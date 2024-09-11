準備迎接進化超級騎士活動！9月14日至9月24日，參加本次活動，並按活動規則達成目標，就能免費解鎖進化超級騎士！
活動持續10天，在此期間，你每天都可以完成一次里程碑。每天都有一次新機會可以獲得獎勵，推進進化超級騎士的解鎖進度。
你需要完成6次里程碑，才能獲得解鎖進化超級騎士所需的6塊進化碎片。
獲得所有6塊進化碎片後，你將不再參加此活動。雖然活動提供了10次嘗試機會，但你只需完成其中6次，就可以完全解鎖進化超級騎士。
參加資格：國王等級7級以上
皇冠要求和獎勵：
免費：普通金幣箱
獲得20個皇冠：豐厚金幣箱
總共獲得30個皇冠：豐厚金幣箱
總共獲得40個皇冠：1張超級騎士（傳奇卡）
總共獲得55個皇冠：1塊超級騎士進化碎片
持續時間：9月14日至9月24日，整個活動期間都可參加。
參加資格：11階競技場以上
解鎖條件：玩家獲得所有6塊進化碎片後解鎖。
皇冠要求和獎勵：
免費：普通金幣箱
獲得20個皇冠：豐厚金幣箱
總共獲得40個皇冠：豐厚金幣箱
總共獲得90個皇冠：2張超級騎士
總共獲得140個皇冠：專屬表情
仍在努力達到11階競技場的玩家，可參加同時進行的進化騎士活動。
皇冠要求和獎勵：
免費：普通金幣箱
獲得10個皇冠：250張騎士（普通卡）
總共獲得20個皇冠：豐厚金幣箱
總共獲得30個皇冠：騎士進化碎片
你需要完成6次里程碑，才能獲得解鎖進化騎士所需的6塊進化碎片。
我們競技場見！