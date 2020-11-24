2020 皇室戰爭職業聯賽全球總決賽，皇室夢幻戰隊再度登場！

參與皇室夢幻戰隊活動，即可獲得免費表情，還有機會贏得豐厚金幣！



11月24日至12月5日期間，前往遊戲內電競賽事頁面，組建您的皇室夢幻戰隊，即可獲得一個免費表情，還有機會贏取最高100,000金幣的獎勵！(表情會陸續發放，請稍後片刻唷！)



想要參與活動，您必須在全球總決賽直播開始前，即台北/香港時間12月5日12:00前，組建好您的皇室夢幻戰隊。

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如果您居住在美洲地區，請留意因時區產生的日期和時間差異！對於不同時區，全球總決賽的開始時間為：12月4日和5日 - PST時間晚8點 / EST時間晚11點 / CST時間晚10點；12月5日和6日 - BRT時間凌晨1點



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什麼是皇室夢幻戰隊？