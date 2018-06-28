得獎名單：7月5日前於中文官方粉絲團公布

注意事項：

1、得獎名單公佈後，實體獎項獎勵得獎者需於2018年7月8日(日)23：59分前以信件標題：CRL亞洲賽區答題抽周邊！並附上Youtube帳戶名稱與遊戲名稱、玩家ID、收件者姓名、地址、手機號碼發送至cr_fb2016@hotmail.com

2、本活動實體獎勵寄送範圍 僅限台灣地區(台灣本島、澎湖、金門、馬祖)、香港、澳門地區。

3、請勿於直播聊天頻道洗頻、謾罵、發佈不雅言語，違者將取消抽獎資格。

4、寶石獎勵將於得獎名單公布後，1至14個工作天內發送。

5、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。