【賽事說明】

本賽季全球三大賽區的BAN卡規則趨向一致，亞洲賽區在前幾賽季的比賽中，對戰雙方可指定BAN卡（禁用卡牌），本賽季將調整為1v1與KOH不BAN卡，而2v2仍保有BAN卡規則。

季賽

戰隊分組

12支戰隊將分為A、B兩組，分組將依以下方式進行。



1、將S1季後賽前四名戰隊分為4個小組，第1組：PONOS, 第2組：GameWith, 第3組：Chaos Theory 和 第4組：Bren Esports。



2、4個小組按照排名順序，分別從剩下8支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。



3、被選擇的4支戰隊，再按照被挑選順序由後至前，分別從剩下4支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。