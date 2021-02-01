先前我們已簡單介紹過2021 CRL全年度賽事！今天將為大家更加深入介紹賽制、積分等細節，希望對大家在登上世界舞台上能有所幫助。
2021 CRL賽事
賽季介紹
分為8個賽季，從1月開始至9月結束。
每個賽季包含3個階段：獎盃競賽、月度資格賽與月度決賽。
獎盃競賽、月度資格賽與月度決賽都為選手提供贏取積分的機會。
首個賽季的獎盃競賽已於1月4日正式開始。
首個月度資格賽將在獎盃競賽結束後兩週進行。
首個月度決賽將在月度資格賽結束後一週進行。
最後一個賽季結束後，將進行最終席位資格賽。
最終席位資格賽結束後，將展開全球總決賽。
賽制說明
全年賽事分為獎盃競賽、月度資格賽、月度決賽、最終席位資格賽與全球總決賽，以下為大家介紹各階段賽制。
獎盃競賽：
每個賽季的獎盃競賽與遊戲內賽季的起始時間相同。
在遊戲內天梯中進入全球排行榜前1000名的選手可以獲得參加月度資格賽的資格，並將根據各自的名次獲得積分。
前10名可獲得40積分
前11名至50名可獲得25積分
前51名至前100名可獲得20積分
前101名至前500名可獲得5積分
前501名至前1000名可獲得1積分
月度資格賽：
獲得資格的選手可在遊戲內透過
電競賽事新增的賽事中心頁面
進行報名，
須
年滿16歲
才能完成報名程序並繼續後續賽事。
月度資格賽為期2天，對戰採用
決鬥賽制
。
第1天賽程：採
積分循環賽制
，分為4個小組在不同時段進行，選手在報名時可自行選擇所要參加的小組，若小組名額額滿，則會分配至其他小組，每個小組前8名，共32位選手可晉級第2天賽程。
第2天賽程：採
雙循環賽制
，分為8個小組，每組4人。
月度資格賽8強選手（即第2天賽程各小組第1名）可以獲得參加月度決賽的資格。
在月度資格賽中，選手每獲得一場比賽的勝利都可以獲得5積分。
月度資格賽將
不進行官方直播
。
月度決賽：
月度決賽為期2天，對戰採用
決鬥賽制
。
第1天與第2天賽程均採
雙敗淘汰賽制
。
在月度決賽中，選手將根據自己在月度決賽中的排名獲得積分。
每個賽季的月度決賽將於
賽程日期台北/香港時間晚上10點進行官方直播
。
最終席位資格賽
第8賽季結束後，積分排行榜前24名的選手將獲得參加全球總決賽的資格。
積分第25至56名且尚未獲得全球總決賽參賽資格的選手，將可參加採用單敗淘汰賽制的最終席位資格賽，爭奪全球總決賽最後8個參賽席位。
全球總決賽：
最終席位資格賽結束後，將於年底舉辦全球總決賽。
全球總決賽將有32位選手參賽。
全球總決賽獎金池超過100萬美元。
特別提醒1：
每個賽季都分為3個階段。但後續賽季不會在前一個賽季結束後才進行。舉例來說：第1賽季的月度決賽在2月20日至21日進行，但第2賽季的獎盃競賽於2月1日展開。
特別提醒2：
第1賽季的獎盃競賽即將結束，第1賽季的月度資格賽將於2月13日至14日展開，月度決賽在2月20日至21日進行，請留意時間做好準備！
特別提醒3：
請務必仔細閱讀並遵守《帳號安全和遊戲公平》與《服務條款》，獎盃競賽全球排行榜前1000名選手都將由遊戲公平支援團隊進行帳號檢查，若有違反上述條款內容將可能被封禁。可能導致被處罰的行為包括但不僅限於：
買賣詐欺：沒有直接在官方遊戲內商店購買寶石。
帳號共享：多人共用同一帳號，試圖獲取導致不公平的優勢行為。
使用外掛/使用第三方程式：透過程式或者機器人等進行遊戲操作獲取導致不公平的優勢行為。
買賣帳號：與另一位玩家買賣帳號。
勾結串通：進行交易蓄意放水等試圖獲取導致不公平的優勢行為。
敬請參賽者務必多加留意。
特別提醒4：
選手需對自己的遊戲網路連線狀況負責，並在比賽開始前解決可能出現的任何問題。導致無法參賽的網路連線或硬體問題可能導致自動判定為戰敗。
特別提醒5：
欲查看詳細完整賽事規則，請至《皇室戰爭職業聯賽》官方賽事網站，向下滑至「參賽說明」，並點擊其下方的「了解更多」。
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