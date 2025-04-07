全新英雄：刺客首領
主動技能 - 逃生手榴彈：暫時隱形並向後傳送！
刺客首領會向目標發動突襲，並且過程中會處於無敵狀態。情況變得嚴峻時，她可以隨時運用逃生手榴彈脫離陷阱。
全新進化卡牌：飛斧屠夫
那也能叫斧頭……?這才是斧頭！
**進化所需次數：**1
進化飛斧屠夫的斧頭會對近距離的敵人造成更多傷害，並將他們擊退。
贏取皇冠，推進活動獎勵進度！
普通幸運寶物x2
稀有幸運寶物
史詩幸運寶物
史詩卡牌之書
收集皇冠以解鎖全新英雄刺客首領，還有其他超讚獎勵！
普通幸運寶物x2
稀有幸運寶物
普通魔法外卡x100
表情
刺客首領x2
普通幸運寶物x4
稀有幸運寶物
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
巨型雪球進化碎片x3
戰旗旗面和形象裝飾
加入幫派，從紅國王那裡取走皇冠！透過對戰贏得的皇冠越多，整個社群能獲得的獎勵就越多！
普通幸運寶物x5
稀有幸運寶物
史詩幸運寶物
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
傳奇魔法外卡
戰旗旗面和形象裝飾
皇家塔造型
普通幸運寶物x5
稀有幸運寶物x2
普通魔法外卡x100
史詩魔法外卡x10
達到7階以上競技場的玩家，都可參與社群活動和皇冠狂潮。11階以上競技場的玩家可參加刺客首領活動。
活動開始後，大家可以在主介面直接查看活動獎勵的獲取進度。
經典選卡模式搭配卡牌進化！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
⚔️挑戰：4月11日至14日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
使用刺客首領，制霸競技場！
⚔️挑戰：4月18日至21日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
刺客無處不在——突襲、掠奪、掀起風暴！
⚔️挑戰：4月25日至28日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
七倍聖水，激戰升溫！別忘了帶上自己的進化卡牌唷！
⚔️挑戰：5月2日至5日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊