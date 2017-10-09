任務系統：

‧完成每日和每週任務，贏取豐厚的獎勵

‧獎勵包括超級神奇寶箱和傳奇寶箱！

‧觀看宣傳影片瞭解更多任務系統詳情

全新遊戲模式：

‧達陣模式是具備運動特色的全新遊戲模式，該模式中沒有皇家塔！點擊觀看達陣模式直播影片（英文）

‧全新特別活動：“淘金大作戰” & “寶石大作戰”，活動期間進行1v1競技場對戰可以贏得額外獎勵

‧現在2v2對戰結束後可以與隊友聊天，還能一起繼續組隊征戰

‧鏡像對戰——您和您的對手將使用完全一樣的牌組進行對戰

‧各種不同形式，不同規模的挑戰，給您帶來不一樣的刺激。挑戰模式將在5級解鎖。

遊戲性優化：

‧可在遊戲外分享和複製牌組

‧我們對商店進行了調整，快去看看商店中的每日精選吧

‧每週日可在商店免費領取一張史詩卡！

‧在自訂模式聯賽中，如果沒有玩家參賽或者沒有進行任何對戰，用於創建聯賽的寶石將不會退還。

‧皇室資訊，榮耀升級。更新後可全屏查看皇室資訊內容。

新卡牌：

我們找到更好的新卡牌推出方式，以後每張新卡牌都會是真正的驚喜！

更多相關資訊，敬請查看皇室電台最新一期的重點整理，或觀看皇室電台新一期的節目（英文）。

平衡性调整：

温馨提示：

‧任務系統推出後，我們將在下次更新中移除成就系統。

‧骷髏召喚釋放骷髏的方式將會更為集中

‧我們對部分卡牌進行了平衡性調整——點擊查看詳情！

希望您會喜歡這次更新！



如果您有任何想法或者建議，請加入我們官方FB粉絲頁-部落衝突:皇室戰爭 Clash Royale，並留言給我們吧！



讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊