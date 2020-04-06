是時候來場金幣大作戰了！
全新主題季來啦！讓我們與綠林幫攜手，一同贏取紅國王的金幣！
這是主題季推出以來，最豐厚的金幣獎勵！
全新卡牌 - 治療精靈！
充滿活力的治療精靈已經取代了治療法術！
治療精靈全力奔跑並跳向敵人造成傷害，並留下強大的治療效果治療我方部隊！
透過主題季第10季的卡牌等級提升，它的等級將被提升至與您的國王等級相同，持續整個主題季第10季！
治療法術的所有相關內容已由治療精靈替代！
在這個主題季中贏取更多金幣！
從以下項目中贏取額外的金幣：
挑戰
2次淘金大作戰
皇室金庫（容量增加至25,000）
全新競技場
在惡名昭彰的綠林幫秘密基地，皇室王國的樹木間展開對戰！
誰是綠林幫的成員？神箭射手、幻影刺客、惡棍小隊與煙火射手！獵人似乎遊盪其中！但並不是綠林幫的成員！
皇室通行券
贏取皇冠解鎖更多獎勵！
童年樹屋皇家塔造型
神箭射手專屬表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第10季中獲取！
共有35級皇室通行券獎勵可供解鎖！
共有35級免費獎勵可供解鎖！
本主題季限定
皇室金庫容量從10,000金幣提升至25,000
平衡性調整
谁是版本最强？数据不会撒谎！上周末，十大天王争霸赛CRSC第二赛季第四周踢馆赛战罢，也为我们带来了全新一期的数据大盘点，上周末两天比赛共进行了92局1V1对决，共有74张卡牌、64套卡组登场亮相，一起来数据之海中继续寻找版本之子吧！
全新表情
查看可在全新主題季第10季獲取的表情！
与前一周相比，卡牌登场榜变化不大，火球、滚木、小骷髅、牢笼、皇家猪、婆婆、超骑7张卡牌连庄上榜，在皇猪当前第一核心的格局下，火爆的卡牌要么可以搭配皇猪，要么可以针对皇猪。3点变化，机甲登场率激增近20%，取代了猎人成为高输出后排的代表；幻刺挤掉了地震，这张伪核登场率也飙升了9%；矿工则压哨绝杀滚桶，以核心身份攻占第10位。
其他調整
聯盟賽賽季獎盃重置幅度將從上個月的25%調回50%
文字太多讀起來有點累？
那就來跟著先前的TV Royale，看看主題季第10季的內容吧！