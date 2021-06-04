獎盃重置調整

我們也調整獎盃扣除的平衡性。現在，從大師聯盟賽I開始，玩家因戰敗失去的獎盃數將與因獲勝贏得的獎盃數一致。具體數量仍取決於對手的獎盃數。



相較過往，提升聯盟賽等級會更有挑戰性，玩家將會配對到與自己實力更接近的對手。此外，賽季結束時，若玩家在榮耀之路達到的位置越高，其獎盃重置時被扣除的獎盃數將越少。



新賽季開始時會發生什麼事？

賽季重置後，獎盃數低於5000的玩家將跌出聯盟賽。但不用擔心，大家仍然可以繼續贏取獎盃重返聯盟賽，而且還能重新收集聯盟賽獎勵。



賽季重置後，獎盃數為5000盃或以上的玩家仍會留在聯盟賽中，在新的賽季中繼續挑戰顛峰！衝呀！

