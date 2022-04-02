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2022年4月2日
Blog – Clash Royale

2022年4月平衡性調整

挑戰者們，大家好！

這些調整將於4月4日下個主題季開始之後的一次維護進行實裝！

卡牌列表

  • 鏡像法術☝️

  • 金甲騎士☝️

  • 骷髏巨人☝️

  • 弓箭手☝️

  • 冰雪精靈☝️

  • 骷髏墓碑👇

  • 蠻羊騎士👇

  • 弓箭女皇👇

  • 骷髏召喚👇

  • 瓦基麗武神👇

  • 超級騎士👇

  • 聖水收集器🔄

  • 閃電巨人🔄

4月8日維護新增調整（詳情請見本篇文章

  • 威猛礦工👆

  • 地震法術👇

請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。

鏡像法術

  • 現在鏡像法術複製的卡牌等級+2級（之前是+1級）☝️

鏡像法術一直都不是很強勢，只有在特定情況下才會帶來一些驚喜。我們希望這次調整能讓大家在組建牌組時多考慮這張卡牌，讓出場的卡牌更多元。

金甲騎士

  • 衝鋒距離：

    從5格提升為6格☝️

  • 閃亮衝鋒會在金甲騎士攻擊到皇家塔時停止

上次削弱似乎有點過頭，所以我們將部分調回先前的設定！撞到塔就會停止的閃亮衝鋒可以讓金甲騎士變得更好預測，同時讓他對皇家塔造成更多傷害。想引誘他啟動國王塔也將變得更加困難。

骷髏巨人

  • 攻擊速度：提高7%☝️

  • 生命值：

    提升7%☝️

可憐的骷髏巨人還沒有在競技場上找到自己的立足之地。我們希望他能夠成為一張實用的核心卡牌，因此提升他的生存能力，讓他能夠更容易接近皇家塔。

弓箭手

  • 攻擊速度：

    提升9%☝️

弓箭手最近的使用率並不高。她們為自己的弓換好了弦，現在應該可以和其他遠程單位一決高下囉！

冰雪精靈

  • 冰凍法術持續時間：提升30%☝️

我們希望冰雪精靈的定位更加明確，增加他和閃電精靈的差異性。這次加強之後，冰雪精靈可用於長時間控制敵方單位，而閃電精靈則更適合團控和短暫擊暈敵軍或轉移敵軍攻擊目標。

骷髏墓碑

  • 出兵速度：

    降低5%👇

上一次調整讓這張卡牌在競技場上強勢回歸……有點太強了，所以我們這次稍微削弱。

蠻羊騎士

  • 減速效果：

    從85%降低為70%👇

蠻羊騎士非常適合後場反推，但其減速效果有點過強，受到影響的單位幾乎動不了。

這次削弱後，蠻羊騎士的減速效果依然顯著，但不會再有讓其他卡牌「原地罰站」的感覺了。

​弓箭女皇

  • 技能攻擊速度加成：

    從200%減少為180%👇

儘管多次被削弱，但女皇在競技場上的表現依然強勢。

我們覺得她的生命值沒有問題，需要進行調整的應該是她的技能。

骷髏召喚

  • 召喚的骷髏兵數量減少1個👇

在巨人得到加強而女巫姥姥遭到削弱之後，骷髏召喚在過去幾個月中可謂是如魚得水。

為了削弱這張卡牌。我們移除其中一位骷髏兵巴利。抱歉囉，巴利。

瓦基麗武神

  • 生命值：減少4%👇

瓦基麗武神成為使用率最高的輕型坦克很長一段時間了。我們希望透過這次小幅削弱來降低她的萬用性，讓其他同類型卡牌有更多出場機會。

超級騎士

  • 登場傷害減少20%👇

雖然超級騎士帥氣的登場動作是他的主要賣點，但對他的對手來說就有點太難受了，因為他可以利用登場傷害一次清掉橋頭所有的進攻單位，然後接著發起反攻。

超級騎士在低盃段的使用率極高，但在天梯頂尖玩家中就沒那麼受歡迎，所以如果削弱太多，這張卡牌會變得毫無用武之地。這次削弱後，玩家需要更準確地把握下牌時機，可能還需要部署更多卡牌才能解決對手的攻勢。

聖水收集器

  • 被摧毀時產出1滴聖水🔄

  • 持續時間：從70秒縮短為65秒👇

  • 聖水生產速度：從8.5秒減慢至9秒👇

聖水收集器絕對是一張與眾不同的卡牌，但長期以來它的使用率都非常低。

我們為它增加了被摧毀時+1滴聖水的機制，這樣其他玩家用法術摧毀它時就要思考一下是否划算。它在場上總共可以產出的聖水還是8滴，和調整前一樣。

閃電巨人

  • 聖水花費：從8費降至7費🔄

  • 生命值：減少15%👇

  • 傷害：

    減少15%👇

如果你的牌組裡沒有建築，那麼遇到閃電巨人就幾乎毫無抵抗之力。現在他的費用降低了，但承受傷能力也沒有那麼強，即使沒帶建築，他也變得比以前更好對付。之前一直沒有7費的坦克，現在有囉！

請注意：傷害削弱並不影響他的反擊傷害（和以前一樣，他的反擊傷害還是和同等級的電擊法術傷害保持一致）。

這些調整將於4月4日下個主題季開始之後的一次維護進行實裝！

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊