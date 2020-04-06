与前一周相比，卡牌登场榜变化不大，火球、滚木、小骷髅、牢笼、皇家猪、婆婆、超骑7张卡牌连庄上榜，在皇猪当前第一核心的格局下，火爆的卡牌要么可以搭配皇猪，要么可以针对皇猪。3点变化，机甲登场率激增近20%，取代了猎人成为高输出后排的代表；幻刺挤掉了地震，这张伪核登场率也飙升了9%；矿工则压哨绝杀滚桶，以核心身份攻占第10位。