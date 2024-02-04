夢中情牌
想要免費的進化卡牌嗎？那你的運氣真不錯唷！
愛意濃濃的主題季即將開始，一些進化卡牌正在等待著與你邂逅！
2月5日至13日，你可以查看潛在的「追求者」，然後選擇你的夢中情牌，並於2月14日免費解鎖！
不只是這樣而已唷！迷人的進化卡牌每天都會為你送上一份特別小禮物，以贏得你的真心。
以下是每日小禮物的內容：
2月5日：500張普通魔法外卡
2月6日：600枚主題季代幣
2月7日：100張稀有魔法外卡
2月8日：100張戰旗代幣
2月9日：10張史詩魔法外卡
2月10日：1個豪華金幣箱
2月11日：1張傳奇魔法外卡
2月12日：1個雷電寶箱
你每天有24小時的時間領取每日小禮物，但必須在2月29日前領取你的「夢中情牌」並收藏到牌庫中！
總之……
從2月5日開始，收集所有的每日小禮物，在遊戲主介面選擇你的夢中情牌，在情人節（2月14日）當天，你將獲得所選進化卡牌的6個進化碎片！
Q <3 A
誰將受邀參加這場愛意濃濃的盛宴？
國王等級達到7級的所有玩家（沒錯，也就是已解鎖卡牌進化的玩家）。
如果我忘記在2月14日之前選擇夢中情牌，該怎麼辦？
不用擔心，我們會為你隨機配對一位神秘仰慕者！
如果我已經解鎖了所有的進化卡牌，該怎麼辦？
你的6個免費進化碎片將轉換為魔法外卡。