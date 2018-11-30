獲取後，將可在遊戲內收集你的獎勵！



但在遊戲內出現可能需要一些時間，若沒有立即看到獎勵，請別緊張:)



再次提醒準備好觀看全球總決賽，並記得在CRL全球總決賽直播頁面中連結你的Supercell ID與YouTube！

更多有關參加CRL 全球總決賽 直播活動教學流程，也可至FB網誌查看。

12月1日10點 我們全球總決賽競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

免責聲明：

為了能取得戰利品，請於YouTube iOS / Android App或是youtube.com電腦版的官方頻道觀看CR全球總決賽直播，並事前將您的Supercell ID綁定《部落衝突:皇室戰爭》遊戲進度，並與YouTube帳戶連結。