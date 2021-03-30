挑戰者們，大家好！
相信大家都已經留意到我們從每個主題季都有平衡性調整改成遊戲更新時進行有平衡性調整，這次隨著魔法物品更新，進行平衡性調整的卡牌如下：
女巫姥姥
炸彈兵
騎士
精銳野蠻人
獵人
電擊車小隊
三個火槍手
女巫
加農炮戰車
治療精靈
氣球兵
炸彈塔
骷髏巨人
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
女巫姥姥
傷害提升14%
攻擊速度提升8%
首次攻擊出手速度提升0.1秒
這張「最年輕」的傳奇卡好像沒有順利使出全力。
我們希望女巫姥姥可以變成更有用的遠程攻擊卡牌，在對戰中增加可用性，我們大幅提升她的傷害輸出，讓她的每秒傷害增加，能更快對敵方施展咒術。
炸彈兵
聖水花費從3費減少至2費
生命值減少31%
傷害減少32%
本次調整減少炸彈兵的聖水花費且對應減少其生命值和傷害。
我們想要給攻城炸彈人和騙法術牌組提供更多低費替補選擇，同時也能為像巨人和野豬騎士這種中費核心卡提供更多有效輔助卡。
騎士
生命值減少5%
精銳野蠻人
攻擊速度提升0.1秒
首次攻擊出手速度提升0.1秒
這兩張近戰卡牌可以說是兩個極端——騎士，超熱門選手，聖水花費不高但很能扛傷害；精銳野蠻人由於聖水花費較高，一直被其他低費卡牌蓋住風頭。略微削弱騎士的生命值和加強精銳野蠻人的每秒傷害值後，玩家在配置牌組挑選近戰卡牌時應該能有更多選擇。
獵人
首次攻擊出手速度從0.7秒減慢到1.1秒
電擊車小隊
首次攻擊出手速度從0.9秒減慢到1.1秒
這兩張遠程卡牌一直在主導著遊戲內的防守Meta。獵人的巨大價值在於他能對近距離目標造成大量傷害，使他能夠提供穩定的輸出量。我們減慢其首次攻擊出手速度，是為了更突顯卡牌部署時機和位置的重要性。
電擊車小隊讓人疲於對付的點在於它們可以分路，還能產生電擊效果，為了緩解這種防守壓力，我們這次要撤銷之前對它們做出的調整。
三個火槍手
部署時間從2秒減少為1秒
女巫
射程從5提升至5.5
數月以來，這兩張卡牌的使用率幾乎觸底。畢竟她們之前都稱霸過競技場，是時候恢復一些她們失去的能力了。
三個火槍手的粉絲們終於可以哈哈笑了！ （!¡osama™!¡，你的快樂回來啦！）
加農炮戰車
移動速度從快調整為中等
很長一段時間以來，要調整加農炮戰車並不容易——它作為反擊武器很強，要防它守是比較難的。如果再搭配掘地礦工、哥布林飛桶或者骷髏召喚這些攻擊後排的卡牌，防守方的壓力可說是極大。
我們想要防守方能有更大機會在橋頭控制住加農炮戰車，但不改變它的射程。我們決定將它的移動速度減慢為中等，讓防守方在它鎖塔前有更多時間攔截。
治療精靈
傷害提升225%（撤銷之前將它的傷害減少69%的調整）
治療範圍減少28%
主題季第18季中減少治療精靈的傷害後，這張卡牌的效果被大幅削弱，這一次調整我們將它的傷害恢復至原本的傷害值，讓它可以消滅同等級骷髏兵。
同時為了平衡傷害值的提高，治療效果的範圍比以前小且更有針對性。
死亡附加傷害調整
氣球兵
死亡附加傷害減少27%
炸彈塔
死亡附加傷害減少50%
骷髏巨人
傷害提升28%
死亡附加傷害減少54%
對於這個一直存在於《皇室戰爭》的卡牌屬性，我們越來越覺得他削弱和限制了遊戲的競技性，因為他在面對多種進攻時都可以比較輕鬆地完成防守。只要在路上放個骷髏巨人或炸彈塔，無論多麼激烈的交鋒都能瞬間被終止。
這三張卡牌搭配的牌組獲得的勝率都非常高，難怪他們如此受歡迎。為了讓中距離進攻有更多發揮空間，我們對這三張卡牌的死亡附加傷害都進行了調整。
骷髏巨人，背著最具指標性的炸彈，我們提升了他的傷害，讓他可以一擊消滅公主和吹箭哥布林，降低他被其他卡牌吸引分心的可能性。