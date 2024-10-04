全新皇室通行券為免費玩家和付費玩家都帶來了更豐厚的獎勵
每個主題季最多可獲5倍以上的幸運寶物
每日任務新增連續打卡功能
經驗等級達到30級/國王塔等級達到11級可解鎖2個進化欄位
全新英雄：科學怪哥布林
進化雷電飛龍！
全新遊戲介面！
透過免費通行券和皇室通行券都可獲得幸運寶物
免費通行券價值提升
免費通行券新增進化魔法碎片
免費通行券中現包含動畫戰旗
幸運寶物循環
完成獎勵之路後可獲得幸運寶物（免費和付費都可）！
黃金通行券移除。為什麼？
我們優化了免費通行券
我們想讓通行券對每位玩家來說都更加簡單明瞭
五種稀有度：1星⭐到5星⭐⭐⭐⭐⭐
每日可獲取更多幸運寶物：可透過每日任務和獎勵之路獲取
全新動畫
幸運寶物一開始可能是任意稀有度：透過獎勵之路必定能獲得2星或3星幸運寶物
可獲取更多物品：表情、戰旗以及隨機卡牌和碎片
想立刻體驗嗎？更新後，我們將贈送30個幸運寶物！（10月2日至6日，每天可獲得6個）
注意：雖然單個幸運寶物的價值降低了，但免費玩家每個主題季可獲得5倍以上的幸運寶物。這次調整後，你現在可獲得更多獎勵！
五個任務
每天最多可獲得4個幸運寶物
透過每日任務獲取更多皇冠
連續打卡：堅持完成每日任務，可獲得幸運寶物額外點擊次數！
注意：新功能將在前四週的測試期間上線。測試期間，我們將邀請部分玩家體驗5個任務和/或連續打卡功能。
國王塔等級達到11級可解鎖2個進化欄位。
第二個進化欄位現在變得更容易獲取。經驗等級達到30級/國王塔等級達到11級後，就可使用2張進化卡牌。
全新英雄
科學怪哥布林
怪物緩慢逼近敵方建築，博士則伺機啟動陷阱。只需按下按鈕，博士就能啟用他與怪物之間的閃電連結，電擊附近的敵人！
達到11階以上競技場的玩家將免費解鎖科學怪哥布林和一款表情！
進化雷電飛龍！
進化雷電飛龍噴出的閃電鏈會在目標之間無限傳遞，可多次擊中同一目標。
提升藥水持續時間從1小時提升為3小時
檢舉部落名稱和描述的功能
現在，地震法術、哥布林鑽地機的登場傷害以及進化皇家巨人的技能會對飄浮單位（皇家幽靈和戰爭天使）生效
決勝時刻期間，死亡附加傷害不會對皇家塔造成傷害
不再支援Android 5和6、iOS 12和13
修復牌組組建介面無法將卡牌拖入空白欄位的問題
修復進化哥布林鑽地機和進化哥布林飛桶的進化標記會暴露部署落點的問題
修復虛空法術可攻擊到範圍外部隊的問題
修復進化哥布林鑽地機在地下時生成哥布林的問題
修復哥布林鑽地機在進入地下時有時會推動其他軍隊的問題
修復進化野蠻人攻城槌不會對大型軍隊造成傷害的問題
修復進化哥布林牢籠的一些問題
希望大家喜歡這些調整！查看我們的官方Reddit，了解有關本次更新的更多詳情！
我們競技場見！