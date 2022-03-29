不想看文字嗎？那去看看最新一期的《TV Royale》吧！
以下內容尚未實裝，但很快就將到來，先帶大家搶先看！
徽章系統
我們重新設計並優化整個徽章系統：包括調整徽章陳列方式，為徽章設計全新酷炫外觀，並新增升級功能，只要達到特定目標就能升級徽章。
成就徽章
對戰勝利
贏得50場對戰即可解鎖，最多可升級7次（分別在贏得100場、250場、500場、1000場、2500場、5000場和10000場對戰時升級）。
*請注意：部落戰勝場不計算在內。
聯盟賽賽季名列前茅
在聯盟賽賽季結束時排名前1000即可解鎖，最多可升級9次。此徽章將展示你的最佳戰績。
皇室聯賽名列前茅
在皇室聯賽結束時排名前1000即可解鎖，最多可升級9次。此徽章將展示你的最佳戰績。
部落戰1歷史數據
這是你在部落戰1中英勇奮戰的見證。在部落戰1中贏得1場對戰解鎖，最多可升級2次（分別在部落戰1中贏得10場、100場的對戰升級）。
瘋狂聖水對戰勝利（全新徽章！）
贏得10場瘋狂聖水對戰即可解鎖，最多可升級6次（分別在贏得25場、50場、100場、200場、500場和1000場瘋狂聖水對戰時升級）。
驟死賽模式勝利（全新徽章！）
贏得10場驟死賽模式對戰即可解鎖，最多可升級6次（分別在贏得25場、50場、100場、200場、500場和1000場驟死賽模式對戰時升級）。
雙倍聖水對戰勝利（全新徽章！）
贏得10場雙倍聖水對戰即可解鎖，最多可升級6次（分別在贏得25場、50場、100場、200場、500場和1000場雙倍聖水對戰時升級）。
選卡對戰勝利（全新徽章！）
贏得10場選卡對戰即可解鎖，最多可升級6次（分別在贏得25場、50場、100場、200場、500場和1000場選卡對戰時升級）。
皇室玩家紀念
此徽章每年將在玩家建立皇室戰爭帳號的周年紀念日升級。
挑戰徽章
完成經典挑戰和終極挑戰
贏得12場對戰即可完成1次挑戰，此徽章一共有8個等級，對應完成1次、10次、25次、50次、100次、200次、500次和1000次挑戰。
CRL 20勝挑戰
在CRL 20勝挑戰中贏得至少17場對戰即可解鎖專屬徽章。
卡牌大師機制
卡牌大師是一項全新的遊戲機制，在國王達到7級時解鎖！玩家可以透過卡牌大師來展現遊戲技巧、贏取獎勵，同時卡牌大師也是體現遊戲進度的一種新方式。
解鎖卡牌大師任務
如果要為某張卡牌解鎖卡牌大師任務，需要先使用該卡牌在天梯（1v1對戰）、聯賽、派對模式、部落戰或挑戰中贏得5場對戰。
特有任務
遊戲內每張卡牌都能解鎖2組特有任務。根據卡牌稀有度的不同，你需要先將卡牌升至特定等級才能解鎖1組任務。
我們根據每張卡牌本身的特性設計對應的任務，每組任務中包含3個任務。
第1組任務
第1組任務為基礎任務，如對軍隊或建築造成傷害，或使用召喚建築（能夠生成單位的建築，如哥布林小屋或烈焰熔爐）召喚軍隊。
第2組任務
第2組任務需要你在特定情況下或以更巧妙的方式使用卡牌。
使用漁大師把軍隊單位拉過來。
使用蠻羊騎士在衝鋒時攻擊敵方軍隊或建築。
使用皇家快遞對敵方軍隊造成登場傷害。
還有更多有趣的任務等你完成！
第3組任務
第3組任務目前尚未解鎖，將在以後的更新中推出。
卡牌大師徽章
每次完成卡牌大師任務，都會提升對應的卡牌大師等級，同時升級你的卡牌大師徽章，還能獲得經驗值唷！
卡牌大師最高等級為10級，也就是說，卡牌大師徽章最多可升級9次。
威猛礦工
全新4費英雄威猛礦工粗曠登場！
他是一位近戰英雄，一次只能攻擊1個地面單位，也是目前生命值最高的英雄！
英雄技能
他的技能是兵不厭炸，需要花費2聖水。使用該技能會讓他鑽入地底，再從競技場另一路的相同位置鑽出，並在鑽地位置留下告別禮物，一枚大炸彈！
鑽地沒人比他行
還有他手裡的超級大鑽頭！它的機制類似地獄飛龍的火焰射線，造成的傷害會隨著時間遞增。這讓他很擅長對抗高生命值的單位以及進攻皇家塔。
英雄出戰派對挑戰
所有玩家都可以透過英雄出戰派對挑戰來體驗這位英雄，挑戰將隨本次更新一起推出。
每個挑戰包括2個階段，需要先完成第一個階段才能解鎖下一階段的挑戰。透過挑戰，大家最多有機會贏得25000金幣、1本普通卡牌之書和1款全新威猛礦工表情。
遊戲性優化
聯賽和挑戰新增牌組貼上功能
對戰時將會隱藏螢幕右側的皇冠數統計圖示，只會在皇家塔被摧毀時顯示。
新增雷電法術作用範圍視覺效果。
為所有支援120Hz更新頻率的裝置提供模式開關選項。
為不同螢幕解析度和螢幕尺寸進一步優化UI介面設計。
硬漢哥布林滿懷仇恨且無比憤怒，他的牢籠將不停搖動。
問題修復
✅ 修復幻影刺客突襲前隱身且無法成為攻擊目標的問題。
✅ 修復幻影刺客突襲結束時會受到傷害的問題。
✅ 修復對戰時漁大師在攻擊目標被擊倒後卡在原地的問題。
✅ 修復金甲騎士鎖定移動單位時無法正常衝鋒的問題。
✅ 修復在骷髏之王發動技能時複製他會導致技能失效的問題。
✅ 修復低階競技場的玩家在開寶箱使用換卡機會時，導致遊戲閃退的罕見問題。
✅ 修復部署閃電巨人和女巫姥姥時的音效問題。
✅ 修復閃電巨人受到特定類型傷害會導致遊戲閃退的罕見問題。
✅ 修復閃電巨人電擊傷害不一致的問題。
✅ 修復旋風法術聚敵效果有時對單位無效的問題。
✅ 修復超大牌組模式中可能出現遊戲閃退的問題。
✅ 修復取名或更改名稱時可能會讓玩家斷線的問題。
✅ 修復在部落聊天中查看部落成員的問題。
✅ 修復部分情況下，骷髏之王召喚的骷髏兵與骷髏兵卡牌屬性不一致的問題。
✅ 修復一些罕見的遊戲閃退問題。
✅ 一系列後端調整和優化。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊