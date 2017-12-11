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2017年12月11日
Blog – Clash Royale

迄今為止最為“雷轟電掣”的更新！

一個全新競技場

  • 電磁峽谷：達到3400盃可進入“電磁峽谷”競技場

  • 傳奇競技場：現為12階競技場，對應的獎勵將提高（寶箱、獲勝金幣等）

兩張全新卡牌

  • 電擊車小隊：三台微型電磁車。究竟是誰在操控它們......？恐怕只有建築大師知道。

  • 獵人：他能對近距離目標造成大量傷害，但對付遠距離目標時，效果略遜一籌。他的射擊精準度不高，不過他那頗具特色的濃密眉毛為他加分不少。

  • 立即解鎖他們！

三種全新寶箱

  • 雷電寶箱：對開出的卡牌可進行選擇與更換，最多有5次“換卡機會”

  • 幸運寶箱：可提前看到幸運卡牌，瞭解寶箱中可能包含的卡牌……

  • 國王寶箱/傳奇國王寶箱：以史詩卡和傳奇卡為賣點的大型寶箱

  • 這些寶箱僅會出現在商店和任務獎勵中

四項活動

  • 12月遊戲內活動：淘金大作戰、寶石大作戰、特殊挑戰和加成活動！

遊戲性優化

  • “每日禮物”將會常駐在任務列表中

  • 4000盃以上的玩家，其商店有更高機率出現史詩卡和傳奇卡

  • 支援iPhone X、三星Galaxy S8/S8 Plus和三星Note 8

  • 玩家已經滿級的卡牌出現在商店和幸運寶箱中的可能性降低

平衡性調整

  • 我們對部分卡牌進行了平衡性調整（

    查看詳情

    ！）

希望您會喜歡這次更新！
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我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊