挑戰者們，大家好！

相信大家都已經留意到我們從每個主題季都有平衡性調整改成遊戲更新時進行有平衡性調整，這次隨著魔法物品更新，進行平衡性調整的卡牌如下：

女巫姥姥

炸彈兵

騎士

精銳野蠻人

獵人

電擊車小隊

三個火槍手

女巫

加農炮戰車

治療精靈

氣球兵

炸彈塔

骷髏巨人

請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。