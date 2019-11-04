在上個主題季中，我們在除了1v1天梯對戰外的所有模式加入了決勝時刻。現在，此功能也加入1v1天梯中，所有模式都有決勝時刻啦！進入決勝時刻後，單座皇家塔生命值最低的一方將輸掉對戰，這樣便可最大程度避免平局發生。