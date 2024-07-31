大家好！
我們計劃在7月30日推出哥布林女皇征途的調整和全新內容。快來看看有什麼精彩內容吧！
可疑草叢即將登場！
大家將可以直接免費解鎖它，之後還能透過推進哥布林女皇征途的進度來獲得更多可疑草叢的卡牌。
全新競技場！
全新競技場自然也會有更多獎勵，其中包括多張可疑草叢。以下是新競技場獎勵詳情。
1個哥布林收藏箱（寶箱）
700張全新哥布林卡牌
2個魔法寶箱
1個哥布林保險箱（寶箱）
1個哥布林賞金箱（寶箱）
1個傳奇國王寶箱
女皇和卡牌等級上限調整
為了更有效地共同推進哥布林女皇征途和國王的榮耀之路，我們將進行以下調整：
移除卡牌等級上限。
哥布林女皇征途的女皇塔等級會與國王塔等級一致。
開始便直接解鎖一個進化欄位，達到4階競技場後可解鎖兩個進化欄位。
從一開始就能使用進化卡牌，這樣可以鼓勵大家使用自己喜歡的進化卡。
進度推進更順暢
我們下調了獎盃損失的幅度，以幫助大家更有效地推進進度。
輸掉對戰時獎盃增減調整詳情：
1階競技場：+6
2階競技場：+3
3階競技場：+0
4階競技場：-3
移除白銀寶箱
我們移除了哥布林女皇征途寶箱循環機制中的白銀寶箱，以提高從這個模式獲取的獎勵價值。
希望你喜歡這些新內容！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊