仍在努力達到11階競技場的玩家，可參加同時進行的進化騎士活動。

皇冠要求和獎勵：

免費： 普通金幣箱

獲得10個皇冠： 250張騎士（普通卡）

總共獲得20個皇冠： 豐厚金幣箱

總共獲得30個皇冠：騎士進化碎片

你需要完成6次里程碑，才能獲得解鎖進化騎士所需的6塊進化碎片。