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2019年11月4日
Blog – Clash Royale

主題季第5季：哥布林嘉年華

競技場被哥布林佔領啦！一年一度的哥布林嘉年華來啦！

皇室王國的哥布林們將狂歡一整個主題季！

主題季第5季皇室通行券獎勵

  • 專屬轟趴小屋皇家塔造型和吹箭哥布林表情！

  • 共有35階皇室通行券獎勵可供解鎖！

  • 共有35階免費獎勵可供解鎖！

  • 皇室金庫！

重新參加挑戰不限次數和更多好康！

點擊此處查看主題季第5季所有皇室通行券尊享福利及獎勵！

傳奇哥布林競技場

每年的哥布林嘉年華，來自皇室王國各地的哥布林都會湧入傳奇競技場，參加這場盛大慶典！

其他調整和更新！

超大牌組達陣模式

  • 全新遊戲模式！今後的達陣挑戰主要將採這種形式。

  • 超大牌組規則 - 任選18張卡牌組建牌組！

  • 雙倍聖水

  • 超大牌組達陣模式小技巧

    • 放入3至5張以建築為目標的軍隊卡牌

    • 放入2至4張建築卡牌進行防禦

    • 法術卡牌不用太多，2至3張即可

決勝時刻

  • 加入1v1天梯對戰中

  • 在上個主題季中，我們在除了1v1天梯對戰外的所有模式加入了決勝時刻。現在，此功能也加入1v1天梯中，所有模式都有決勝時刻啦！進入決勝時刻後，單座皇家塔生命值最低的一方將輸掉對戰，這樣便可最大程度避免平局發生。

解鎖卡牌

  • 聖水戈侖現在可透過11階競技場（電磁峽谷）以上的寶箱解鎖。

  • 治療法術現在將在10階競技場（野豬山）解鎖

  • 皇家野豬現在將在7階競技場（皇家競技場）解鎖

2v2達陣模式調整

  • 更新選卡時可選擇的卡牌！

  • 每位玩家保證能選到2張前鋒（速度為非常快或目標為建築的軍隊卡牌）

  • 每位玩家保證能選到1張建築卡牌，並有機會選到第2張

  • 每個玩家的聖水累積速度從70%提高至100%

平衡性調整

平衡性調整將在主題季第5季開始後再進行維護上線(預計數小時後)！

女巫

  • 移除範圍傷害

  • 攻擊速度：從1.4秒降低至1.7秒

  • 首次召喚骷髏兵時間：從1秒增加至3.5秒

  • 碰撞值：提升100%（不會再被骷髏兵推開）

聖水戈侖

  • 生命值：降低10%

  • 包括所有形態（聖水戈侖、小聖水戈侖、聖水軟泥怪）

攻城炸彈人

  • 傷害：降低19%

  • 濺射範圍：從2.0格降低至1.5格

  • 略微提升部署時兩個攻城炸彈人的間距

漁大師

  • 鉤子射程：從7格降低至6格

  • 鉤子蓄能時間：從1秒 提升至1.1秒

飛斧屠夫

  • 彈道射程：從4.5格提升至5格

  • 飛斧傷害半徑：降低20%

  • 飛斧到達最遠位置後的懸停時間：從1.0秒提升至1.2秒

野蠻人滾桶

  • 傷害：提升8%

飛龍寶寶

  • 生命值：降低4.5%

榮耀之路調整

  • 榮耀之路獎勵將加入哥布林巨人和哥布林牢籠！

如果您還沒解鎖這些卡牌，或是想收集更多這些卡牌，現在機會來囉！

部落戰收集日模式

1v1

  • 三選一模式

  • 經典牌組模式

  • 狂暴對戰模式

2v2

  • 達陣模式

  • 一般2v2模式

立即觀看!