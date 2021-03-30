快來感受魔法物品的魔力吧！
本次更新是為了讓大家體驗前所未有的卡牌升級速度，幫助大家順利推進自己的《皇室戰爭》遊戲進度，感受《皇室戰爭》的魅力！
藍國王在春季大掃除時偶然發現充滿魔力的物品，他將之命名為「魔法物品」，然後在王國各地分發……
魔法物品
魔法物品可用於升級卡牌、轉換卡牌或直接打開寶箱，在國王等級達到4級時解鎖。
魔法外卡
魔法外卡可轉換為指定卡牌……但只能是對應稀有度的任一卡牌！畢竟，如果沒有法師的參與，一張卡牌所能發揮的魔法是有限的。
使用魔法外卡將能更快累積到升級對應稀有度的卡牌！
魔法外卡分為不同稀有度
卡牌之書
來自國王年少時的一本書籍，裡面有滿滿的魔法外卡。據說原本是一本達陣貼紙收集簿。可用於對應稀有度的卡牌。
卡牌之書可立即獲取所選卡牌升級所需的的卡牌數量！
卡牌之書分為不同稀有度。
全能之書
顧名思義，全能之書就是書中之書，
它比傳說中的巨人食譜還要厲害。
全能之書的用途和卡牌之書一樣，但是全能之書可用於任一稀有度卡牌！
魔法金幣
魔法金幣深受哥布林和幻影刺客喜愛。
1枚魔法金幣可立即升級1張卡牌，無需花費原本所需的金幣。
可用於任一稀有度卡牌。
魔法鑰匙
魔法鑰匙非常厲害，但和也很厲害的魔幻鑰匙是不同的，別搞錯囉。
這把魔法鑰匙可立即打開寶箱欄位中任一類型的寶箱！
如何獲得魔法物品？
寶箱（僅限魔法外卡）
皇室通行券主題季
榮耀之路
特別挑戰
全球聯賽
商店
寶箱中的魔法物品！
魔法外卡是寶箱中唯一會出現的魔法物品。
從4階競技場開始寶箱中有機率開出魔法外卡。
寶箱中開出魔法外卡的機率取決於獲得寶箱時所在的競技場。
皇室通行券主題季中的魔法物品！
免費獎勵中的魔法物品：
免費獎勵（7階及以上競技場）
100張普通魔法外卡
20張稀有魔法外卡
10張史詩魔法外卡
2把魔法鑰匙
1本卡牌之書
獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！
免費獎勵（4至6階競技場）
50張普通魔法外卡
10張稀有魔法外卡
5張史詩魔法外卡
1本卡牌之書
皇室通行券獎勵中的魔法物品：
皇室通行券獎勵增加（7階及以上競技場）
1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）
1枚魔法金幣
2把魔法鑰匙
35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！
皇室通行券獎勵增加（4至6階競技場）
1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）
35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！
雷電換卡
再見，雷電換卡！
魔法外卡已取代雷電換卡，那代表以後不再提供換卡機會隨機獲得卡牌，而是可以領取各種魔法外卡，並轉換為想要升級的卡牌，加快升級！
為提供更多卡牌選擇，皇室通行券寶箱和雷電換卡均已替換為魔法外卡。
皇冠寶箱不再包含雷電換卡。
榮耀之路上的魔法物品：
榮耀之路上的魔法外卡將取代原有獎勵中對應稀有度的卡牌（包括對應稀有度的可選卡牌）。
本次更新後榮耀之路上的獎勵和數量大致維持不變，只是讓大家可以透過魔法外卡轉換並選擇自己想要的卡牌。真不錯！
特別挑戰和全球聯賽中的魔法物品：
挑戰獎勵中可能會出現以下物品：
魔法外卡
魔法鑰匙
商店中的魔法物品：
商店可能會出現以下物品：
魔法外卡
魔法鑰匙
魔法金幣
普通卡牌之書
稀有卡牌之書
史詩卡牌之書
傳奇卡牌之書
從商店購買的寶箱同樣有機率開出魔法外卡。
魔法物品庫存
進入「卡牌」介面，點擊和「出戰牌組」並列的第4個選項即可查看目前擁有的魔法物品。
存放上限
魔法物品是具有強大魔力的稀有物品，每種魔法物品可存放的數量有限。
每種魔法物品都有庫存商店，且部分魔法物品的上限會隨著國王等級提升而增加。
從商店購買的魔法物品可超出存放上限。
魔法物品的存放上限取決於玩家的國王等級。
達到存放上限
魔法外卡
如果在庫存接近上限時繼續收集魔法外卡導致超出上限，可以正常收集這些魔法外卡並超出存放上限。
如果在庫存已滿時繼續收集魔法外卡，則魔法外卡會被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。
其他魔法物品
如果在某種魔法物品的數量已達存放上限時，嘗試繼續收集該種魔法物品，遊戲內會出現提示訊息，建議玩家先用掉一些相同類型的魔法物品再進行收集。
如果忽略提示，選擇繼續收集，則該魔法物品將轉換為遊戲內資源（金幣或寶石）。
超出存放上限
魔法物品溢出和等價交換，如果忽略上文提到的庫存已滿提示，則會出現以下情況。
魔法外卡
如果某種魔法外卡的數量已達上限，此時再收集該種魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。
如果隨機轉換的該卡牌已滿，則將轉換為金幣。
魔法外卡在國王達到4級時解鎖。國王未達到4級時收集到的魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。
其他魔法物品
如果某種魔法物品的數量已達上限，此時再收集該種魔法物品將被轉換為金幣或寶石。
平衡性調整
這次更新將迎來多項平衡性調整。請查看本篇文章，了解更多平衡性性調整詳情。
部落戰調整
部落戰牌組的冷卻時間和部落戰開始時間保持同步，以消除之前可能存在的時間差，不會再出現某些部落在部落戰牌組冷卻時間統一重置前可以「多使用」一套牌組的問題。
榮譽點獎勵調整
我們簡化了榮譽點獎勵的分配，讓部落成員們可以準確計算還需要多少榮譽點，提前確定要選擇哪種對戰模式。
一般對戰（所有模式）：獲勝200點榮譽點，戰敗100點榮譽點
決鬥和頂尖決鬥：單局獲勝250點榮譽點，單局戰敗100點榮譽點
戰船對決：獲勝125點榮譽點，戰敗75點榮譽點
船塢修復：100點榮譽點
卡牌等級不再影響榮譽點獎勵。
我們計劃在之後的更新中對部落戰2進行更全面的調整。
其他調整與問題修復
複製牌組時遇到的問題獲得修復！（之前複製牌組時可能會出現牌組沒有完整複製的情況。）
修復決鬥中加時賽效果延續到了下一場對戰的問題。
修復玩家從已結束的挑戰介面離開時導致遊戲閃退的問題。
1v1和2v2一般模式對戰介面中的卡牌背景框調整為藍色，不再是之前的深棕色木製背景，但觀戰等模式中還是使用之前的紅/藍木製背景框。
修復可使用重複卡牌進入對戰的問題。
修復戰船防禦中無法攻擊戰船的問題。
魔法外卡資訊已新增至以下位置：
商店寶箱彈窗
寶箱欄位彈窗
寶箱內容彈窗
商店確認彈窗
修復超大牌組模式中活動記錄介面相關的問題。
性能優化、伺服器修復及優化。
其他有趣的幕後調整，以確保在各種裝置上玩家都能擁有優質的遊戲體驗。