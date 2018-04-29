※5月4日現場觀賽資訊：

開放入場時間：17:30

比賽開始時間：18:00

現場位置：

地點：4Gamers Studio地圖

地址：台北市信義區東興路41號4樓

觀賽資訊注意事項：

1、現場座位有限，額滿將無法入場。



2、現場座位安排，請聽從現場工作人員指示。



3、可自行攜帶瓶裝水，但禁止攜帶食物與含有酒精之飲料入場。



4、現場觀賽時，請勿干擾選手，若有違反相關活動規定者，工作人員有權驅逐出場。



5、現場觀賽時，若干擾選手造成相關單位損失，主辦單位有權究責，並保留法律追訴權。



6、主辦單位保留以上活動容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。



7、主辦單位保留此次活動的最終決策權。