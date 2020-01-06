隨著一聲巨響展開新的一年吧！
煙火射手熱鬧登場，還有高聳入雲的全新競技場等你探索！
皇室通行券
獲取皇室通行券，還可獲得專屬「新春燈籠塔」造型和專屬表情！
共有35級皇室通行券獎勵可供解鎖！
共有35級免費獎勵可供解鎖！
皇室金庫！
全新卡牌：煙火射手
煙火射手加入競技場！
全新卡牌煙火射手是一張3費普通卡，她每次能射出一枚煙火，煙火在命中目標後會爆炸並對目標造成傷害，而爆炸產生的火花會傷害目標身後的所有敵人。
如何解鎖煙火射手！
遊戲內挑戰：
你可以透過主題季第7季的各種挑戰解鎖煙火射手！
榮耀之路：
獎盃數達到5150及6450盃，即可在榮耀之路領取煙火射手！
商店：
不要錯過商店中推出的煙火射手特別寶箱唷！
卡牌等級提升
將煙火射手卡牌等級提升至您的國王等級！
只要解鎖煙火射手，她就會在整個主題季第7季期間強化至您的國王等級！
全新競技場：祥雲天宮
祥雲天宮原本是隱藏在雲朵中的寧靜之地，但即將到來的對戰將為那裡帶來不一樣的熱鬧！
平衡性調整
將於1月7日實裝上線，更多詳情請見本篇！
表情等更多內容！
還有多款新春慶典主題表情將在主題季第7季中陸續推出，不要錯過哦！
讓我們一起享受熱鬧的主題季第7季吧！