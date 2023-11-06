挑戰者們，大家好！
全新英雄、全新卡牌進化、全新競技場，還有更多精彩內容火熱來襲！
全新英雄：小王子
這位全新英雄讓你的聖水物超所值！
第一個英雄雙人組 - 小王子和他強大的專屬護衛，他們可以分別在競技場上對敵方造成遠程和近戰傷害。
小王子手持特製的速射十字弓，只要站在原地不移動，他的射擊速度就會越來越快！但他的攻擊會被滾木或精準施放的電擊法術打斷。
英雄技能：皇家支援
小王子呼叫支援，召喚他的專屬護衛加入戰鬥！
專屬護衛會直接衝向小王子所在的位置，造成傷害並擊退附近的敵人。
遊戲中有史以來第一次，大家可以免費獲取最新的英雄！進入11階競技場以上的所有玩家都可限時獲取小王子。
整個《部落衝突:皇室戰爭》11月主題季期間，遊戲主介面中會出現一個小王子圖示，點擊該圖示即可獲取最新英雄。此外，我們還為大家準備了3場教學對戰，幫助大家快速熟悉這個小搗蛋。
完成全部3場教學對戰還可獲取1款超酷的戰旗形象裝飾！
弓箭手卡牌進化
🏹弓箭手已進化！
進化弓箭手不僅換了新髮型，還拿到一把全新的弓，可以使出「勁射」對距離較遠的敵人造成雙倍傷害！
啟用11月鑽石通行券即可解鎖進化弓箭手。
全新競技場
在十聖水酒館競技場中大展身手吧！
這個酒館曾在小王子影片中出現過，是軍隊在競技場上奮戰一天後豪飲聖水和放聲高歌的地方。