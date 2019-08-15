2019 CRL亞洲賽區再次來襲！
S2將於8月22日（四）18:00正式開賽！
而在開賽前，將先於8月17日（六）18:00展開戰隊分組直播！
究竟新賽季在賽制上有哪些調整？戰隊分組又是怎麼一回事呢？
現在帶你搶先了解！
【賽事時間】
季賽：8月22日至10月13日每週四、六、日18:00（見註1）
季後賽（小組賽）：10月19日至10月27日每週六、日18:00
亞洲全明星賽+亞洲總決賽：11月2日
【參賽戰隊】
東南亞分區：Bren Esports、Chaos Theory、KIX、Talon
日本分區：DetonatioN Gaming、FAV gaming、GameWith、PONOS
韓國分區：DragonX、OGN ENTUS、OP.GG SPORTS、SANDBOX GAMING
【賽事說明】
本賽季全球三大賽區的BAN卡規則趨向一致，亞洲賽區在前幾賽季的比賽中，對戰雙方可指定BAN卡（禁用卡牌），本賽季將調整為1v1與KOH不BAN卡，而2v2仍保有BAN卡規則。
季賽
戰隊分組
12支戰隊將分為A、B兩組，分組將依以下方式進行。
1、將S1季後賽前四名戰隊分為4個小組，第1組：PONOS, 第2組：GameWith, 第3組：Chaos Theory 和 第4組：Bren Esports。
2、4個小組按照排名順序，分別從剩下8支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。
3、被選擇的4支戰隊，再按照被挑選順序由後至前，分別從剩下4支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。
4、第1組分入A組，第2組分入B組，第3組和第4組則依抽籤決定分入A組或B組。
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那就別錯過8月17日（六）18:00的戰隊分組直播唷！
賽制規則
小組內雙循環制，A、B兩組其各組內的6支戰隊將有兩次交手機會，但不與另一組的戰隊交手。
每個Match分為3個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）與KOH。
A、B兩組分組排名，各組前四名戰隊可晉級季後賽。
季後賽（小組賽）
戰隊分組
季賽A組及B組前四名戰隊將再分為季後賽第1組與季後賽第2組，分組方式如下：
季後賽第1組：A組第一名、A組第三名、B組第二名、B組第四名
季後賽第2組：B組第一名、B組第三名、A組第二名、A組第四名
賽制規則
小組內雙淘汰制，季後賽第1組與季後賽第2組不交手。
每個Match分為3個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）與KOH。
季後賽第1組、季後賽第2組第一名戰隊可晉級亞洲總決賽。
亞洲總決賽
賽制規則
分為5個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）、1v1（BO3）、1v1（BO3）與KOH。
其中Set3和Set4不可與前一個Set的選手重複。
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註1：季賽第二週與第四週僅週四直播。