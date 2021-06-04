夏季更新即將火熱登場！準備迎接一張全新卡牌和平衡性調整！
卡牌列表
全新卡牌
：哥布林鑽地機
烈焰精靈
烈焰熔爐
精銳野蠻人
惡棍小隊
骷髏巨人
加農炮
加農炮戰車
戈侖石人
寒冰法師
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
全新卡牌：哥布林鑽地機
將在全新13階競技場解鎖
聖水花費：4費
持續時間：9秒（每3秒跑出一個哥布林）
被摧毀時，還會再跑出三個哥布林
哥布林鑽地機從地底鑽出時，會將它接觸的敵人輕微擊退並造成少量傷害。
哥布林家族最新科技：哥布林鑽地機！穿行地底，從競技場任意位置鑽出，卸下哥布林攻擊敵方皇家塔！
整個主題季期間將推出各種挑戰，讓你有機會透過挑戰解鎖哥布林鑽地機。
烈焰精靈
聖水花費從2費降低至1費
烈焰精靈數量從3個減少至1個
傷害提升6%
生命值提升109%
躍擊範圍提升25%
傷害範圍提升47%
烈焰熔爐
現在每次產出1個重製的烈焰精靈
現在每7秒產生1個烈焰精靈，比之前增加2波攻勢。
持續時間減少2%
目前烈焰精靈和烈焰熔爐都不夠強，登場率並不高。
我們覺得所有精靈類卡牌的聖水花費應保持一致，因此將烈焰精靈的聖水花費調整為1費。同時，提升它的範圍濺射傷害，就像火球那樣，從整體提升它的實用性。這些調整顯然也會影響到烈焰熔爐。現在烈焰熔爐每次只會產生一個烈焰精靈。獻上熱烈的「擁抱」吧！
精銳野蠻人
視野範圍提升9%
此調整看起來像加強精銳野蠻人，但其實是削弱。
之前，防守方經常遇到這樣的情況：看到精銳野蠻人後，在己方區域中間位置放卡牌吸引他們，但只能成功吸引其中一個，另一個仍會直奔皇家塔，這讓防守方感到困惑和沮喪。調整後，精銳野蠻人將更容易被拉扯，也更容易受到制約。
惡棍小隊
惡棍少女的首次出手更快，耗時從1秒縮短至0.8秒
惡棍小隊是一張不錯的卡牌，但在目前版本的使用率並不高，這一小小加強應該會讓情況有所改變，讓更多玩家注意到這個三人組合！惡棍少女以前需要更長的時間才會用泡泡糖彈弓發動攻擊，現在她們出手更快囉！讓泡泡糖滿場飛！
骷髏巨人
對皇家塔死亡附加傷害翻倍
以前的削弱雖然確實是需要的，但程度有點過頭。我們希望激勵玩家使用這個大個子創造出更具進攻性的玩法，同時又不想將其變回曾經那個橫掃戰場的終極清道夫。將骷髏巨人對皇家塔死亡附加傷害翻倍之後，他將再一次成為競技場中不容忽視的重大威脅。
加農炮
攻擊速度提升10%
加農炮戰車
輪子被摧毀後，加農炮的攻擊速度提升10%
目前加農炮和加農炮戰車的使用率並不高。
加農炮戰車的勝率還不錯，本次小幅加強應該也能讓它那不會移動的兄弟勝率有所提升。提升加農炮的攻擊速度會讓這張卡牌變得更強大，同時又不會讓加農炮戰車變得過強。
戈侖石人
死亡附加傷害降低28%
事實證明，以戈侖石人為核心的牌組過於強大且難以應付。
經過這次調整，用亡靈大軍或弓箭手等小型部隊抵禦戈侖石人的進攻會更加輕鬆，因為他的死亡附加傷害將不足以消滅這些敵人。
寒冰法師
生命值降低3%，一發同等級火球現在可將其消滅。
最冷酷的法師一直都活躍在競技場上。
作為一張低費的超強防禦單位，寒冰法師在面對比他還多1費的法術時仍然略占上風，這不利於遊戲節奏。調整後，寒冰法師仍然會是一張出色的防禦卡牌，但對手多了一個對付他的方法。
以上調整尚未上線，預計將在夏季更新中實裝！