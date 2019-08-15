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2019年8月15日
Blog – Clash Royale

【2019 CRL亞洲賽區 S2】賽制搶先看！

2019 CRL亞洲賽區再次來襲！

S2將於8月22日（四）18:00正式開賽！

而在開賽前，將先於8月17日（六）18:00展開戰隊分組直播

究竟新賽季在賽制上有哪些調整？戰隊分組又是怎麼一回事呢？

現在帶你搶先了解！

【賽事時間】

  • 季賽：8月22日至10月13日每週四、六、日18:00（見註1）

  • 季後賽（小組賽）：10月19日至10月27日每週六、日18:00

  • 亞洲全明星賽+亞洲總決賽：11月2日

【參賽戰隊】

  • 東南亞分區：Bren Esports、Chaos Theory、KIX、Talon

  • 日本分區：DetonatioN Gaming、FAV gaming、GameWith、PONOS

  • 韓國分區：DragonX、OGN ENTUS、OP.GG SPORTS、SANDBOX GAMING

【賽事說明】

本賽季全球三大賽區的BAN卡規則趨向一致，亞洲賽區在前幾賽季的比賽中，對戰雙方可指定BAN卡（禁用卡牌），本賽季將調整為1v1與KOH不BAN卡，而2v2仍保有BAN卡規則。

季賽

  • 戰隊分組

12支戰隊將分為A、B兩組，分組將依以下方式進行。

1、將S1季後賽前四名戰隊分為4個小組，第1組：PONOS, 第2組：GameWith, 第3組：Chaos Theory 和 第4組：Bren Esports。

2、4個小組按照排名順序，分別從剩下8支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。

3、被選擇的4支戰隊，再按照被挑選順序由後至前，分別從剩下4支戰隊中挑選1支戰隊進入小組中。

4、第1組分入A組，第2組分入B組，第3組和第4組則依抽籤決定分入A組或B組。

想知道戰隊分組最即時的消息？

那就別錯過8月17日（六）18:00的戰隊分組直播唷！

2019 CRL 亞洲賽區 S2 - 戰隊分組

  • 賽制規則

    • 小組內雙循環制，A、B兩組其各組內的6支戰隊將有兩次交手機會，但不與另一組的戰隊交手。

    • 每個Match分為3個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）與KOH。

    • A、B兩組分組排名，各組前四名戰隊可晉級季後賽。

季後賽（小組賽）

  • 戰隊分組

季賽A組及B組前四名戰隊將再分為季後賽第1組與季後賽第2組，分組方式如下：

  • 季後賽第1組：A組第一名、A組第三名、B組第二名、B組第四名

  • 季後賽第2組：B組第一名、B組第三名、A組第二名、A組第四名

  • 賽制規則

    • 小組內雙淘汰制，季後賽第1組與季後賽第2組不交手。

    • 每個Match分為3個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）與KOH。

    • 季後賽第1組、季後賽第2組第一名戰隊可晉級亞洲總決賽。

亞洲總決賽

  • 賽制規則

    • 分為5個Set，分別是2v2（BO3）、1v1（BO3）、1v1（BO3）、1v1（BO3）與KOH。

    • 其中Set3和Set4不可與前一個Set的選手重複。

更多賽事情報與選手資訊，請密切留意皇室資訊後續消息！

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註1：季賽第二週與第四週僅週四直播。