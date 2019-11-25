到了大家最喜歡的牌組環節，上週末，Higher一套超騎姥姥茅屋小電車套成功登頂，看似沒有穩定的進攻核心，但多張卡牌的表現都可圈可點，姥姥的變豬、茅屋的磨血、飛行器的鎖塔都有可能搶到血量。除了超騎重推流，還有兩套超騎體系也都榜上有名——超騎皇豬和超騎墓園。另外，兩套上榜牌組則是大家耳熟能詳的皇豬衛隊和迫炮墓園。
積分和獎勵
皇室夢幻戰隊的目標是收集最多的皇冠積分。在CRL全球總決賽中，皇室夢幻戰隊中的選手每贏得1個皇冠，您就可以獲得1點皇冠積分！
誰能獲取獎勵？
所有參與皇室夢幻戰隊活動的玩家都可獲得一個免費表情！
所有參與皇室夢幻戰隊活動的玩家都可贏取寶石，寶石的數量取決於您獲得的皇冠積分！皇冠積分最高的玩家將贏得1,000寶石的獎勵，其餘玩家將按以下規則獲得獎勵：
最高積分：1,000寶石
排名前10%：500寶石（扣除最高積分得獎者）
排名11%-25%：250寶石
排名26%-75%：100寶石
76%以後：25寶石
請注意：所有的表情和寶石獎勵將在CRL全球總決賽結束後發放！這可能需要數天時間，還請您耐心等待！
2019 CRL皇室戰爭職業聯賽全球總決賽將於台北/香港時間12月8日凌晨4點在洛杉磯展開。
您可以在12月8日觀看現場直播以關注夢幻戰隊選手的表現。
祝您的皇室夢幻戰隊取得好成績！
我們CRL全球總決賽的競技場見囉！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊