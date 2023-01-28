挑戰者們，大家好！
CRL又將迎來精彩的一年！
CRL皇室戰爭職業聯賽重磅回歸，點燃全球熱血激戰！你準備好了嗎？
全新賽制、130萬美元總獎金、高手雲集的激烈比賽，今年CRL的精彩程度更勝以往！
2023年，我們決定結合2021年和2022年的賽制，規劃出更完善的賽事。
2023年，每個人都能參賽，無論是擁有堅持不懈的毅力還是出類拔萃的表現，這些都能讓你收穫獎勵！
月度賽事回歸！
2021 CRL最受大家喜愛的就是月度賽事，所以月度賽事將在今年重新上線！
從3月開始，全球天梯排名前1000的玩家可參加月度資格賽，最終決出8強選手進入月度決賽。今年將在遊戲內賽事中心舉辦7次月度賽事。
獲勝的玩家不僅能獲得獎金，還能贏取黃金門票和排行榜積分，更有機會在史詩般的對決中成為皇室傳奇！
黃金門票和積分排行榜
如何晉級全球總決賽？玩家可透過2種方式晉級全球總決賽：黃金門票和積分排行榜。月度決賽冠軍將獲得黃金門票，晉級全球總決賽。
也就是說，經過7個月的激烈競賽後，將有7名選手晉級全球總決賽，爭奪全球總冠軍。
那些在每個月的月度賽事中持續晉級並取得名次，但未曾奪得月度決賽冠軍的選手，將獲得排行榜積分。
我們為這些堅持不放棄的選手額外準備了7個全球總決賽席位！
全球總決賽
一年中最重要的全球總決賽呢？經過7個月的比賽，最終將有14位選手晉級全球總決賽。
加上從中國大陸賽事中脫穎而出的2位選手，全球最強的16位選手將齊聚一堂爭奪全球總冠軍，在競技場上證明自己的實力！
全球總決賽將於11月24日至26日舉行，記得在行事曆上筆記一下唷！
想要獲取更多詳細資訊？沒問題！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》電競賽事團隊