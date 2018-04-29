CRL亞洲賽區已於4月27日正式開打！
第1賽季分三部分：季賽、外卡賽與季後賽。
季賽為期8週，12支戰隊，採單循環制，
首兩週分區激烈內戰，後六週日本、韓國、東南亞三大分區將互相碰頭！
以下將告訴大家本週的賽事結果！
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如果想了解賽制，可以查看本篇文章！
那麼第1週各分區的戰況如何呢？
一起來看看結果吧！
4月27日東南亞分區最終戰況
4月28日韓國分區最終戰況
4月29日日本分區最終戰況
目前東南亞分區由Bren Esports以2勝暫居領先；日本分區GameWith也拿下2勝暫居第一，
韓國分區OP.GG Skeleton、KING-ZONE DragonX、OGN ENTUS均為1勝。
CRL亞洲賽區第2週第1天的賽程如下：
究竟誰能在季賽分區內戰中拿下漂亮成績？
不要錯過5月4日至5月6日的激戰對決！！
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※5月4日現場觀賽資訊：
開放入場時間：17:30
比賽開始時間：18:00
現場位置：
地點：4Gamers Studio地圖
地址：台北市信義區東興路41號4樓
觀賽資訊注意事項：
1、現場座位有限，額滿將無法入場。
2、現場座位安排，請聽從現場工作人員指示。
3、可自行攜帶瓶裝水，但禁止攜帶食物與含有酒精之飲料入場。
4、現場觀賽時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。
5、現場觀賽時，若干擾選手造成相關單位損失，主辦單位有權究責，並保留法律追訴權。
6、主辦單位保留以上活動容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
7、主辦單位保留此次活動的最終決策權。