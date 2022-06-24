皇室戰旗耀眼登場！
體驗全新更新，盡情展現自我！
什麼是皇室戰旗？
皇室戰旗是一種全新的專屬外觀，每次對戰開始前都會顯示對戰雙方的戰旗。你可以透過戰旗秀出自我獨特風采！
皇室戰旗包含2種道具，分別是戰旗旗面和戰旗形象裝飾，此外還可裝備最多3枚徽章。
可以從戰旗庫中選擇自己喜歡的旗面和形象裝飾，打造你的專屬戰旗。點擊個人資料、戰旗庫或徽章庫，進入戰旗編輯介面即可進行編輯。
戰旗寶箱
戰旗寶箱裡可以開出新的戰旗道具！
每個主題季的戰旗寶箱都包含新的旗面和形象裝飾。
每次開箱都能開出你尚未獲得的戰旗道具！
有的戰旗道具比較稀有，從戰旗寶箱裡開出的機率較低。
開啟戰旗寶箱
戰旗寶箱可使用戰旗代幣開啟，這是一種全新的遊戲內貨幣。
除了戰旗代幣，還可以選擇使用寶石開啟戰旗寶箱。
戰旗寶箱裡不會開出重複的戰旗道具，每次都會開出新道具！
開啟一個戰旗寶箱需花費100枚戰旗代幣。如果使用寶石，則之後每次開啟寶箱的寶石花費都會遞增。
如何獲得戰旗代幣
目前可以透過以下方式獲得戰旗代幣：
特別挑戰
卡牌大師獎勵
以後可透過更多方式獲得戰旗代幣，敬請期待！
戰旗代幣的庫存上限為200枚。
在極少數情況下，如果你的戰旗代幣庫存已滿，並且無法透過戰旗寶箱開出更多道具（例如你已獲得當前主題季推出的所有道具），則可以超出200枚的庫存上限。
視覺介面調整
我們調整了主介面和個人資料介面顯示的內容，讓大家能更輕鬆地體驗本次更新推出的新內容，整體看起來也比以前更好看（至少我們自己是這麼覺得）。
主介面調整
現在可以在主介面看到自己的皇室戰旗，點擊戰旗即可進入個人資料介面
調整皇室通行券欄位的位置和大小
從主介面可以直接進入戰旗寶箱介面
新增臨時性的「賽事中心」，重要賽事比賽期間，玩家可透過賽事中心查看皇室戰爭職業聯賽的最新動態和賽事資訊
「玩家簡介」改名為「社交」，包含好友列表和收件匣等分頁
個人資料介面調整
個人資料介面新增一些與皇室戰旗有關的內容：
皇室戰旗和你選擇要展示的徽章
戰旗編輯按鈕
對戰記錄按鈕
此外還會顯示舊版個人資料介面包含的內容：
統計資料
玩家名稱和玩家標籤
徽章
出戰牌組
請注意：大家可以進入其他玩家的個人資料介面查看他們的皇室戰旗、徽章和統計資料！
個人資料裡的徽章
現在可以選擇自己想展示的徽章囉！
除了皇室戰旗上的3枚徽章，還可以在個人資料介面裡展示特定的徽章！
請注意：點擊個人資料介面的「顯示收藏」按鈕，仍然可以查看自己或其他玩家的全部徽章。
本次更新將推出以下全新徽章，快來解鎖這些徽章，並將它們加入你的皇室戰旗吧！
部落戰2
捐贈卡牌
卡牌收藏等級
內容創作者
收集戰旗
2v2對戰
收集表情
皇室戰爭職業聯賽徽章（觀眾和參賽者各一款）
???
其他調整
更新後，部落戰之外也可以暢玩決鬥模式囉！
你可以在以下模式開展決鬥：
挑戰（新增）
友誼戰（新增）
部落戰
決鬥類型
更新後有2種決鬥類型：
全新禁選制決鬥
禁選制決鬥中，玩家可以禁用對手的牌組，讓對戰更加平衡。
決鬥開始前，雙方各自禁用對手的2套牌組
然後從剩餘的2套牌組中選擇1套進行對戰
只打一場，一局定勝負
一般決鬥
大家對一般決鬥應該已經很熟悉囉！
每場對戰開始前，玩家從預先組建的牌組中選擇1套進行對戰，牌組不能重複使用。
自由決鬥採用三戰兩勝制，率先贏得2場對戰的玩家獲勝。
決鬥牌組
部落戰之外的決鬥都需要組建決鬥牌組！
決鬥牌組包含4套牌組，共32張卡牌，但這4套牌組不能包含重複卡牌。
決鬥牌組和出戰牌組共用一個介面，如果需要組建或編輯決鬥牌組，點擊介面左上角的圖示即可在兩種牌組之間切換。
請注意：部落戰決鬥還是在部落戰期間進行，只能使用部落戰牌組。
音量調節滑桿
現在可以透過滑桿精準調節「音樂」和「音效」的音量大小。
點擊「設定」-「聲音」即可進入音量調節介面。
商人
商人搬到商店介面囉！
除了幫商人找到新的位置，我們還調整了他的機制。現在，你不僅可以更換「換出」的卡牌，還可以更換「換入」的卡牌。
每天更換卡牌的次數和換卡的數量都沒有限制，只要有足夠的換卡代幣，就可以一直換換換囉！
調整原因
商人總是靜靜地待在部落戰河道邊，和大家見面的機會並不多。
我們希望玩家能充分利用他們的換卡代幣，多多光顧商人的生意！
而且商人還送了我們一些魔法物品，說是從一輛大篷車上掉下來的……
全新卡牌大師任務
在最近一次的更新上線後，已經有玩家在使用自己常用卡牌的過程中，完成所有相關的卡牌大師任務，因此收穫豐富的獎勵！既然大家這麼喜歡，我們將推出以下卡牌的第3組卡牌大師任務：
超級騎士
皮卡超人
萬箭齊發
閃電精靈
復仇滾木
法師
迫擊炮
地震法術
公主
攻城炸彈人
這些卡牌的新任務需要將卡牌升到14級才能解鎖，完成任務即可獲得全新的戰旗代幣獎勵！這些都是目前最有挑戰性的任務，你準備好了嗎？
問題修復和其他優化
修復個人聯賽介面可能會出現的閃退問題
修復出戰牌組組建介面偶爾出現的閃退問題
修復挑戰牌組組建介面的閃退問題
修復進入更改名稱介面可能導致斷線的問題
修復一些特殊字元無法正確顯示的問題
修復戰船對決部署區域不一致的問題
修復在選卡模式中出現預設特定類型之外卡牌的問題
修復創建個人聯賽時「隨機」出現失敗的問題
修復系統自動組建的牌組中包含多張英雄卡牌的問題
修復iOS內建複製選項時，「邀請加入部落」訊息中網址會被移除的問題
修復玩家在編輯牌組時，切換牌組會出現牌組編輯介面不穩定的問題
修復部分玩家個人資料中最佳戰績顯示不正確的問題
修復玩家有時候會獲得非自己所在競技場寶箱的問題
修復在選卡模式對戰重播中跳過「選卡」階段時牌組顯示錯誤的問題
現在從部落介面查看卡牌資訊時會隱藏星光等級
移除在查看部落成員的卡牌時升级自己卡牌的功能
移除觀戰時可看到獎盃數的功能
移除未加入部落的玩家在玩家個人資料中也可以點擊「部落」按鈕的功能
修正玩家在未達到可以解鎖傳奇卡的競技場時，卻獲得傳奇寶箱的機制
新增多個挑戰活動，可累積對應模式的徽章升級進度
大量介面優化（讓遊戲介面更美觀）
新增各種全新載入介面提示
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊