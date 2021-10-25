由於這些調整，你將獲得因升級和捐贈卡牌所得的經驗值獎勵。例如，你現在是11級國王，經驗點數是35,000，在更新後，你可以直接升到12級國王。

如果你的國王已升至13級，你之前升級和捐贈卡牌時已經在後台紀錄對應的經驗值，這些經驗值會在更新後發放給你，幫助你更快升級！



想了解更新後你的國王等級，請至本網站查詢。

