挑戰者們，大家好！
在開始之前，我們想先跟大家說聲謝謝，因為有大家的支持才有精彩絕倫的2021 CRL。
過去的每個賽季我們都能看到數以千計的高手盡情展現自己的天賦，努力在排行榜上邁向顛峰，為我們帶來最頂尖的皇室戰爭賽事盛宴。
從2018年CRL開始舉辦以來，我們收到來自玩家社群的大力支持。這也成為我們不斷優化CRL賽事，並讓它變得更好的原動力。
而在2022年，相信我們會做得更好！
新年新賽制
近幾年各方大型社群賽事在皇室戰爭電競中越來越有影響力。在去年，我們支持超過35場全球或地方賽事。
這些賽事展現的高水準對決，讓人觀看比賽時感到熱血沸騰。2022年，我們決定更進一步加強對社群賽事的支持程度，將一些社群賽事整合到官方CRL賽事中。
CRL參與方式有以下兩種形式：
黃金門票資格賽事
在今年賽事中，最多將有高達8個由社群主辦的大型賽事，每場賽事其最終獲勝者均將贏得黃金門票，直接晉級CRL全球總決賽。有關注皇室戰爭電競賽事的玩家看到這些名字想必不陌生：
Bernard Chong Cup
Queso Cup
ESL
Royale MSTRS
待定*
待定
待定
待定
*待定
黃金門票資格賽事將採用1v1決鬥模式。
每個資格賽事的獎金池為50,000美元。
今年的第1個黃金門票資格賽事將於2月底舉辦！更多詳情，敬請期待！
CRL 6週賽
CRL 6週賽將採用前所未有的全新賽制！
目前我們無法透露太多內容，但我們保證會想出一個更棒的賽事名稱，那將會是一場盛大的遊戲內活動，預計從8月開始，持續6週。所有玩家都有機會透過遊戲內的特別挑戰和聯賽獲得全球總決賽參賽資格。
全球總決賽
在CRL賽季的最後，16名選手將參加全球總決賽。
其中8名選手來自黃金門票資格賽事，
另外8名選手則來自CRL 6週賽。
今年全球總決賽的比賽時間也比往年提前，將於9月23日至25日舉辦。
除了黃金門票資格賽事獲勝者可以獲得參與CRL官方賽事的資格之外，我們也會對其他各方賽事和社群賽事提供更多支持。
我們的目標是讓所有社群賽事都能擁有更大的影響力，同時也為所有玩家提供更多參加電競比賽的機會。
記得觀看我們的TV Royale特輯，了解今年CRL全新賽制和我們的目標！
不論是全新的CRL賽制或與玩家社群一起舉辦比賽，都讓我們無比開心且期待！
也別忘了追蹤我們英文官方Twitter@EsportsRoyaleEN與中文官方粉絲專頁@ClashRoyaleTW，以及賽事官網，即時獲取CRL最新消息唷！
感謝大家一直以來對CRL的支持！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊