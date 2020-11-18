部落戰2優化
本次更新中，我們根據玩家建議對部落戰2進行大量優化和調整，並修了一些遊戲存在的問題
本次更新包含3個部分：
調整內容
本次更新對已有系統進行的調整和優化
新增內容
本次更新中加入的新內容
修復內容
問題修復和遊戲性優化
調整內容
部落戰牌組冷卻時間
自部落戰2推出以來，我們就收到許多關於時區更早的部落可能在部落戰中佔有優勢的反饋。
簡單來說，就是「時區問題」
因此，我們設定部落戰牌組重置時間，讓所有玩家的部落戰牌組都將在台北/香港時間18:00重置。這將取代目前部落戰牌組在玩家所處時區凌晨完成冷卻的設定。
調整原因
調整之後，所有部落的部落戰牌組都將在相同時間重置。以後不會一覺睡醒發現時區更早的部落已經率先通過終點線了！
我們希望這項調整能提升急流激戰的遊戲體驗，讓各個部落之間的競爭更加公平。
配對優化
我們優化部落戰2的部落配對機制，現在系統會更多考慮部落的各項表現，確保配對到同一場急流激戰的是等級和活躍度相似的部落。
調整原因
我們希望進一步優化急流激戰的配對公平性。
以前的配對機制比較寬鬆，因此有些部落會與實力相差懸殊的部落配對到一起。
調整時間
在11月2日開始的本賽季的部落戰中，我們已經優化配對系統，力求將獎盃數相近的部落配對在一起。
而其他調整將隨本次更新一起上線。
調整河道長度
我們將調整完成急流激戰所需的榮譽點！
調整之後，部落戰聯盟賽等級較低的部落完成急流激戰所需榮譽點將減少，而部落戰聯盟賽等級較高的部落則需要更多的榮譽點。
調整原因
聯盟賽等級較低的部落很難完成急流激戰，因此很難從部落戰2獲得獎勵。同時，聯盟賽等級較高的部落又會在1至2天內迅速完成急流激戰，並且很少會繼續參加對戰獲取金幣。
調整之後，完成急流激戰的難度會更貼合各聯盟賽等級玩家的遊戲習慣，尤其是讓處於青銅聯盟賽的部落能夠更加輕鬆地獲得獎勵！
調整時間
這些調整將在12月7日下一賽季部落戰開始時實裝，而非和更新同時上線。
部落戰參戰人數限制
現在，每個部落每24小時（每個部落戰牌組冷卻週期內）只能最多有50個不同的成員參加部落戰。
在這一天內，如果已經有50個部落成員進行過部落戰對戰，再嘗試對戰時會收到一條通知，而且無法加入對戰。
調整原因
之前，有些組織性較高的部落會利用部落戰的便利，不停輪換部落成員，在非常短的時間內通過終點線。
這項做法對其他沒有採用這一「作法」的部落較為不公平，因此我們透過新的機制讓其不再可行。
其他調整
部落至少要有10個成員，才能參加部落戰。即便一個部落在部落戰期間不再符合參戰標準，也不會中途退出部落戰。
在每個賽季的最後一週，部落戰決鬥場將有明顯的介面提示，而且決鬥模式將只能在部落戰決鬥場裡進行。在之前的幾個賽季中，不少玩家錯過在那座古老的競技場裡贏取額外金幣的機會，因此我們希望調整後能讓更多玩家參與！
優化部落聊天-背景改為純色，玩家名稱和表情更醒目
新增內容
榮譽點加成
在每場急流激戰的最後三天（週五至週日），部落透過河道任務獲得的榮譽點將翻倍！
增加原因
低聯盟賽等級的休閒部落很難完成急流激戰，獲得部落戰寶箱獎勵。我們希望透過調整急流激戰長度和引入榮譽點加成，讓更多部落能夠完成急流激戰，獲得更豐厚的部落戰獎勵！
新增傳奇聯盟賽級數
我們新增兩個傳奇聯盟賽級數，供各大部落角逐！新增級數將包括更豐厚的獎勵，你可以點擊河道最下方的哥布林小屋，查看各聯盟賽級數的獎勵。
2級傳奇- 4000部落獎盃
3級傳奇- 5000部落獎盃
循環出現的新遊戲模式
我們為急流激戰加入新的遊戲模式！除了決鬥和一般1v1對戰，每週的急流激戰均加入一個新模式。
Supercell ID好友
加好友更加輕鬆！
更新之後，你可以透過Supercell ID加好友並和他們一起遊戲啦！
如果你還沒有Supercell ID，你可以前往「設定」介面免費註冊，還可以獲得一款免費表情！
其他Supercell ID優化：
主介面加入Supercell ID按鈕
如果你有多個Supercell ID帳號，可以在主介面快速切換
上線時間
該功能將在各地區陸續實裝。如果你還沒有看到，別緊張，或許很快就會看到實裝了！
修復內容
卡牌調整
閃電巨人-加強
反擊傷害現在會隨等級提升。這會讓閃電巨人能更好應對攻擊他的部隊。調整前，反擊傷害不會隨卡牌等級提升而提升。
飄浮卡牌
調整後，具有飄浮機制的卡牌（戰爭天使和皇家幽靈）：
無法再飄過建築
無法再擠開空中單位
被擊退時不會再撞上河道彈回來
骷髏召喚
撤銷上次平衡性調整中對骷髏召喚進行的調整。根據玩家反饋，如果你沒有克制骷髏召喚的卡牌，特定情況下骷髏召喚反而更容易對皇家塔造成傷害。
問題修復
修復玩家在戰船對決中沒有獲得金幣或獲得金幣數量不正確的問題
點擊「電競賽事」選項里的通知不會再跳轉到「皇室資訊「，而是跳轉到正確的地方
修復玩家在部落戰對戰結束後獲得金幣數量不正確的問題
修復在觀戰2v2對戰時，擁有皇室通行券的玩家名稱會顯示顏色代碼的問題
受損的戰船防禦不會再被保留至下一週的急流激戰
修復一些罕見的閃退問題
修復透過社群帳號加的好友在沒有設定頭像時好友圖片顯示問題