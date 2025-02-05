狂戰士是最新的2費近戰軍隊！別看她小巧天真，她的攻擊速度在競技場上可是數一數二。她沒隔多久就需要磨一磨自己的斧頭，但話說回來，如果你的攻擊速度跟她一樣快，你也會這樣做的。

大部分2費卡牌都是蝙蝠或哥布林這種一群軍隊，但狂戰士和他們不同，她習慣單獨作戰。她的生命值更高，大部分法術無法立即消滅她，但生存能力提高的代價就是，她的每秒傷害值大打折扣。因此，她在與其他近戰軍隊單挑時會有點吃力。