黃金門票和積分排行榜

如何晉級全球總決賽？玩家可透過2種方式晉級全球總決賽：黃金門票和積分排行榜。月度決賽冠軍將獲得黃金門票，晉級全球總決賽。



也就是說，經過7個月的激烈競賽後，將有7名選手晉級全球總決賽，爭奪全球總冠軍。



那些在每個月的月度賽事中持續晉級並取得名次，但未曾奪得月度決賽冠軍的選手，將獲得排行榜積分。



我們為這些堅持不放棄的選手額外準備了7個全球總決賽席位！