一個全新競技場
電磁峽谷：達到3400盃可進入“電磁峽谷”競技場
傳奇競技場：現為12階競技場，對應的獎勵將提高（寶箱、獲勝金幣等）
兩張全新卡牌
電擊車小隊：三台微型電磁車。究竟是誰在操控它們......？恐怕只有建築大師知道。
獵人：他能對近距離目標造成大量傷害，但對付遠距離目標時，效果略遜一籌。他的射擊精準度不高，不過他那頗具特色的濃密眉毛為他加分不少。
立即解鎖他們！
三種全新寶箱
雷電寶箱：對開出的卡牌可進行選擇與更換，最多有5次“換卡機會”
幸運寶箱：可提前看到幸運卡牌，瞭解寶箱中可能包含的卡牌……
國王寶箱/傳奇國王寶箱：以史詩卡和傳奇卡為賣點的大型寶箱
這些寶箱僅會出現在商店和任務獎勵中
四項活動
12月遊戲內活動：淘金大作戰、寶石大作戰、特殊挑戰和加成活動！
遊戲性優化
“每日禮物”將會常駐在任務列表中
4000盃以上的玩家，其商店有更高機率出現史詩卡和傳奇卡
支援iPhone X、三星Galaxy S8/S8 Plus和三星Note 8
玩家已經滿級的卡牌出現在商店和幸運寶箱中的可能性降低
平衡性調整
我們對部分卡牌進行了平衡性調整（
！）
希望您會喜歡這次更新！
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我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊