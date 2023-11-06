這位全新英雄讓你的聖水物超所值！

第一個英雄雙人組 - 小王子和他強大的專屬護衛，他們可以分別在競技場上對敵方造成遠程和近戰傷害。

小王子手持特製的速射十字弓，只要站在原地不移動，他的射擊速度就會越來越快！但他的攻擊會被滾木或精準施放的電擊法術打斷。