第1季皇家塔專屬造型

《皇室戰爭》現已推出皇家塔造型

獲取皇室通行券，就有機會解鎖專屬「進擊鯊魚塔造型」，為皇家塔換上新造型！



您可以在「出戰表情」分頁中的「皇家塔造型庫」中選擇想要使用的造型。



第1季專屬表情

漁大師的朋友最愛用牠的左鉤鰭教訓敵人了。



（第1季皇家塔專屬造型及專屬表情只能在第1季中獲取，沒有其他獲取途徑！但獲取後就能永久使用唷！）



更豐厚的獎勵

皇室通行券獎勵多多，包括寶箱、卡牌、金幣等等！

