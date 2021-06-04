目前更新尚未實裝，敬請期待！
挑戰者們，大家好！
此次夏季更新，我們為大家準備了許多超棒的新內容！
一起來看看吧！
榮耀之路長度延伸
我們一直想要再次優化榮耀之路（即遊戲內的「天梯」）！
本次更新後，榮耀之路的獎盃數上限提升至8000盃，聯盟賽調整為從5000盃開始！同時，我們還優化了聯盟賽賽季的重置機制，讓玩家在賽季重置後的初期階段體驗能更加順暢。
- 榮耀之路
榮耀之路加入2個全新競技場：惡棍基地和祥雲之巔。更多競技場，更多獎勵！
- 聯盟賽
聯盟賽現在從5000盃開始，賽季結束時，若玩家在榮耀之路達到的位置越高，其獎盃重置時被扣除的獎盃數將越少。繼續閱讀，了解更多資訊：
獎盃重置調整
我們也調整獎盃扣除的平衡性。現在，從大師聯盟賽I開始，玩家因戰敗失去的獎盃數將與因獲勝贏得的獎盃數一致。具體數量仍取決於對手的獎盃數。
相較過往，提升聯盟賽等級會更有挑戰性，玩家將會配對到與自己實力更接近的對手。此外，賽季結束時，若玩家在榮耀之路達到的位置越高，其獎盃重置時被扣除的獎盃數將越少。
新賽季開始時會發生什麼事？
賽季重置後，獎盃數低於5000的玩家將跌出聯盟賽。但不用擔心，大家仍然可以繼續贏取獎盃重返聯盟賽，而且還能重新收集聯盟賽獎勵。
賽季重置後，獎盃數為5000盃或以上的玩家仍會留在聯盟賽中，在新的賽季中繼續挑戰顛峰！衝呀！
更多的金幣，更棒的寶箱！
國王達到11級後，寶箱循環中將新增多種金幣箱。國王等級越高，掉落其中一種金幣箱的機率越高。金幣箱分為三種：
榮耀之路加入2個全新競技場後，14階競技場和15階競技場將提供更多寶箱物品和獲勝金幣獎勵！
皇室通行券主題季優化
降低解鎖所有皇室通行券獎勵所需的皇冠數量！現在解鎖某些等級的獎勵只需5個皇冠。
解鎖所有皇室通行券獎勵後，皇室金庫可存入的金幣上限從10000提升至25000！哥布林都眼紅了。
部落戰2調整
我們對部落戰2進行優化調整，使其具有更高可玩性。首先，榮譽點已更名為「獎章」。
- 訓練日和對戰日
現在，部落戰分為訓練日和對戰日。在訓練日（週一至週三），您可以在急流對戰中使用部落戰牌組進行練習，贏取金幣。
在對戰日，您將參加對戰贏取獎章，幫助部落戰船駛向勝利。現在所有部落戰船都將在每個對戰日結束後的同一時間向前航行。各部落贏得的獎章將累計且轉換為部落戰船的航行距離，贏得最多獎章的部落其戰船可以航行最遠。
即使未能抵達終點線，也沒關係，最後一個對戰日結束後，各部落將根據其在河道中的排名贏得部落戰寶箱。
- 戰船防禦機制優化
每個對戰日結束時，成功抵擋敵方進攻的戰船防禦將轉化為部落戰船的航行距離！和部落成員研擬並制定策略，將那些可轉化為更遠航行距離的戰船防禦，交給實力更強的成員來佈署。部落首領和副首領可移除戰船防禦！
全新卡牌：哥布林鑽地機
哥布林家族最新科技：哥布林鑽地機！穿行地底，從競技場任意位置鑽出，卸下哥布林攻擊敵方皇家塔！
哥布林鑽地機，全新4費史詩卡，協助你突破敵方戰線！
遊戲性優化
新增5個出戰牌組欄位
現在一共有10個出戰牌組欄位囉！
對戰重播倒帶功能
現在觀看對戰重播時可以快轉和倒帶。
*即將在決鬥模式的重播中也上線該功能
多種遊戲模式常駐友誼戰
感謝大家的建議，我們在友誼戰中新增15種常駐遊戲模式，讓大家和好友或部落成員都能盡情暢玩。
皇家塔造型隨機選用機制
現在，可以開啟皇家塔造型隨機選擇功能，每次對戰時，系統會從你選中的所有造型中隨機使用一款。
平衡性調整
烈焰精靈
烈焰熔爐
精銳野蠻人
惡棍小隊
骷髏巨人
加農炮
加農炮戰車
戈侖石人
寒冰法師
問題修復及優化
✅ 修復玩家反映的多項問題
✅ 修復某些部落每24小時參戰人數超過50人上限的問題
✅ 修復魔法金幣和換卡的相關問題
✅ 修復快速部署卡牌時遇到的相關問題
✅ 玩家現在能觀看SCID好友的對戰
✅ 修復漁大師相關問題
✅ 對戰倒數計時結束後，幻影刺客的突襲不會再繼續
✅ 移除皇室通行券主題季中的雷電換卡圖示
✅ 修復部署鏡像法術時其動畫效果未顯示的問題
✅ 修復並更新遊戲內翻譯
✅ 優化遊戲介面
✅ 其他問題修復及優化
希望大家會喜歡這次的更新，別忘了到中文官方粉絲團和我們分享你的想法和建議唷！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊