全新遊戲模式
部落戰隆重登場！
部落成員同心協力，與全球部落一較高下！
贏取部落戰寶箱，為部落榮譽而戰！
探索新島嶼和部落戰競技場
贏取部落獎盃，晉升更高階別的部落聯盟賽
你和你的部落準備好了嗎？如果你還不太了解部落戰，
！
部落戰在國王等級達到8級時解鎖
另外，
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全新卡牌
五月登場！
走在皇家競技場附近的叢林裡時可要小心了……
遊戲性優化
隱藏表情設定後，之後所有的戰鬥都會持續生效，
也就代表你開啟或關閉隱藏表情功能後，所有戰鬥都會維持該設定！
另外，觀戰時也能發送表情了！
透過快速配對進行2v2對戰的玩家在離開/退出對戰後，需要等待一段時間才能再次進行快速配對。
在2v2對戰中，點選右下角隊友的名字即可查看對方的卡牌（現在可以設定為開啟或關閉）！
與部落成員分享您的出戰牌組
現在可以按稀有度遞減排列個人牌庫中的卡牌
商店
幸運寶箱現在包含至少兩種幸運卡牌
新版競技場超值組合包將包含全新類型的商店寶箱（雷電寶箱、國王寶箱和傳奇國王寶箱）
平衡性調整
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊