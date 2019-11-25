積分和獎勵



皇室夢幻戰隊的目標是收集最多的皇冠積分。在CRL全球總決賽中，皇室夢幻戰隊中的選手每贏得1個皇冠，您就可以獲得1點皇冠積分！





誰能獲取獎勵？

所有參與皇室夢幻戰隊活動的玩家都可獲得一個免費表情！