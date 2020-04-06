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2020年4月6日
Blog – Clash Royale

主題季第10季：金幣大作戰！

是時候來場金幣大作戰了！

全新主題季來啦！讓我們與綠林幫攜手，一同贏取紅國王的金幣！

這是主題季推出以來，最豐厚的金幣獎勵！

全新卡牌 - 治療精靈！

  • 充滿活力的治療精靈已經取代了治療法術！

  • 治療精靈全力奔跑並跳向敵人造成傷害，並留下強大的治療效果治療我方部隊！

  • 透過主題季第10季的卡牌等級提升，它的等級將被提升至與您的國王等級相同，持續整個主題季第10季！

治療法術的所有相關內容已由治療精靈替代！

在這個主題季中贏取更多金幣！

從以下項目中贏取額外的金幣：

  • 挑戰

  • 2次淘金大作戰

  • 皇室金庫（容量增加至25,000）

全新競技場

在惡名昭彰的綠林幫秘密基地，皇室王國的樹木間展開對戰！

誰是綠林幫的成員？神箭射手、幻影刺客、惡棍小隊與煙火射手！獵人似乎遊盪其中！但並不是綠林幫的成員！

皇室通行券

贏取皇冠解鎖更多獎勵！

  • 童年樹屋皇家塔造型

  • 神箭射手專屬表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第10季中獲取！

  • 共有35級皇室通行券獎勵可供解鎖！

  • 共有35級免費獎勵可供解鎖！

本主題季限定

  • 皇室金庫容量從10,000金幣提升至25,000

了解更多！

平衡性調整

谁是版本最强？数据不会撒谎！上周末，十大天王争霸赛CRSC第二赛季第四周踢馆赛战罢，也为我们带来了全新一期的数据大盘点，上周末两天比赛共进行了92局1V1对决，共有74张卡牌64套卡组登场亮相，一起来数据之海中继续寻找版本之子吧！

全新表情

查看可在全新主題季第10季獲取的表情！

与前一周相比，卡牌登场榜变化不大，火球、滚木、小骷髅、牢笼、皇家猪、婆婆、超骑7张卡牌连庄上榜，在皇猪当前第一核心的格局下，火爆的卡牌要么可以搭配皇猪，要么可以针对皇猪。3点变化，机甲登场率激增近20%，取代了猎人成为高输出后排的代表；幻刺挤掉了地震，这张伪核登场率也飙升了9%；矿工则压哨绝杀滚桶，以核心身份攻占第10位。

其他調整

聯盟賽賽季獎盃重置幅度將從上個月的25%調回50%

文字太多讀起來有點累？

那就來跟著先前的TV Royale，看看主題季第10季的內容吧！

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