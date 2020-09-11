挑戰者們，大家好！

可選更新版本已在日前上線！

目前iOS系統與Android系統最新版本均為3.3.1，

此版本修正項目如下：

戰船對決

修復戰船對決戰敗時的結算介面不顯示所獲榮譽的問題

修復戰船對決結算介面顯示的獲勝金幣數量與實際獲得的金幣數量不相符的問題

當某組戰船防禦中有防禦塔被摧毀，對該組戰船防禦進行測試時，防禦塔不會再顯示為公主塔

修復同一部落中2名成員同時點擊「保存」按鈕會使戰船防禦數量超過上限的問題

修復多名玩家同時保存戰船防禦可能保存不成功的問題

本輪防禦數量已滿時，「佈署防禦」按鈕將顯示為灰色

修復摧毀戰船防禦被時沒有動畫通知的問題