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2024年8月23日
Blog – Clash Royale

免費進化活動

參加最新活動「 選擇你的勇士」，使用你最喜愛的進化卡牌
我們知道上次情人節主題季的「夢中情牌」活動很受歡迎，所以這次我們推出了類似的活動。不過，這次要挑選的是你的勇士！

📆活動時間：

  • 選擇階段：8月26日至9月3日

選擇適合自己玩法的進化卡牌。

  • 獎勵階段：9月4日至13日

開放領取免費進化卡牌！

⭐具體規則：

  • 選擇你的勇士：

滑動瀏覽眾多強力的進化卡牌，並挑選你的最愛。選擇階段結束後，你選擇的進化卡牌將被解鎖。

✅可選進化卡牌

你可以從以下進化卡牌中挑選：

  • 骷髏兵

  • 皇家巨人

  • 野蠻人

  • 煙火射手

  • 騎士

  • 冰雪精靈

  • 迫擊炮

  • 弓箭手

  • 蝙蝠

  • 皇家衛隊

  • 野蠻人攻城槌

  • 電擊法術

  • 特斯拉電磁塔

  • 炸彈兵

  • 攻城炸彈人

  • 瓦基麗武神

  • 法師

每日獎勵

  • 每天都有不一樣的獎勵，讓你的牌組更強大，攻勢更猛烈。你需要在24小時內領取每日獎勵唷！

    • 8月26日：250張普通魔法外卡 + 1枚普通換卡代幣

    • 8月27日：1個普通金幣箱 + 400枚主題季代幣

    • 8月28日：50張稀有魔法外卡 + 1枚稀有換卡代幣

    • 8月29日：1個普通金幣箱 + 2瓶卡等提升藥水

    • 8月30日：10張史詩魔法外卡 + 1枚史詩換卡代幣

    • 8月31日：1個雷電寶箱 + 2把魔法鑰匙

    • 9月1日：1張傳奇魔法外卡 + 1枚傳奇換卡代幣

    • 9月2日：1個神奇寶箱 + 100枚戰旗代幣

    • 9月3日：1張英雄魔法外卡 + 1個普通金幣箱

相關問答

  • 誰可以參加活動？

所有國王等級達到7級的玩家。如果你已解鎖卡牌進化，就可以參加！

  • 如果我在選擇階段忘記選擇進化卡牌，該怎麼辦？

沒關係，只要你在獎勵階段登入遊戲，就會自動獲得進化弓箭手。

  • 如果我已經解鎖了所有進化卡牌，會怎麼樣？

你選擇的進化碎片將被轉換成魔法外卡，確保你仍然能獲得強大的戰力提升！

精彩活動不容錯過—— 選擇你的勇士 ，稱霸競技場！