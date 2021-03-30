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2021年3月30日
Blog – Clash Royale

魔法更新魔幻登場！

快來感受魔法物品的魔力吧！

本次更新是為了讓大家體驗前所未有的卡牌升級速度，幫助大家順利推進自己的《皇室戰爭》遊戲進度，感受《皇室戰爭》的魅力！

藍國王在春季大掃除時偶然發現充滿魔力的物品，他將之命名為「魔法物品」，然後在王國各地分發……

魔法物品

魔法物品可用於升級卡牌、轉換卡牌或直接打開寶箱，在國王等級達到4級時解鎖。

  • 魔法外卡

    • 魔法外卡可轉換為指定卡牌……但只能是對應稀有度的任一卡牌！畢竟，如果沒有法師的參與，一張卡牌所能發揮的魔法是有限的。

    • 使用魔法外卡將能更快累積到升級對應稀有度的卡牌！

    • 魔法外卡分為不同稀有度

  • 卡牌之書

    • 來自國王年少時的一本書籍，裡面有滿滿的魔法外卡。據說原本是一本達陣貼紙收集簿。可用於對應稀有度的卡牌。

    • 卡牌之書可立即獲取所選卡牌升級所需的的卡牌數量！

    • 卡牌之書分為不同稀有度。

  • 全能之書


    • 顧名思義，全能之書就是書中之書，

    • 它比傳說中的巨人食譜還要厲害。

    • 全能之書的用途和卡牌之書一樣，但是全能之書可用於任一稀有度卡牌！

  • 魔法金幣

    • 魔法金幣深受哥布林和幻影刺客喜愛。

    • 1枚魔法金幣可立即升級1張卡牌，無需花費原本所需的金幣。

    • 可用於任一稀有度卡牌。

  • 魔法鑰匙

    • 魔法鑰匙非常厲害，但和也很厲害的魔幻鑰匙是不同的，別搞錯囉。

    • 這把魔法鑰匙可立即打開寶箱欄位中任一類型的寶箱！

如何獲得魔法物品？

  • 寶箱（僅限魔法外卡）

  • 皇室通行券主題季

  • 榮耀之路

  • 特別挑戰

  • 全球聯賽

  • 商店

寶箱中的魔法物品！

  • 魔法外卡是寶箱中唯一會出現的魔法物品。

  • 從4階競技場開始寶箱中有機率開出魔法外卡。

  • 寶箱中開出魔法外卡的機率取決於獲得寶箱時所在的競技場。

皇室通行券主題季中的魔法物品！

免費獎勵中的魔法物品：

  • 免費獎勵（7階及以上競技場）

    • 100張普通魔法外卡

    • 20張稀有魔法外卡

    • 10張史詩魔法外卡

    • 2把魔法鑰匙

    • 1本卡牌之書

    • 獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！

  • 免費獎勵（4至6階競技場）

    • 50張普通魔法外卡

    • 10張稀有魔法外卡

    • 5張史詩魔法外卡

    • 1本卡牌之書

皇室通行券獎勵中的魔法物品：

  • 皇室通行券獎勵增加（7階及以上競技場）

    • 1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）

    • 1枚魔法金幣

    • 2把魔法鑰匙

    • 35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！

  • 皇室通行券獎勵增加（4至6階競技場）

    • 1本全能之書（皇室通行券專屬獎勵）

    • 35階獎勵中的傳奇卡將變成1張傳奇魔法外卡！

雷電換卡

  • 再見，雷電換卡！

    • 魔法外卡已取代雷電換卡，那代表以後不再提供換卡機會隨機獲得卡牌，而是可以領取各種魔法外卡，並轉換為想要升級的卡牌，加快升級！

    • 為提供更多卡牌選擇，皇室通行券寶箱和雷電換卡均已替換為魔法外卡。

    • 皇冠寶箱不再包含雷電換卡。

榮耀之路上的魔法物品：

  • 榮耀之路上的魔法外卡將取代原有獎勵中對應稀有度的卡牌（包括對應稀有度的可選卡牌）。

  • 本次更新後榮耀之路上的獎勵和數量大致維持不變，只是讓大家可以透過魔法外卡轉換並選擇自己想要的卡牌。真不錯！

特別挑戰和全球聯賽中的魔法物品：

  • 挑戰獎勵中可能會出現以下物品：

    • 魔法外卡

    • 魔法鑰匙

商店中的魔法物品：

商店可能會出現以下物品：

  • 魔法外卡

  • 魔法鑰匙

  • 魔法金幣

  • 普通卡牌之書

  • 稀有卡牌之書

  • 史詩卡牌之書

  • 傳奇卡牌之書

  • 從商店購買的寶箱同樣有機率開出魔法外卡。

魔法物品庫存

進入「卡牌」介面，點擊和「出戰牌組」並列的第4個選項即可查看目前擁有的魔法物品。

存放上限

魔法物品是具有強大魔力的稀有物品，每種魔法物品可存放的數量有限。

  • 每種魔法物品都有庫存商店，且部分魔法物品的上限會隨著國王等級提升而增加。

  • 從商店購買的魔法物品可超出存放上限。

  • 魔法物品的存放上限取決於玩家的國王等級。

達到存放上限

  • 魔法外卡

    • 如果在庫存接近上限時繼續收集魔法外卡導致超出上限，可以正常收集這些魔法外卡並超出存放上限。

    • 如果在庫存已滿時繼續收集魔法外卡，則魔法外卡會被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。

  • 其他魔法物品

    • 如果在某種魔法物品的數量已達存放上限時，嘗試繼續收集該種魔法物品，遊戲內會出現提示訊息，建議玩家先用掉一些相同類型的魔法物品再進行收集。

    • 如果忽略提示，選擇繼續收集，則該魔法物品將轉換為遊戲內資源（金幣或寶石）。

超出存放上限

魔法物品溢出和等價交換，如果忽略上文提到的庫存已滿提示，則會出現以下情況。

  • 魔法外卡

    • 如果某種魔法外卡的數量已達上限，此時再收集該種魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。

    • 如果隨機轉換的該卡牌已滿，則將轉換為金幣。

    • 魔法外卡在國王達到4級時解鎖。國王未達到4級時收集到的魔法外卡將被隨機轉換為對應稀有度的卡牌。

  • 其他魔法物品

    • 如果某種魔法物品的數量已達上限，此時再收集該種魔法物品將被轉換為金幣或寶石。

平衡性調整

這次更新將迎來多項平衡性調整。請查看本篇文章，了解更多平衡性性調整詳情。

部落戰調整

部落戰牌組的冷卻時間和部落戰開始時間保持同步，以消除之前可能存在的時間差，不會再出現某些部落在部落戰牌組冷卻時間統一重置前可以「多使用」一套牌組的問題。

榮譽點獎勵調整

我們簡化了榮譽點獎勵的分配，讓部落成員們可以準確計算還需要多少榮譽點，提前確定要選擇哪種對戰模式。

  • 一般對戰（所有模式）：獲勝200點榮譽點，戰敗100點榮譽點

  • 決鬥和頂尖決鬥：單局獲勝250點榮譽點，單局戰敗100點榮譽點

  • 戰船對決：獲勝125點榮譽點，戰敗75點榮譽點

  • 船塢修復：100點榮譽點

  • 卡牌等級不再影響榮譽點獎勵。

我們計劃在之後的更新中對部落戰2進行更全面的調整。

其他調整與問題修復

  • 複製牌組時遇到的問題獲得修復！（之前複製牌組時可能會出現牌組沒有完整複製的情況。）

  • 修復決鬥中加時賽效果延續到了下一場對戰的問題。

  • 修復玩家從已結束的挑戰介面離開時導致遊戲閃退的問題。

  • 1v1和2v2一般模式對戰介面中的卡牌背景框調整為藍色，不再是之前的深棕色木製背景，但觀戰等模式中還是使用之前的紅/藍木製背景框。

  • 修復可使用重複卡牌進入對戰的問題。

  • 修復戰船防禦中無法攻擊戰船的問題。

  • 魔法外卡資訊已新增至以下位置：

    • 商店寶箱彈窗

    • 寶箱欄位彈窗

    • 寶箱內容彈窗

    • 商店確認彈窗

  • 修復超大牌組模式中活動記錄介面相關的問題。

  • 性能優化、伺服器修復及優化。

  • 其他有趣的幕後調整，以確保在各種裝置上玩家都能擁有優質的遊戲體驗。