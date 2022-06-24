商人

商人搬到商店介面囉！



除了幫商人找到新的位置，我們還調整了他的機制。現在，你不僅可以更換「換出」的卡牌，還可以更換「換入」的卡牌。



每天更換卡牌的次數和換卡的數量都沒有限制，只要有足夠的換卡代幣，就可以一直換換換囉！



調整原因

商人總是靜靜地待在部落戰河道邊，和大家見面的機會並不多。



我們希望玩家能充分利用他們的換卡代幣，多多光顧商人的生意！



而且商人還送了我們一些魔法物品，說是從一輛大篷車上掉下來的……