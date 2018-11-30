為迎接CRL 全球總決賽做好準備！今年我們為所有直播觀眾規劃了特別活動！
你只要準時觀看官方YouTube頻道上CRL 全球總決賽直播，就有機會獲取《部落衝突:皇室戰爭》免費獎勵，看得越久，獲取越多獎勵，免費獎勵可能是寶石、金幣或寶箱等等。
如何參加活動：
首先，你需要將你的《部落衝突:皇室戰爭》遊戲進度綁定Supercell ID。
已經綁定Supecell ID？非常好，請繼續下一步！
遊戲進度綁定Supercell ID，請前往2018 CRL 全球總決賽直播頁面，點擊影片下方「取得戰利品」的按鈕。
請注意，你可能需要關閉即時聊天室才能看到「取得戰利品」的按鈕。
按照說明指示操作，將你的Supecell ID連結至YouTube ，當你在直播影片下方看到「已連結」即代表你已經連結完成。
就是這麼簡單！現在準備好支持你最喜歡的戰隊吧！並準時觀看CRL 全球總決賽直播，在觀賽期間獲取免費獎勵吧。
獲取後，將可在遊戲內收集你的獎勵！
但在遊戲內出現可能需要一些時間，若沒有立即看到獎勵，請別緊張:)
再次提醒準備好觀看全球總決賽，並記得在CRL全球總決賽直播頁面中連結你的Supercell ID與YouTube！
更多有關參加CRL 全球總決賽 直播活動教學流程，也可至FB網誌查看。
12月1日10點 我們全球總決賽競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊
免責聲明：
為了能取得戰利品，請於YouTube iOS / Android App或是youtube.com電腦版的官方頻道觀看CR全球總決賽直播，並事前將您的Supercell ID綁定《部落衝突:皇室戰爭》遊戲進度，並與YouTube帳戶連結。