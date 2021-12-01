2021CRL全球總決賽將於12月3日至5日每晚19點30分熾熱展開，來自世界各地的32位頂尖選手將進行激烈對戰，爭奪2021全球總冠軍頭銜與102萬美元獎金池。
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賽制說明
全球總決賽32強賽採單敗淘汰制，32位選手將按照對戰順序捉對廝殺。16強賽至決賽則為雙敗淘汰制，所有對戰均以決鬥模式3局2勝制進行。
賽程安排
第1天：32強決出16強（包含16場對戰）
第2天：16強決出12強（包含勝者組第1輪8場、敗者組第1輪4場、勝者組第2輪4場對戰）
第3天：12強決出冠軍（包含敗者組第2輪4場、勝者組第3輪2場、敗者組第4輪2場、敗者組第5輪與第6輪各1場、決賽）
採用版本
全球總決賽參賽選手的卡牌與國王塔等級均為11級，選手們可使用包含英雄在內的106張卡牌。但由於採用決鬥模式，因此每張卡牌在每場3局對戰中只能使用一次。
參賽選手
32位頂尖選手在獎盃競賽、月度賽事、最終席位資格賽中展現高超技術與奮戰精神，最終晉級全球總決賽。
對戰順位
全球總決賽參賽選手按照先前月度決賽與最終席位資格賽戰績，可獲得對戰順位。首日進行的對戰中，第1對戰順位將對戰第32對戰順位的選手；第16對戰順位則將對戰第17對戰順位的選手，以此列推。
獎金分配
全球總決賽總獎金池為102萬美元，所有參賽選手均可按照名次獲取對應獎金。
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