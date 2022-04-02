登場傷害減少20%👇

雖然超級騎士帥氣的登場動作是他的主要賣點，但對他的對手來說就有點太難受了，因為他可以利用登場傷害一次清掉橋頭所有的進攻單位，然後接著發起反攻。



超級騎士在低盃段的使用率極高，但在天梯頂尖玩家中就沒那麼受歡迎，所以如果削弱太多，這張卡牌會變得毫無用武之地。這次削弱後，玩家需要更準確地把握下牌時機，可能還需要部署更多卡牌才能解決對手的攻勢。

