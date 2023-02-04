觀察卡牌列表

下列卡牌暫時不會進行平衡性調整，但我們正在觀察這些卡牌的表現。



我們會在下文對不進行平衡性調整的原因做解釋，這也是競技性玩家之間非常火熱的話題。



皇家巨人

皇家巨人在經典/終極挑戰中的使用率為5%，在所有卡牌中排名第70位；其勝率為54%，這是個還不錯的數據。如果我們只考慮經典/終極挑戰中的的強勢牌組（即8至12勝區間），皇家巨人的使用率（7%）排名也還算正常，排在第45位。在傳奇之路和榮耀之路中，皇家巨人的情況也大致相同。

雷電法術

雷電法術在經典/終極挑戰中的使用率為11%，在法術卡牌中排名第8。雷電法術的勝率較高（55%），但這很可能與弓箭女皇大行其道的版本環境有關——而我們在本次調整中削弱她了。因此，我們暫時不打算削弱雷電法術。

絕世武僧

目前我們的考慮是，將絕世武僧的技能花費保持在1聖水。我們知道，對於競技性玩家們（也是大多數玩家）來說，即使技能花費調整為2費，也不會有太大的問題。但從整體上看，如果技能花費較高，卻不能帶來最清楚直接的價值，就不是很好。



骷髏之王的技能則與此相反，它能直接召喚出骷髏兵。即使使用時機不當，這個技能也具有清楚直接的價值。如果技能花費較高，同時還有不小的失誤風險，那麼從長遠來看，可能會導致相對休閒的玩家放棄使用絕世武僧，認為他是一張「高手向」的卡牌。我們並不介意有些卡牌的技巧上限高於其他卡牌，但我們還是希望大多數卡牌都能被廣泛使用。

煙火射手

我們在本次調整中做出改動，以嘗試修復煙火射手面前有敵人卻不攻擊的問題。但是，煙火射手陷入「選擇困難」的原因是多方面的：攻擊速度、首次攻擊出手速度，還有目標鎖定機制。

對卡牌的目標鎖定機制進行調整，恐怕會是影響最大的改動（也最嚇人，因為這會影響到幾乎所有卡牌）。這需要嚴謹的計畫、謹慎的實施和反覆測試。希望有一天我們能如願以償，但在此之前，本次調整應該能先治好煙火射手的選擇困難症。