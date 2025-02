Como participar:



Você pode se inscrever agora para o Split 1:



1ª Qualificatória - 1 de maio, às 13h00 BRT



2ª Qualificatória - 2 de maio, às 13h00 BRT



3ª Qualificatória - 8 de maio, às 13h00 BRT



4ª Qualificatória - 9 de maio, às 13h00 BRT

Onde assistir:

Todos os jogos da fase de grupos serão disputados às segundas e terças-feiras às 21h00 e 17h00 BRT. As Qualificatórias e as finais serão disputadas nos fins de semana no mesmo horário.



Todos os jogos da competição serão transmitidos no canal da Twitch National League (ES). A transmissão em inglês será em um canal a ser determinado.