挑戰者們，大家好！
這些調整將於4月4日下個主題季開始之後的一次維護進行實裝！
卡牌列表
鏡像法術☝️
金甲騎士☝️
骷髏巨人☝️
弓箭手☝️
冰雪精靈☝️
骷髏墓碑👇
蠻羊騎士👇
弓箭女皇👇
骷髏召喚👇
瓦基麗武神👇
超級騎士👇
聖水收集器🔄
閃電巨人🔄
4月8日維護新增調整（詳情請見本篇文章）
威猛礦工👆
地震法術👇
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
鏡像法術
現在鏡像法術複製的卡牌等級+2級（之前是+1級）☝️
鏡像法術一直都不是很強勢，只有在特定情況下才會帶來一些驚喜。我們希望這次調整能讓大家在組建牌組時多考慮這張卡牌，讓出場的卡牌更多元。
金甲騎士
衝鋒距離：
從5格提升為6格☝️
閃亮衝鋒會在金甲騎士攻擊到皇家塔時停止
上次削弱似乎有點過頭，所以我們將部分調回先前的設定！撞到塔就會停止的閃亮衝鋒可以讓金甲騎士變得更好預測，同時讓他對皇家塔造成更多傷害。想引誘他啟動國王塔也將變得更加困難。
骷髏巨人
攻擊速度：提高7%☝️
生命值：
提升7%☝️
可憐的骷髏巨人還沒有在競技場上找到自己的立足之地。我們希望他能夠成為一張實用的核心卡牌，因此提升他的生存能力，讓他能夠更容易接近皇家塔。
弓箭手
攻擊速度：
提升9%☝️
弓箭手最近的使用率並不高。她們為自己的弓換好了弦，現在應該可以和其他遠程單位一決高下囉！
冰雪精靈
冰凍法術持續時間：提升30%☝️
我們希望冰雪精靈的定位更加明確，增加他和閃電精靈的差異性。這次加強之後，冰雪精靈可用於長時間控制敵方單位，而閃電精靈則更適合團控和短暫擊暈敵軍或轉移敵軍攻擊目標。
骷髏墓碑
出兵速度：
降低5%👇
上一次調整讓這張卡牌在競技場上強勢回歸……有點太強了，所以我們這次稍微削弱。
蠻羊騎士
減速效果：
從85%降低為70%👇
蠻羊騎士非常適合後場反推，但其減速效果有點過強，受到影響的單位幾乎動不了。
這次削弱後，蠻羊騎士的減速效果依然顯著，但不會再有讓其他卡牌「原地罰站」的感覺了。
弓箭女皇
技能攻擊速度加成：
從200%減少為180%👇
儘管多次被削弱，但女皇在競技場上的表現依然強勢。
我們覺得她的生命值沒有問題，需要進行調整的應該是她的技能。
骷髏召喚
召喚的骷髏兵數量減少1個👇
在巨人得到加強而女巫姥姥遭到削弱之後，骷髏召喚在過去幾個月中可謂是如魚得水。
為了削弱這張卡牌。我們移除其中一位骷髏兵巴利。抱歉囉，巴利。
瓦基麗武神
生命值：減少4%👇
瓦基麗武神成為使用率最高的輕型坦克很長一段時間了。我們希望透過這次小幅削弱來降低她的萬用性，讓其他同類型卡牌有更多出場機會。
超級騎士
登場傷害減少20%👇
雖然超級騎士帥氣的登場動作是他的主要賣點，但對他的對手來說就有點太難受了，因為他可以利用登場傷害一次清掉橋頭所有的進攻單位，然後接著發起反攻。
超級騎士在低盃段的使用率極高，但在天梯頂尖玩家中就沒那麼受歡迎，所以如果削弱太多，這張卡牌會變得毫無用武之地。這次削弱後，玩家需要更準確地把握下牌時機，可能還需要部署更多卡牌才能解決對手的攻勢。
聖水收集器
被摧毀時產出1滴聖水🔄
持續時間：從70秒縮短為65秒👇
聖水生產速度：從8.5秒減慢至9秒👇
聖水收集器絕對是一張與眾不同的卡牌，但長期以來它的使用率都非常低。
我們為它增加了被摧毀時+1滴聖水的機制，這樣其他玩家用法術摧毀它時就要思考一下是否划算。它在場上總共可以產出的聖水還是8滴，和調整前一樣。
閃電巨人
聖水花費：從8費降至7費🔄
生命值：減少15%👇
傷害：
減少15%👇
如果你的牌組裡沒有建築，那麼遇到閃電巨人就幾乎毫無抵抗之力。現在他的費用降低了，但承受傷能力也沒有那麼強，即使沒帶建築，他也變得比以前更好對付。之前一直沒有7費的坦克，現在有囉！
請注意：傷害削弱並不影響他的反擊傷害（和以前一樣，他的反擊傷害還是和同等級的電擊法術傷害保持一致）。
這些調整將於4月4日下個主題季開始之後的一次維護進行實裝！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊