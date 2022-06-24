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2022年6月24日
Blog – Clash Royale

夏季更新詳情！

皇室戰旗耀眼登場！

體驗全新更新，盡情展現自我！

什麼是皇室戰旗？

皇室戰旗是一種全新的專屬外觀，每次對戰開始前都會顯示對戰雙方的戰旗。你可以透過戰旗秀出自我獨特風采！

皇室戰旗包含2種道具，分別是戰旗旗面和戰旗形象裝飾，此外還可裝備最多3枚徽章。

可以從戰旗庫中選擇自己喜歡的旗面和形象裝飾，打造你的專屬戰旗。點擊個人資料、戰旗庫或徽章庫，進入戰旗編輯介面即可進行編輯。

戰旗寶箱

戰旗寶箱裡可以開出新的戰旗道具！

每個主題季的戰旗寶箱都包含新的旗面和形象裝飾。

每次開箱都能開出你尚未獲得的戰旗道具！

有的戰旗道具比較稀有，從戰旗寶箱裡開出的機率較低。

開啟戰旗寶箱

戰旗寶箱可使用戰旗代幣開啟，這是一種全新的遊戲內貨幣。

除了戰旗代幣，還可以選擇使用寶石開啟戰旗寶箱。

戰旗寶箱裡不會開出重複的戰旗道具，每次都會開出新道具！

開啟一個戰旗寶箱需花費100枚戰旗代幣。如果使用寶石，則之後每次開啟寶箱的寶石花費都會遞增。

如何獲得戰旗代幣

目前可以透過以下方式獲得戰旗代幣：

  • 特別挑戰

  • 卡牌大師獎勵

以後可透過更多方式獲得戰旗代幣，敬請期待！

戰旗代幣的庫存上限為200枚。

在極少數情況下，如果你的戰旗代幣庫存已滿，並且無法透過戰旗寶箱開出更多道具（例如你已獲得當前主題季推出的所有道具），則可以超出200枚的庫存上限。

視覺介面調整

我們調整了主介面和個人資料介面顯示的內容，讓大家能更輕鬆地體驗本次更新推出的新內容，整體看起來也比以前更好看（至少我們自己是這麼覺得）。

主介面調整

  • 現在可以在主介面看到自己的皇室戰旗，點擊戰旗即可進入個人資料介面

  • 調整皇室通行券欄位的位置和大小

  • 從主介面可以直接進入戰旗寶箱介面

  • 新增臨時性的「賽事中心」，重要賽事比賽期間，玩家可透過賽事中心查看皇室戰爭職業聯賽的最新動態和賽事資訊

  • 「玩家簡介」改名為「社交」，包含好友列表和收件匣等分頁

個人資料介面調整

個人資料介面新增一些與皇室戰旗有關的內容：

  • 皇室戰旗和你選擇要展示的徽章

  • 戰旗編輯按鈕

  • 對戰記錄按鈕

此外還會顯示舊版個人資料介面包含的內容：

  • 統計資料

  • 玩家名稱和玩家標籤

  • 徽章

  • 出戰牌組

請注意：大家可以進入其他玩家的個人資料介面查看他們的皇室戰旗、徽章和統計資料！

個人資料裡的徽章

現在可以選擇自己想展示的徽章囉！

除了皇室戰旗上的3枚徽章，還可以在個人資料介面裡展示特定的徽章！

請注意：點擊個人資料介面的「顯示收藏」按鈕，仍然可以查看自己或其他玩家的全部徽章。

本次更新將推出以下全新徽章，快來解鎖這些徽章，並將它們加入你的皇室戰旗吧！

  • 部落戰2

  • 捐贈卡牌

  • 卡牌收藏等級

  • 內容創作者

  • 收集戰旗

  • 2v2對戰

  • 收集表情

  • 皇室戰爭職業聯賽徽章（觀眾和參賽者各一款）

  • ???

其他調整

更新後，部落戰之外也可以暢玩決鬥模式囉！

你可以在以下模式開展決鬥：

  • 挑戰（新增）

  • 友誼戰（新增）

  • 部落戰

決鬥類型

更新後有2種決鬥類型：

全新禁選制決鬥

禁選制決鬥中，玩家可以禁用對手的牌組，讓對戰更加平衡。

  • 決鬥開始前，雙方各自禁用對手的2套牌組

  • 然後從剩餘的2套牌組中選擇1套進行對戰

  • 只打一場，一局定勝負

一般決鬥

大家對一般決鬥應該已經很熟悉囉！

  • 每場對戰開始前，玩家從預先組建的牌組中選擇1套進行對戰，牌組不能重複使用。

  • 自由決鬥採用三戰兩勝制，率先贏得2場對戰的玩家獲勝。

決鬥牌組

部落戰之外的決鬥都需要組建決鬥牌組！

決鬥牌組包含4套牌組，共32張卡牌，但這4套牌組不能包含重複卡牌。

決鬥牌組和出戰牌組共用一個介面，如果需要組建或編輯決鬥牌組，點擊介面左上角的圖示即可在兩種牌組之間切換。

請注意：部落戰決鬥還是在部落戰期間進行，只能使用部落戰牌組。

音量調節滑桿

現在可以透過滑桿精準調節「音樂」和「音效」的音量大小。

點擊「設定」-「聲音」即可進入音量調節介面。

商人

商人搬到商店介面囉！

除了幫商人找到新的位置，我們還調整了他的機制。現在，你不僅可以更換「換出」的卡牌，還可以更換「換入」的卡牌。

每天更換卡牌的次數和換卡的數量都沒有限制，只要有足夠的換卡代幣，就可以一直換換換囉！

調整原因

商人總是靜靜地待在部落戰河道邊，和大家見面的機會並不多。

我們希望玩家能充分利用他們的換卡代幣，多多光顧商人的生意！

而且商人還送了我們一些魔法物品，說是從一輛大篷車上掉下來的……

全新卡牌大師任務

在最近一次的更新上線後，已經有玩家在使用自己常用卡牌的過程中，完成所有相關的卡牌大師任務，因此收穫豐富的獎勵！既然大家這麼喜歡，我們將推出以下卡牌的第3組卡牌大師任務

  • 超級騎士

  • 皮卡超人

  • 萬箭齊發

  • 閃電精靈

  • 復仇滾木

  • 法師

  • 迫擊炮

  • 地震法術

  • 公主

  • 攻城炸彈人

這些卡牌的新任務需要將卡牌升到14級才能解鎖，完成任務即可獲得全新的戰旗代幣獎勵！這些都是目前最有挑戰性的任務，你準備好了嗎？

問題修復和其他優化

  • 修復個人聯賽介面可能會出現的閃退問題

  • 修復出戰牌組組建介面偶爾出現的閃退問題

  • 修復挑戰牌組組建介面的閃退問題

  • 修復進入更改名稱介面可能導致斷線的問題

  • 修復一些特殊字元無法正確顯示的問題

  • 修復戰船對決部署區域不一致的問題

  • 修復在選卡模式中出現預設特定類型之外卡牌的問題

  • 修復創建個人聯賽時「隨機」出現失敗的問題

  • 修復系統自動組建的牌組中包含多張英雄卡牌的問題

  • 修復iOS內建複製選項時，「邀請加入部落」訊息中網址會被移除的問題

  • 修復玩家在編輯牌組時，切換牌組會出現牌組編輯介面不穩定的問題

  • 修復部分玩家個人資料中最佳戰績顯示不正確的問題

  • 修復玩家有時候會獲得非自己所在競技場寶箱的問題

  • 修復在選卡模式對戰重播中跳過「選卡」階段時牌組顯示錯誤的問題

  • 現在從部落介面查看卡牌資訊時會隱藏星光等級

  • 移除在查看部落成員的卡牌時升级自己卡牌的功能

  • 移除觀戰時可看到獎盃數的功能

  • 移除未加入部落的玩家在玩家個人資料中也可以點擊「部落」按鈕的功能

  • 修正玩家在未達到可以解鎖傳奇卡的競技場時，卻獲得傳奇寶箱的機制

  • 新增多個挑戰活動，可累積對應模式的徽章升級進度

  • 大量介面優化（讓遊戲介面更美觀）

  • 新增各種全新載入介面提示

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊