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2024年9月11日
Blog – Clash Royale

如何免費獲取進化超級騎士？

準備迎接進化超級騎士活動9月14日至9月24日，參加本次活動，並按活動規則達成目標，就能免費解鎖進化超級騎士！

🎯具體規則

活動持續10天，在此期間，你每天都可以完成一次里程碑。每天都有一次新機會可以獲得獎勵，推進進化超級騎士的解鎖進度。

  • 你需要完成6次里程碑，才能獲得解鎖進化超級騎士所需的6塊進化碎片

  • 獲得所有6塊進化碎片後，你將不再參加此活動。雖然活動提供了10次嘗試機會，但你只需完成其中6次，就可以完全解鎖進化超級騎士。

活動里程碑

參加資格：國王等級7級以上

皇冠要求和獎勵：

  • 免費：普通金幣箱

  • 獲得20個皇冠：豐厚金幣箱

  • 總共獲得30個皇冠：豐厚金幣箱

  • 總共獲得40個皇冠：1張超級騎士（傳奇卡）

  • 總共獲得55個皇冠：1塊超級騎士進化碎片

最後的皇冠挑戰

  • 持續時間：9月14日至9月24日，整個活動期間都可參加。

  • 參加資格：11階競技場以上

  • 解鎖條件：玩家獲得所有6塊進化碎片後解鎖。

皇冠要求和獎勵：

  • 免費：普通金幣箱

  • 獲得20個皇冠：豐厚金幣箱

  • 總共獲得40個皇冠：豐厚金幣箱

  • 總共獲得90個皇冠：2張超級騎士

  • 總共獲得140個皇冠：專屬表情

對於未達11階競技場的玩家

仍在努力達到11階競技場的玩家，可參加同時進行的進化騎士活動

皇冠要求和獎勵：

  • 免費：普通金幣箱

  • 獲得10個皇冠：250張騎士（普通卡）

  • 總共獲得20個皇冠：豐厚金幣箱

  • 總共獲得30個皇冠：騎士進化碎片

你需要完成6次里程碑，才能獲得解鎖進化騎士所需的6塊進化碎片

我們競技場見！