參加最新活動「 選擇你的勇士」，使用你最喜愛的進化卡牌！
我們知道上次情人節主題季的「夢中情牌」活動很受歡迎，所以這次我們推出了類似的活動。不過，這次要挑選的是你的勇士！
選擇階段：8月26日至9月3日
選擇適合自己玩法的進化卡牌。
獎勵階段：9月4日至13日
開放領取免費進化卡牌！
選擇你的勇士：
滑動瀏覽眾多強力的進化卡牌，並挑選你的最愛。選擇階段結束後，你選擇的進化卡牌將被解鎖。
你可以從以下進化卡牌中挑選：
骷髏兵
皇家巨人
野蠻人
煙火射手
騎士
冰雪精靈
迫擊炮
弓箭手
蝙蝠
皇家衛隊
野蠻人攻城槌
電擊法術
特斯拉電磁塔
炸彈兵
攻城炸彈人
瓦基麗武神
法師
每天都有不一樣的獎勵，讓你的牌組更強大，攻勢更猛烈。你需要在24小時內領取每日獎勵唷！
8月26日：250張普通魔法外卡 + 1枚普通換卡代幣
8月27日：1個普通金幣箱 + 400枚主題季代幣
8月28日：50張稀有魔法外卡 + 1枚稀有換卡代幣
8月29日：1個普通金幣箱 + 2瓶卡等提升藥水
8月30日：10張史詩魔法外卡 + 1枚史詩換卡代幣
8月31日：1個雷電寶箱 + 2把魔法鑰匙
9月1日：1張傳奇魔法外卡 + 1枚傳奇換卡代幣
9月2日：1個神奇寶箱 + 100枚戰旗代幣
9月3日：1張英雄魔法外卡 + 1個普通金幣箱
誰可以參加活動？
所有國王等級達到7級的玩家。如果你已解鎖卡牌進化，就可以參加！
如果我在選擇階段忘記選擇進化卡牌，該怎麼辦？
沒關係，只要你在獎勵階段登入遊戲，就會自動獲得進化弓箭手。
如果我已經解鎖了所有進化卡牌，會怎麼樣？
你選擇的進化碎片將被轉換成魔法外卡，確保你仍然能獲得強大的戰力提升！
精彩活動不容錯過—— 選擇你的勇士 ，稱霸競技場！