卡牌大師是一項全新的遊戲機制，在國王達到7級時解鎖！玩家可以透過卡牌大師來展現遊戲技巧、贏取獎勵，同時卡牌大師也是體現遊戲進度的一種新方式。

解鎖卡牌大師任務

如果要為某張卡牌解鎖卡牌大師任務，需要先使用該卡牌在天梯（1v1對戰）、聯賽、派對模式、部落戰或挑戰中贏得5場對戰。

