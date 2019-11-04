競技場被哥布林佔領啦！一年一度的哥布林嘉年華來啦！
皇室王國的哥布林們將狂歡一整個主題季！
主題季第5季皇室通行券獎勵
專屬轟趴小屋皇家塔造型和吹箭哥布林表情！
共有35階皇室通行券獎勵可供解鎖！
共有35階免費獎勵可供解鎖！
皇室金庫！
重新參加挑戰不限次數和更多好康！
傳奇哥布林競技場
每年的哥布林嘉年華，來自皇室王國各地的哥布林都會湧入傳奇競技場，參加這場盛大慶典！
其他調整和更新！
超大牌組達陣模式
全新遊戲模式！今後的達陣挑戰主要將採這種形式。
超大牌組規則 - 任選18張卡牌組建牌組！
雙倍聖水
超大牌組達陣模式小技巧
放入3至5張以建築為目標的軍隊卡牌
放入2至4張建築卡牌進行防禦
法術卡牌不用太多，2至3張即可
決勝時刻
加入1v1天梯對戰中
在上個主題季中，我們在除了1v1天梯對戰外的所有模式加入了決勝時刻。現在，此功能也加入1v1天梯中，所有模式都有決勝時刻啦！進入決勝時刻後，單座皇家塔生命值最低的一方將輸掉對戰，這樣便可最大程度避免平局發生。
解鎖卡牌
聖水戈侖現在可透過11階競技場（電磁峽谷）以上的寶箱解鎖。
治療法術現在將在10階競技場（野豬山）解鎖
皇家野豬現在將在7階競技場（皇家競技場）解鎖
2v2達陣模式調整
更新選卡時可選擇的卡牌！
每位玩家保證能選到2張前鋒（速度為非常快或目標為建築的軍隊卡牌）
每位玩家保證能選到1張建築卡牌，並有機會選到第2張
每個玩家的聖水累積速度從70%提高至100%
平衡性調整
平衡性調整將在主題季第5季開始後再進行維護上線(預計數小時後)！
女巫
移除範圍傷害
攻擊速度：從1.4秒降低至1.7秒
首次召喚骷髏兵時間：從1秒增加至3.5秒
碰撞值：提升100%（不會再被骷髏兵推開）
聖水戈侖
生命值：降低10%
包括所有形態（聖水戈侖、小聖水戈侖、聖水軟泥怪）
攻城炸彈人
傷害：降低19%
濺射範圍：從2.0格降低至1.5格
略微提升部署時兩個攻城炸彈人的間距
漁大師
鉤子射程：從7格降低至6格
鉤子蓄能時間：從1秒 提升至1.1秒
飛斧屠夫
彈道射程：從4.5格提升至5格
飛斧傷害半徑：降低20%
飛斧到達最遠位置後的懸停時間：從1.0秒提升至1.2秒
野蠻人滾桶
傷害：提升8%
飛龍寶寶
生命值：降低4.5%
榮耀之路調整
榮耀之路獎勵將加入哥布林巨人和哥布林牢籠！
如果您還沒解鎖這些卡牌，或是想收集更多這些卡牌，現在機會來囉！
部落戰收集日模式
1v1
三選一模式
經典牌組模式
狂暴對戰模式
2v2
達陣模式
一般2v2模式