參加最新活動「 選擇你的勇士」，使用你最喜愛的進化卡牌！

我們知道上次情人節主題季的「夢中情牌」活動很受歡迎，所以這次我們推出了類似的活動。不過，這次要挑選的是你的勇士！

📆活動時間：

選擇階段：8月26日至9月3日

選擇適合自己玩法的進化卡牌。

獎勵階段：9月4日至13日

開放領取免費進化卡牌！

⭐具體規則：

選擇你的勇士：

滑動瀏覽眾多強力的進化卡牌，並挑選你的最愛。選擇階段結束後，你選擇的進化卡牌將被解鎖。

✅可選進化卡牌

你可以從以下進化卡牌中挑選：

骷髏兵

皇家巨人

野蠻人

煙火射手

騎士

冰雪精靈

迫擊炮

弓箭手

蝙蝠

皇家衛隊

野蠻人攻城槌

電擊法術

特斯拉電磁塔

炸彈兵

攻城炸彈人

瓦基麗武神

法師

每日獎勵

每天都有不一樣的獎勵，讓你的牌組更強大，攻勢更猛烈。你需要在24小時內領取每日獎勵唷！ 8月26日：250張普通魔法外卡 + 1枚普通換卡代幣 8月27日：1個普通金幣箱 + 400枚主題季代幣 8月28日：50張稀有魔法外卡 + 1枚稀有換卡代幣 8月29日：1個普通金幣箱 + 2瓶卡等提升藥水 8月30日：10張史詩魔法外卡 + 1枚史詩換卡代幣 8月31日：1個雷電寶箱 + 2把魔法鑰匙 9月1日：1張傳奇魔法外卡 + 1枚傳奇換卡代幣 9月2日：1個神奇寶箱 + 100枚戰旗代幣 9月3日：1張英雄魔法外卡 + 1個普通金幣箱



相關問答

誰可以參加活動？

所有國王等級達到7級的玩家。如果你已解鎖卡牌進化，就可以參加！

如果我在選擇階段忘記選擇進化卡牌，該怎麼辦？

沒關係，只要你在獎勵階段登入遊戲，就會自動獲得進化弓箭手。

如果我已經解鎖了所有進化卡牌，會怎麼樣？

你選擇的進化碎片將被轉換成魔法外卡，確保你仍然能獲得強大的戰力提升！

精彩活動不容錯過—— 選擇你的勇士 ，稱霸競技場！