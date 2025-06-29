全新遊戲模式：合成奇兵！
我們將在下一次更新中推出全新遊戲模式！大家使用的依然是自己的卡牌，但玩法將完全不同。你需要組建陣容，利用羈絆，制定策略來爭取成為勝者！
隆重推出……
《部落衝突:皇室戰爭》：合成奇兵
合成奇兵是一個回合制的賽季遊戲模式。四名玩家將在快節奏的對戰中展開較量，每位玩家的陣容都由經典的《部落衝突:皇室戰爭》部隊組成。
在該模式中，對戰分為多個回合，而非雙方即時對戰。每個回合分為兩個階段：部署階段和對戰階段。
在部署階段，你需要制定策略、做出各種抉擇，例如精準控費、放置部隊、合成部隊來強化陣容。在對戰階段，部隊會自動與其他玩家的陣容展開戰鬥。這個循環會持續幾個回合，對戰節奏緊湊而不失策略性。你可以隨時觀看其他玩家的對戰，並為你的下一步行動做好準備。
目標：成為最後的勝利者！
對戰時間：5至8分鐘
獎勵：
皇冠：每贏得一回合可獲得一個皇冠
對戰獎勵 - 最終獲得第1或第2名，即可解鎖對戰獎勵
這個模式的核心不是「橋頭衝鋒」，而是組建隊伍、洞察對手，並堅持到最後！
賽季遊戲模式
每個賽季都會推出全新的部隊、羈絆、隨機事件以及外觀，讓玩法保持多樣性和新鮮感。第一個賽季暫未設定結束時間，以便我們收集玩家回饋，持續優化未來內容。
因為我們非常希望聽到大家的想法！大家的回饋將幫助我們決定是否推出更多賽季，以及每個賽季應持續多久。
快來親手「合成」一下，並在社群平台上分享你的體驗吧！我們會密切關注大家的意見，這些回饋將決定合成奇兵的未來！
聖水為王
聖水是用來召喚部隊、壯大隊伍的關鍵資源，因此管理好聖水非常重要！你可以點擊或拖動任意可用的部隊，將他們召喚到競技場上。
每回合結束時，你將獲得4聖水。如果你出售一個部隊，將退還該部隊對應的聖水，但比原價少1聖水。（將部隊拖回商店即可出售。）
每個部隊都有自己的聖水費用——和《部落衝突:皇室戰爭》裡類似，但具體費用針對本模式做了專門調整。
部隊和羈絆
剛推出時，合成奇兵將帶來20個你熟悉喜愛的《部落衝突:皇室戰爭》部隊，他們的戰鬥方式與皇家競技場中完全一致，能力相同！
如果你獲得多個相同的部隊，就可以將他們合成為1個更強的單位，從1星一路升到3星，如果運氣夠好還能升到4星！和以前一樣，你可以透過收集卡牌來升級部隊，使他們在兩個模式中都變得更強。每次升級，你部隊的屬性都會提升2%，雖然提升幅度不大，但在激烈的對戰中，這點優勢往往至關重要。
每回合之間，你需要透過從共享卡池隨機提供的三個部隊中進行挑選，組建你的隊伍。這代表，如果其他玩家都在囤積弓箭手，那麼你再看到這張卡牌的機率就會降低。
每個部隊在共享卡池中只有4張卡牌，因此你的每次選擇不僅會影響自己的隊伍陣容，也會影響對手！
不僅僅是合成而已！你還可以透過啟用羈絆來強化你的隊伍。羈絆會為你的隊伍提供額外強化效果，例如額外生命值，或者詛咒敵人。每個部隊都自帶兩種羈絆，擁有相同羈絆的部隊越多，該羈絆的效果就越強大。
一起來看看第一個賽季的部隊與羈絆吧！
部隊
2費部隊
騎士
貴族和坦克
王國裡數一數二的近戰猛將。
弓箭手
部落和遊俠
有超遠射程和粉紅頭髮，還需要什麼盔甲？
哥布林
哥布林和刺客
哥布林的敏捷加上近戰技巧，根本不需要笨重的盔甲。
哥布林投矛手
哥布林和投手
破風長矛，範圍之廣，何須盔甲。
炸彈兵
不死和投手
向距離最近敵人投擲炸彈，對2格範圍內造成傷害。
多個野蠻人
部落和鬥士
鬍子邋遢的全能近戰勇士。
3費部隊
瓦基麗武神
部落和復仇者
這位近戰大師將狂怒轉化為範圍傷害。
皮卡超人
王牌和坦克
移動緩慢但身披重甲的近戰勇士。沒有人能突破她的防線……
王子
貴族和鬥士
每輪戰鬥開始時：向距離最近目標發起衝鋒，造成雙倍傷害，將其擊退並暈眩2秒。
骷髏巨人
不死和鬥士
被擊殺後留下一枚炸彈，1.5秒後爆炸，對爆炸範圍內的敵人造成傷害並使其暈眩2秒。
吹箭哥布林
哥布林和遊俠
沒有盔甲護身的遠程射手，跑得快，射程遠，還嚼著口香糖。
飛斧屠夫
王牌和投手
向距離最近的目標投擲迴旋飛斧，可穿透多格範圍內的敵人。
4費部隊
公主
貴族和遊俠
向距離最遠的敵人發射燃燒箭矢，並對該敵人2格的範圍內造成傷害。
幻影刺客
王牌和鬥士
每隔幾秒跳躍至敵人最密集區域發動攻擊，對處於他攻擊範圍內的敵人造成傷害並使其暈眩2秒。
哥布林機甲
哥布林和坦克
攻擊數次後，向距離最遠敵人發射火箭，造成50%額外傷害並使其暈眩1.5秒。
5費部隊
骷髏之王
不死和坦克
對錐形範圍內敵人造成傷害，且每擊殺一個敵人就會召喚一個骷髏兵。
金甲騎士
貴族和刺客
擊殺敵人後，向生命值最低敵人發起衝鋒並造成額外傷害。
羈絆
王牌
每輪對戰開始時：合成星級最高的部隊為隊長。隊長擊殺敵方部隊時，你的隊伍提升20%攻擊速度（4秒）。
2個部隊：隊長獲得30%額外傷害
4個部隊：隊長獲得60%額外傷害，並恢復所造成傷害30%的生命值
刺客
每輪戰鬥開始時：刺客會跳向敵方後排部隊。
3個部隊：+35%暴擊率和暴擊傷害
復仇者
復仇者獲得額外傷害，我方場上最後一個存活的復仇者造成雙倍傷害。
3個部隊：+30%
英雄
鬥士獲得最大生命值加成。
2個部隊：+30%
4個部隊：鬥士+60%，隊伍+30%
部落
生命值第一次降至50%時，部落單位將迅速恢復生命值，且提升攻擊速度（每輪一次）。
2個部隊：+30%最大生命值和攻擊速度
4個部隊：部落單位+60%最大生命值和攻擊速度，隊伍+30%
哥布林
下輪額外免費獲得一個隨機哥布林單位。
2個部隊：獲得一個2費哥布林
4個部隊：有60%機率獲得一個3費或4費哥布林
坦克
每輪戰鬥開始時：坦克後方部隊獲得持續8秒的護盾。
2個部隊：+15%額外護盾，坦克+30%
4個部隊：+30%額外護盾，坦克+60%
貴族
前兩排部隊所受傷害降低，後兩排獲得額外傷害。
2個部隊：20%
4個部隊：40%
遊俠
遊俠每次攻擊都會提升攻擊速度，最多可疊加15次。
3個部隊：15%
投手
投手射程+1且對遠距離目標造成更高傷害。
3個部隊：每格+10%傷害
不死
每輪戰鬥開始時：詛咒生命值最高的敵人，若受詛咒單位被擊殺，你的亡靈單位獲得20%額外傷害。
2個部隊：詛咒1個敵人，使其最大生命值減少25%
4個部隊：詛咒2個敵人，使其最大生命值減少50%
巧妙組合，成就制勝策略！搭配不同強大的羈絆，讓你更有把握贏得勝利！
統帥
能改變戰局的不只是部隊——統帥也能在競技場中施展他們的獨特技能，所以要仔細考慮使用哪位統帥出戰！
統帥是隊伍的核心。你可以把他們看成是另一種形式的皇家塔，雖然不會直接參戰，但仍然很重要！統帥代表你的生命值，每次獲得回合勝利，他們都會對對手造成傷害。
但要注意，如果統帥的生命值歸零，就代表你被淘汰了！
所以，你的目標很簡單：保護自己的統帥，同時努力擊殺其他玩家的統帥！
新模式推出時有兩位統帥可供選擇：預設的是大家非常熟悉的皇室國王，另一個則是強大的精靈女王——在合成奇兵的榮耀之路達到青銅III最後一階即可解鎖她！
皇室國王
皇家補貼：戰敗+4聖水。
精靈女王
合成先機：每次合成額外+1聖水。
雖然無法透過升級統帥來提升其實力，但大家可以收集卡牌、解鎖各種外觀類獎勵，如新造型和各種進攻特效！
隨機事件
提升聯盟賽等級，解鎖卡牌和強力隨機事件！
隨機事件是對戰開始時隨機選定的特殊效果，會影響對戰中的每一位玩家。這些隨機事件能為對戰帶來更多樂趣和變化——強化部隊、引入新機制、開發新戰術。每場對戰都有所不同，所以要隨機應變，利用好隨機事件！
隨機事件詳情
青銅II
**鉅款：**所有統帥開場獲得5聖水。
**壯大隊伍：**隊伍規模+1。
**遺產：**當一名統帥被擊殺，+5聖水。
青銅III
**派對時間：**隊伍規模一直為6。
**稀有之星：**開場隨機獲得一個2星2費部隊。
**史詩之星：**開場隨機獲得一個2星3費部隊。
白銀1
**傳奇之星：**開場隨機獲得一個2星4費部隊。
**英雄之星：**開場隨機獲得一個2星5費部隊。
**富者恆富：**每擁有2聖水，下一輪+1聖水利息。
白銀2
**戰鬥狂熱：**擊殺一個敵人後，該部隊+100%攻速，持續6秒。
**少即是多：**每輪戰鬥開始時，若你場上部隊較少，則你的隊伍+20%生命值和攻擊速度。
**哎唷！：**每輪戰鬥開始時：前兩排部隊反彈50%所受傷害。
白銀3
**聖水收集器：**獲得一個聖水收集器，每輪生產2聖水，可一直儲存到你將收集器出售。
**你屬於我：**你將獲得擊殺的第一個敵方部隊的1星複製。
**首單免費：**每輪購買的第一個部隊免費。
黃金I
**四星：**卡池加倍！可從商店中獲取更多部隊。
**複製備戰區：**備戰區最右格若有部隊，每輪獲得其1星複製。
**百變備戰區：**備戰區最右格若有部隊，其每輪隨機變成另一個同費單位。
黃金II
**努力存活：**開場獲得一個假人，若對戰結束時仍存活，則+1聖水。
**羈絆假人：**開場獲得一個帶有2個隨機羈絆的假人。
**靠在一起！：**每輪根據隊伍陣容獲得一個部隊。
黃金III
**幸運折扣：**每次商店刷新時，一個隨機部隊費用-1聖水。
**清晰頭腦：**若備戰區是空的，下一輪+2聖水。
**晉升：**備戰區最右格若有部隊，其每輪隨機變成高1費的單位。
鑽石
**精明交易：**每出售一個部隊，下一輪+1聖水。
**飛昇：**備戰區最右格若有單位，其在第3輪變為3星。
**首選優勢：**每輪購買的第一個部隊自動升至2星。
合成奇兵對《部落衝突:皇室戰爭》的影響
本次推出的全新遊戲模式不只是為大家帶來了《部落衝突:皇室戰爭》的全新遊玩方式，還會同步推出一系列更新和功能！
3D角色
在這個新模式中，所有部隊都將以3D形式呈現！這代表更順滑的動畫表現、更多的細節，以及更富有現代感的設計風格。還是大家熟悉的角色，但得到了優化升級！
這些新模組目前與《部落衝突:皇室戰爭》本體模式無關，但一切皆有可能……根據玩家社群的各位對這些新模組的喜愛程度，以及它們在遊戲中的表現——未來《部落衝突:皇室戰爭》可能會全方位實裝3D模組，為畫面效果增添更多可能！
隨著3D模組推出，遊戲團隊也在探索製作外觀的新方式。我們會先為統帥製作造型，但也已經對其它類型的畫面升級和特效做了測試。
新技術
合成奇兵不只是個新模式，它也是我們探索《部落衝突:皇室戰爭》未來的途經。我們可以藉助它引進新技術，逐漸讓遊戲變得更現代化，包括引入3D角色、更流暢的特效、更複雜的技能機制，以及全3D化的場景。它還會為我們以後全面實裝新功能提供便利！
以後會怎樣？
我們希望為玩家帶來各種感覺很熟悉，但玩起來富有新鮮感的新遊戲模式！大家喜愛的角色在以後還會有各種新穎的對戰方式，敬請期待！
合成奇兵目前仍處在測試階段，它未來的發展取決於大家是否喜愛這個玩法。我們正在探索新賽季設計的方式，包括不同部隊、隨機事件和造型，希望大家踴躍參與、享受樂趣，並為我們多多提供回饋！
在接下來幾週裡，我們會密切關注大家的意見，以確定接下來的工作：
要將合成奇兵做成常駐的輪替模式嗎？還是要將它做成特別活動？或者是一次性的特別模式？
未來的方向都取決於大家！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊