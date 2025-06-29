合成奇兵是一個回合制的賽季遊戲模式。四名玩家將在快節奏的對戰中展開較量，每位玩家的陣容都由經典的《部落衝突:皇室戰爭》部隊組成。

在該模式中，對戰分為多個回合，而非雙方即時對戰。每個回合分為兩個階段：部署階段和對戰階段。

在部署階段，你需要制定策略、做出各種抉擇，例如精準控費、放置部隊、合成部隊來強化陣容。在對戰階段，部隊會自動與其他玩家的陣容展開戰鬥。這個循環會持續幾個回合，對戰節奏緊湊而不失策略性。你可以隨時觀看其他玩家的對戰，並為你的下一步行動做好準備。

目標：成為最後的勝利者！

對戰時間：5至8分鐘

獎勵：

皇冠：每贏得一回合可獲得一個皇冠

對戰獎勵 - 最終獲得第1或第2名，即可解鎖對戰獎勵

這個模式的核心不是「橋頭衝鋒」，而是組建隊伍、洞察對手，並堅持到最後！