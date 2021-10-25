挑戰者們，大家好！
帶大家了解更新相關內容！
除了閱讀下方文章了解外，還可透過TV Royale了解更新內容！
14級國王
14級國王加入競技場！
國王升至14級後，國王塔和公主塔的生命值/傷害將會提升，你也可以將自己的卡牌升至更高等級。
當然不只這些！
卡牌升級費用降低
首先，我們降低將卡牌升至以下等級所需的卡牌數量：
於更新前將卡牌升級至11級（僅限史詩卡）、12級與13級，將獲得卡牌補償，相關說明請見本篇文章。
我們還降低將卡牌從10級升至13級所需的金幣花費：
國王升級所需經驗值降低
此外，我們也降低將國王從10級升至13級所需的經驗值：
由於這些調整，你將獲得因升級和捐贈卡牌所得的經驗值獎勵。例如，你現在是11級國王，經驗點數是35,000，在更新後，你可以直接升到12級國王。
如果你的國王已升至13級，你之前升級和捐贈卡牌時已經在後台紀錄對應的經驗值，這些經驗值會在更新後發放給你，幫助你更快升級！
想了解更新後你的國王等級，請至本網站查詢。
星光點數
國王升至6級即可解鎖星光點數！更新後，你從1級國王就可以累積星光點數，但要將國王升至6級才能開始使用星光點數。獲得星光點數的途徑包括升級和捐贈卡牌，以及收集滿級卡牌。解鎖各級星光等級，需要卡牌達到一定等級：
卡牌升至7級可解鎖星光等級1
卡牌升至10級可解鎖星光等級2
卡牌升至13級可解鎖星光等級3
我們還降低升至星光等級1和星光等級2所需的星光點數：
請注意：所有玩家都將在國王升至6級時獲得25,000星光點數，國王等級高於6級的玩家將獲得所有應獲得的星光點數！
例如，國王等級為13級的玩家將獲得大約19萬星光點數！點擊經驗條即可查看你目前擁有多少星光點數，你可以在卡牌資訊介面預覽星光等級的效果。
英雄
英雄集結現身競技場！英雄是一種全新的卡牌稀有度，國王達到14級即可解鎖！每位英雄都有自己的特點和特殊技能。
弓箭女皇
弓箭女皇，想必大家都不陌生！她的技能是「隱身披風」，可使她進入隱身狀態，還會提升她的攻擊速度，進而造成極高的傷害。
金甲騎士
金甲騎士不僅有一頭濃密的秀髮，而且身懷「閃亮衝鋒」絕技，可向敵人發起衝鋒，並對路徑上多個目標進行連鎖攻擊。
骷髏之王
這位英雄有點恐怖唷！他的技能「亡魂召喚」可以收集競技場上的魂魄，並將這些魂魄復活為骷髏兵召回戰場，助他一臂之力。
如何使用英雄？
英雄解鎖時的初始等級為11級，並且也可以升級，升級方式和遊戲內其他卡牌一樣。
點擊手牌上方的技能按鈕即可釋放英雄技能。把握好技能使用時機，因為使用英雄技能需要花費聖水，每次使用技能後還有一段技能冷卻時間！
英雄非常獨特，因此一套牌組只能配置一位英雄，而且競技場上最多只能同時出現一位己方英雄！也就是說，如果你已經部署了一位英雄，那麼在這位英雄被擊倒前，你的卡牌循環裡都不會再出現英雄。
參加特別挑戰，體驗全新英雄！
即使你的國王等級未達到14級，你也可以在3個獨立的挑戰活動中使用英雄卡牌。這3個挑戰將在更新推出後陸續上線。
每個挑戰包括2個階段，你需要先完成第一個階段才能解鎖下一階段的挑戰。
第一階段的挑戰沒有敗場上限，且獎勵豐厚，包括免費卡牌之書（稀有度從普通到史詩）！
第二階段的挑戰為一般挑戰，獎勵更豐富多元，其中包含一款該挑戰對應英雄的全新表情！
更多獎勵！
英雄更新淘金大作戰
為了慶祝全新英雄到來，我們準備了英雄更新淘金大作戰！根據玩家的競技場階等！（沒錯！再來一次！）最高可獲得20萬金幣！
活動將在更新上線後開啟，並至11月28日結束！
更多金幣箱
現在國王升至10級即可解鎖金幣箱！我們調降國王等級為11至13級玩家所能獲得的白銀寶箱數量，這樣大家就能夠獲得更多金幣箱囉！
全新皇家外卡寶箱
皇家外卡寶箱包含魔法外卡、金幣，而且在你升至14級國王後，必定能從中開出一張英雄卡牌！
你可以透過以下途徑獲得皇家外卡寶箱：
主題季
免費獎勵
寶箱循環（從10級國王開始）
國王征途和全新升級寶箱
透過國王征途這種全新的方式，玩家可以更清楚了解自己的遊戲進度，查看每次升級國王可獲得的獎勵。點擊經驗條/星光點數條左側的皇冠圖示即可進入國王征途介面。
每次升級國王都將獲得一個升級寶箱！
升級寶箱屬於一次性獎勵，可以開出魔法外卡和金幣，而且在你升至14級國王後，必定能從中開出一張英雄卡牌！
請注意：資深玩家可獲得之前每次升級國王對應的升級寶箱。（例如：國王等級為12級的玩家將收到11個升級寶箱）
其他調整和遊戲性優化
聯賽卡等上限調整
之前，全球聯賽、友誼戰、經典/終極挑戰、特殊限時挑戰的卡牌等級均為9級。
更新後，卡牌等級均為11級。
全球聯賽及經典/終極挑戰新機制
隨著英雄推出，我們希望每一位玩家都能在一些最具競技性的模式中獲得公平的遊戲體驗。因此我們在全球聯賽及經典/終極挑戰中加入牌組編輯器。
簡而言之，你可以在這些模式中使用任意卡牌來組建牌組，包括你尚未解鎖的卡牌和英雄！
調整卡牌位置
現在可以透過長按並拖動某一卡牌，來調換其在出戰牌組欄位中的位置。
快速複製牌組
大家現在可以從對戰記錄和皇室TV裡直接複製對手的牌組。
問題修復及優化
延長發送表情的間隔時間
部落可設置更高的所需獎盃數，以對應榮耀之路的變化
修復皇室TV重播競技場數字顯示錯誤
修復哥布林鑽地機與複製法術間異常問題
調整哥布林鑽地機進攻路徑動畫，使其有別於掘地礦工
修復重播異常問題
修復一些UI介面、閃退問題
其他優化
版本更新說明：2021/11/1
iOS系統版本號：3.2728.0
Android系統版本號：3.2728.0
✅修復複製法術的問題
✅調整英雄的過牌機制，不再按照隨機順序回到手牌中
✅修復閃電巨人無法眩暈部分敵人的問題
✅修復弓箭女皇隱身的部分問題
✅修復超級騎士被電擊車小隊/閃電法師無限眩暈的問題
✅修復金甲騎士在發動技能後，還沒撞到目標，目標就已被擊倒，會導致技能中斷的問題
✅修復嘗試連接Facebook時遊戲閃退的問題
✅修復遊戲內翻譯錯誤
✅其他問題修復
大家很快就能體驗本次更新內容，在競技場上一睹英雄的風采了！我們對此感到非常興奮！
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讓我們競技場見！
《皇室戰爭》遊戲團隊