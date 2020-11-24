2020 皇室戰爭職業聯賽全球總決賽，皇室夢幻戰隊再度登場！
參與皇室夢幻戰隊活動，即可獲得免費表情，還有機會贏得豐厚金幣！
11月24日至12月5日期間，前往遊戲內電競賽事頁面，組建您的皇室夢幻戰隊，即可獲得一個免費表情，還有機會贏取最高100,000金幣的獎勵！(表情會陸續發放，請稍後片刻唷！)
想要參與活動，您必須在全球總決賽直播開始前，即台北/香港時間12月5日12:00前，組建好您的皇室夢幻戰隊。
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如果您居住在美洲地區，請留意因時區產生的日期和時間差異！對於不同時區，全球總決賽的開始時間為：12月4日和5日 - PST時間晚8點 / EST時間晚11點 / CST時間晚10點；12月5日和6日 - BRT時間凌晨1點
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什麼是皇室夢幻戰隊？
從CRL全球總決賽參賽選手中任選4名，
組建
屬於您的皇室夢幻戰隊
台北/香港時間12月5日和6日中午12點，
觀看
，關注您皇室夢幻戰隊選手的精彩表現。
您選中的選手每贏得1個皇冠，您的皇室夢幻戰隊就能獲得1點皇冠
積分
贏取
獎勵！
積分和獎勵
目標：獲取皇冠積分，越多越好！
如何獲取皇冠積分？
選擇4名CRL選手組建您的皇室夢幻戰隊。
在CRL全球總決賽中，皇室夢幻戰隊中的選手每贏得1個皇冠，您就可以獲得點1皇冠積分！
誰能獲得獎勵？
所有參與皇室夢幻戰隊活動的玩家均可獲得一個免費表情！
可獲得什麼獎勵？
皇冠積分達到排行榜前10的玩家將獲得金幣獎勵，分配規則如下：
第1名（最高）積分：100,000金幣
第2至5名積分：25,000金幣
第6至10名積分：10,000金幣
排行將按照積分計算，與排行前10積分者擁有相同積分的玩家都可獲得金幣。舉例來說，如果有數千名玩家與第1名擁有相同的積分，那麼每人都將獲得100,000金幣！
請注意：金幣獎勵將在CRL全球總決賽結束後發放。可能需要數天時間，要請您耐心等候！
2020 CRL皇室戰爭職業聯賽全球總決賽將於台北/香港時間12月5日和6日中午12點在上海開賽。
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我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊