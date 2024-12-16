全新皇家塔部隊：皇家大廚
主題季獎勵幸運循環優化——從下個主題季開始生效
幸運寶物中可開出更多外觀
小小哥布林被移除
全新皇家塔部隊：皇家大廚
首個進攻型皇家塔部隊加入《部落衝突:皇室戰爭》競技場！
皇家大廚是傳奇皇家塔部隊，獲取條件為達到13階競技場。
每隔18秒，皇家大廚會使生命值最高的友方軍隊的等級提升1級！當他發動攻擊時，他的技能需要更長時間才能啟用，最長需30秒。
皇家大廚的技能會優先選擇尚未獲得等級提升的軍隊，且只會對剩餘生命值不低於總生命值20%的軍隊生效。
從1月主題季開始，獲取幸運寶物將比以往更容易：
完成主題季獎勵之路後，繼續贏得皇冠能讓你每天額外獲得1個幸運寶物。
你總共可以解鎖28到35個幸運寶物，具體取決於主題季的天數。
幸運寶物會累積。如果你在主題季第20天完成獎勵之路，就會有20個幸運寶物開放獲取。
一旦你領取了所有可獲得的幸運寶物，將有倒數計時告訴你下一個幸運寶物的解鎖時間。
幸運寶物中可開出更多外觀
現在你可透過幸運寶物開出更多外觀獎勵囉！
小小哥布林，再見！
隨著哥布林女皇告別競技場，現在是時候和小小哥布林說再見了。
別擔心，你升級該卡牌花費的金幣或精英魔法外卡將全部返還！
移除1個每日任務，並合併皇冠獎勵，現在只有4個任務（之前為5個）。
當你的每日任務連續打卡快要中斷時，將收到通知。
卡牌教學優化——我們對視覺效果和背景執行進行了一些微小的調整和優化，以提升你的體驗，並為未來的更新做好準備。
現在可以在活動遊戲模式中切換牌組。
在「設定」選單中新增切換按鈕，你可根據需要開啟或關閉振動反饋。
修復科學怪哥布林的「閃電連結」技能和閃電巨人的電擊背包對國王塔造成傷害不會降低的問題。
修復進化騎士在攻擊後追逐敵方軍隊單位時偶爾會受到百分之百傷害的問題。
修復鏡像法術的聖水花費顯示為問號的問題。
修復進化超級騎士的一些問題。
修復進化雷電飛龍的一些問題。
修復進化巨型雪球的一些問題。
修復進化火槍手的一些問題。
修復一些閃退問題。