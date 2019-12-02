本週韓國賽區另一位挑戰選手同樣是年紀輕輕的新秀，Hoon才剛滿16歲不到一個月，剛剛滿足參賽年齡的要求，就立馬從高手如雲的預選賽殺出，前來天王金字塔前一展身手。天梯最高盃數達到7743的Hoon，已經展現出肉眼可見的實力，牌組來看以大費重推為主，打法十分穩健成熟，絕對是又一塊潛力無窮的璞玉，本週的挑戰賽，或許就是Hoon的夢想起點。