舉辦的 WCG 世界電玩大賽的皇室戰爭賽事，與其他賽區的戰隊一較高下。



而為了迎接即將到來的皇室戰爭職業聯賽，遊戲內將在3月21日至26日推出皇室戰爭職業聯賽 20 勝挑戰，讓大家重溫激戰對決。



未來我們將有更多關於皇室戰爭職業聯賽的詳細內容，敬請留意後續消息。



若您有任何想法或者建議，請加入我們的官方FB粉絲頁-部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale，並留言給我們吧！



同時，請別忘了訂閱皇室戰爭職業聯賽 亞洲賽區頻道！



讓我們競技場見！



《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

