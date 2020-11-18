部落戰牌組冷卻時間

自部落戰2推出以來，我們就收到許多關於時區更早的部落可能在部落戰中佔有優勢的反饋。

簡單來說，就是「時區問題」

因此，我們設定部落戰牌組重置時間，讓所有玩家的部落戰牌組都將在台北/香港時間18:00重置。這將取代目前部落戰牌組在玩家所處時區凌晨完成冷卻的設定。