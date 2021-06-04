目前烈焰精靈和烈焰熔爐都不夠強，登場率並不高。

我們覺得所有精靈類卡牌的聖水花費應保持一致，因此將烈焰精靈的聖水花費調整為1費。同時，提升它的範圍濺射傷害，就像火球那樣，從整體提升它的實用性。這些調整顯然也會影響到烈焰熔爐。現在烈焰熔爐每次只會產生一個烈焰精靈。獻上熱烈的「擁抱」吧！

