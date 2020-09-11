挑戰者們，大家好！
可選更新版本已在日前上線！
目前iOS系統與Android系統最新版本均為3.3.1，
此版本修正項目如下：
戰船對決
修復戰船對決戰敗時的結算介面不顯示所獲榮譽的問題
修復戰船對決結算介面顯示的獲勝金幣數量與實際獲得的金幣數量不相符的問題
當某組戰船防禦中有防禦塔被摧毀，對該組戰船防禦進行測試時，防禦塔不會再顯示為公主塔
修復同一部落中2名成員同時點擊「保存」按鈕會使戰船防禦數量超過上限的問題
修復多名玩家同時保存戰船防禦可能保存不成功的問題
本輪防禦數量已滿時，「佈署防禦」按鈕將顯示為灰色
修復摧毀戰船防禦被時沒有動畫通知的問題
現在戰船防禦的卡牌等級與增加該防禦的玩家卡牌等級一致(此項調整將於第3週生效)
急流激戰
更新後，在戰船受損或沒有佈署防禦等情況下進攻對方部落戰船，急流激戰介面將顯示更加準確的訊息，而非「配對失敗」
修復決鬥模式中，有的時候沒有音樂/音效的問題
修復決鬥模式中，只要進入加時賽，剩下的對戰會全程播放加時賽音樂/音效的問題
修復透過商人換卡解鎖並獲得新卡牌時，需要重啟遊戲才能在卡牌庫中看到該卡牌的問題
修復決鬥模式中，有時會錯誤根據皇冠數量發放獲勝金幣獎勵的問題
增加部落戰結束倒數計時
修復個別部落的部落戰卡在急流激戰結算的問題
修復急流激戰寶箱發放錯誤的問題
修復決鬥模式中，決勝時刻的結果可能出錯的問題
部落介面
點擊「部落」按鈕可在部落戰介面和部落聊天介面之間切換
加大聊天文字大小
修復部落只能顯示為「不可加入」和「自由加入」兩個狀態的問題，現在可以正確顯示「需要批准」
修復部落按鈕超出邊框的顯示問題
其他問題修復和優化
優化佇列解鎖寶箱按鈕和立即打開寶箱按鈕的位置
修復可以使用不足8張卡牌的牌組加入2v2對戰的問題。
修復當出戰牌組不足8張時，發起換卡會導致遊戲閃退的問題
修復複製出來的骷髏氣球的機制問題
修復在部落戰2教學還有手指圖示時，重啟遊戲會導致遊戲閃退的問題
修復當遊戲內收件匣中有未讀消息提醒時，查看其他玩家的告人簡介可能導致遊戲閃退的問題
修復沒有新的表情或皇家塔造型，但一直顯示紅點提示的問題
修復免費皇家塔造型已領取標記的顯示問題
修復某些情況下，複製部落戰牌組時出現TID_DEEPLINK_EXPIRED錯誤提示的問題
Android版本的遊戲將不再請求鏡頭授權
修復皇室通行券介面，免費皇家塔造型欄的雷電換卡圖示的顯示問題
更新後，13級的玩家可以領取每日禮物中自己卡牌數量已達到上限，但是還沒有升到滿級的卡牌，並可以獲得溢出卡牌對應的金幣和星級點數，同時每日禮物中出現那些卡牌的機率將大大降低
文本修復和各地本地化更新
還有其他優化等，請大家進入對應的應用商店安裝本次可選更新版本！