寶箱中的魔法物品！



魔法外卡是寶箱中唯一會出現的魔法物品。

從4階競技場開始寶箱中有機率開出魔法外卡。

寶箱中開出魔法外卡的機率取決於獲得寶箱時所在的競技場。

皇室通行券主題季中的魔法物品！

免費獎勵中的魔法物品：

免費獎勵（7階及以上競技場） 100張普通魔法外卡

20張稀有魔法外卡

10張史詩魔法外卡

2把魔法鑰匙

1本卡牌之書

獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！



免費獎勵（4至6階競技場） 50張普通魔法外卡

10張稀有魔法外卡

5張史詩魔法外卡

1本卡牌之書





皇室通行券獎勵中的魔法物品：

皇室通行券獎勵增加（7階及以上競技場） 1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）

1枚魔法金幣

2把魔法鑰匙

35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！

皇室通行券獎勵增加（4至6階競技場） 1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）

35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！



雷電換卡

再見，雷電換卡！ 魔法外卡已取代雷電換卡，那代表以後不再提供換卡機會隨機獲得卡牌，而是可以領取各種魔法外卡，並轉換為想要升級的卡牌，加快升級！

為提供更多卡牌選擇，皇室通行券寶箱和雷電換卡均已替換為魔法外卡。

皇冠寶箱不再包含雷電換卡。





榮耀之路上的魔法物品：

榮耀之路上的魔法外卡將取代原有獎勵中對應稀有度的卡牌（包括對應稀有度的可選卡牌）。



本次更新後榮耀之路上的獎勵和數量大致維持不變，只是讓大家可以透過魔法外卡轉換並選擇自己想要的卡牌。真不錯！



特別挑戰和全球聯賽中的魔法物品：

挑戰獎勵中可能會出現以下物品： 魔法外卡

魔法鑰匙



商店中的魔法物品：



商店可能會出現以下物品：



魔法外卡



魔法鑰匙



魔法金幣



普通卡牌之書



稀有卡牌之書



史詩卡牌之書



傳奇卡牌之書



從商店購買的寶箱同樣有機率開出魔法外卡。



魔法物品庫存

進入「卡牌」介面，點擊和「出戰牌組」並列的第4個選項即可查看目前擁有的魔法物品。



存放上限

魔法物品是具有強大魔力的稀有物品，每種魔法物品可存放的數量有限。

每種魔法物品都有庫存商店，且部分魔法物品的上限會隨著國王等級提升而增加。



從商店購買的魔法物品可超出存放上限。



魔法物品的存放上限取決於玩家的國王等級。



達到存放上限

魔法外卡 如果在庫存接近上限時繼續收集魔法外卡導致超出上限，可以正常收集這些魔法外卡並超出存放上限。

如果在庫存已滿時繼續收集魔法外卡，則魔法外卡會被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。



其他魔法物品 如果在某種魔法物品的數量已達存放上限時，嘗試繼續收集該種魔法物品，遊戲內會出現提示訊息，建議玩家先用掉一些相同類型的魔法物品再進行收集。

如果忽略提示，選擇繼續收集，則該魔法物品將轉換為遊戲內資源（金幣或寶石）。





超出存放上限

魔法物品溢出和等價交換，如果忽略上文提到的庫存已滿提示，則會出現以下情況。



魔法外卡 如果某種魔法外卡的數量已達上限，此時再收集該種魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。

如果隨機轉換的該卡牌已滿，則將轉換為金幣。

魔法外卡在國王達到4級時解鎖。國王未達到4級時收集到的魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。



其他魔法物品 如果某種魔法物品的數量已達上限，此時再收集該種魔法物品將被轉換為金幣或寶石。





平衡性調整

這次更新將迎來多項平衡性調整。請查看本篇文章，了解更多平衡性性調整詳情。



部落戰調整

部落戰牌組的冷卻時間和部落戰開始時間保持同步，以消除之前可能存在的時間差，不會再出現某些部落在部落戰牌組冷卻時間統一重置前可以「多使用」一套牌組的問題。



榮譽點獎勵調整

我們簡化了榮譽點獎勵的分配，讓部落成員們可以準確計算還需要多少榮譽點，提前確定要選擇哪種對戰模式。



一般對戰（所有模式）：獲勝200點榮譽點，戰敗100點榮譽點



決鬥和頂尖決鬥：單局獲勝250點榮譽點，單局戰敗100點榮譽點



戰船對決：獲勝125點榮譽點，戰敗75點榮譽點



船塢修復：100點榮譽點



卡牌等級不再影響榮譽點獎勵。



我們計劃在之後的更新中對部落戰2進行更全面的調整。

