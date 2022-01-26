挑戰者們，大家好！

在開始之前，我們想先跟大家說聲謝謝，因為有大家的支持才有精彩絕倫的2021 CRL。

過去的每個賽季我們都能看到數以千計的高手盡情展現自己的天賦，努力在排行榜上邁向顛峰，為我們帶來最頂尖的皇室戰爭賽事盛宴。



從2018年CRL開始舉辦以來，我們收到來自玩家社群的大力支持。這也成為我們不斷優化CRL賽事，並讓它變得更好的原動力。



而在2022年，相信我們會做得更好！

