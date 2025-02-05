狂戰士！
狂戰士是最新的2費近戰軍隊！別看她小巧天真，她的攻擊速度在競技場上可是數一數二。她沒隔多久就需要磨一磨自己的斧頭，但話說回來，如果你的攻擊速度跟她一樣快，你也會這樣做的。
大部分2費卡牌都是蝙蝠或哥布林這種一群軍隊，但狂戰士和他們不同，她習慣單獨作戰。她的生命值更高，大部分法術無法立即消滅她，但生存能力提高的代價就是，她的每秒傷害值大打折扣。因此，她在與其他近戰軍隊單挑時會有點吃力。
狂暴伐木工！
我們推出了第二張傳奇進化卡牌！
狂暴伐木工被摧毀後，會掉落一瓶珍貴的原始狂暴法術。進化後，他會變成一個隱形的幽靈回到競技場上，進行反擊——前提是他還在狂暴法術範圍內。
進化狂暴伐木工是一張攻擊速度很快的卡牌，可對皇家塔造成巨大威脅。不過，其他軍隊和建築可以分散他的注意力，引誘他走出狂暴法術的範圍。伐木工幽靈也容易受到某些法術的影響，將他拉離紫色的狂暴法術範圍。
那麼看到狂暴伐木工幽靈在競技場上游蕩時， 你會打給誰求助呢？
準備好迎接這場盛大的比賽了嗎？參加超級達陣模式，以迅雷不及掩耳之勢擊敗對手！74、52、38，衝衝衝！
⚔️挑戰：2月7日至10日
🏆獎勵：戰旗形象裝飾
任何人都無法抗拒愛的力量，它會使軍隊為對方而戰！
⚔️挑戰：2月14日至17日
🏆獎勵：戰旗旗面
狂戰士和符文巨人強強聯手，讓對手知道什麼叫速度與狂暴！
⚔️挑戰：2月21日至24日
🏆獎勵：戰旗形象裝飾
感受恐懼吧，進化狂暴伐木工降臨了！即使被摧毀，他的怒火仍然在狂暴法術中延續——快阻止他！
⚔️挑戰：2月28日至3月3日
🏆獎勵：戰旗旗面
2月10日至24日，和好友組隊或隨機配對隊友，一起攀登天梯。
2v2模式考驗的是團隊合作、遊戲技巧和運氣——你的隊友會迎難而上，還是躺平等你carry？
皇室通行券：鑽石通行券的100個皇冠獎勵已移除。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊