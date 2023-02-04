挑戰者們，大家好！
以下平衡性調整將於2月7日（週二）維護後實裝。
絕世武僧
攻擊速度：加快0.1秒（提升11%）
調整原因
上次調整後，絕世武僧的使用率大幅下降。因此，我們需要做出一些調整，讓他能與其他英雄並駕齊驅。
煙火射手
首次攻擊出手速度：加快0.4秒（提升40%）
調整原因
當面前有多個敵方單位，煙火射手有時候會停止攻擊……骷髏軍團，就是你們！這個調整能讓她鎖定目標後更快出手。
弓箭手
攻擊速度：加快0.2秒（提升18%）
調整原因
比起其他的遠程支援卡牌，弓箭手有些黯然失色，與吹箭哥布林對比時尤其明顯。我們希望在需要可觀的傷害輸出來處理大量單位時，弓箭手可以成為目前版本更好用的選擇。
哥布林巨人
哥布林巨人背上的哥布林攻擊速度：加快0.2秒（提升12%）
調整原因
哥布林巨人這張卡牌的使用率很低。背上的哥布林是這張卡牌的特色，我們希望能讓這個特色變得更加鮮明。
騎士
生命值：提升3%
調整原因
相比瓦基麗武神等卡牌，騎士一直沒有什麼競爭力。甚至在有些時候，他還比不上皇家幽靈。所以，我們決定加強他的承傷能力，讓他能重新回到大家的視野當中。不過總體來說，騎士這張卡牌的CP值還是不錯的。
火箭
對皇家塔傷害：降低17%
調整原因
火箭威力巨大，很適合用來完成最後一擊，在驟死賽模式中更是如此。為了讓火箭牌組在對戰後期玩起來不那麼像「過牌速度比賽」，我們決定下調它對皇家塔的傷害。
鳳凰
破殼而出的鳳凰：生命值和傷害調整為「重生」前的80%
調整原因
我們已經對鳳凰進行過幾次削弱，但這張卡牌在使用率和勝率方面依舊傲視群雄。
我們希望本次調整能起到一石二鳥的效果（這個成語用在這裡真讚）：削弱鳳凰重生後的強度，同時調整其視覺效果和模組大小，以便更好區分重生前後的鳳凰。
註：「重生後的鳳凰」指的是從鳳凰蛋中破殼而出，重回戰場的鳳凰。
復仇滾木
擊退距離：由1格縮減為0.7格（縮短30%）
調整原因
滾木是一張非常獨特、用途多樣的法術卡牌。擊退效果使它在同類法術中脫穎而出，但目前來看，滾木有點過於全能。我們希望透過本次調整削弱這張卡牌的全能性，並避免滾木在配合防禦建築時變得太過強勢。
弓箭女皇
首次出手速度：減慢0.2秒（降低200%）
調整原因
這位使用率最高的英雄（但她仍是女皇？）需要削弱了！
調整後，她需要更長的時間才能舉起手中的連弩，向目標發動攻擊。
觀察卡牌列表
下列卡牌暫時不會進行平衡性調整，但我們正在觀察這些卡牌的表現。
我們會在下文對不進行平衡性調整的原因做解釋，這也是競技性玩家之間非常火熱的話題。
皇家巨人
皇家巨人在經典/終極挑戰中的使用率為5%，在所有卡牌中排名第70位；其勝率為54%，這是個還不錯的數據。如果我們只考慮經典/終極挑戰中的的強勢牌組（即8至12勝區間），皇家巨人的使用率（7%）排名也還算正常，排在第45位。在傳奇之路和榮耀之路中，皇家巨人的情況也大致相同。
雷電法術
雷電法術在經典/終極挑戰中的使用率為11%，在法術卡牌中排名第8。雷電法術的勝率較高（55%），但這很可能與弓箭女皇大行其道的版本環境有關——而我們在本次調整中削弱她了。因此，我們暫時不打算削弱雷電法術。
絕世武僧
目前我們的考慮是，將絕世武僧的技能花費保持在1聖水。我們知道，對於競技性玩家們（也是大多數玩家）來說，即使技能花費調整為2費，也不會有太大的問題。但從整體上看，如果技能花費較高，卻不能帶來最清楚直接的價值，就不是很好。
骷髏之王的技能則與此相反，它能直接召喚出骷髏兵。即使使用時機不當，這個技能也具有清楚直接的價值。如果技能花費較高，同時還有不小的失誤風險，那麼從長遠來看，可能會導致相對休閒的玩家放棄使用絕世武僧，認為他是一張「高手向」的卡牌。我們並不介意有些卡牌的技巧上限高於其他卡牌，但我們還是希望大多數卡牌都能被廣泛使用。
煙火射手
我們在本次調整中做出改動，以嘗試修復煙火射手面前有敵人卻不攻擊的問題。但是，煙火射手陷入「選擇困難」的原因是多方面的：攻擊速度、首次攻擊出手速度，還有目標鎖定機制。
對卡牌的目標鎖定機制進行調整，恐怕會是影響最大的改動（也最嚇人，因為這會影響到幾乎所有卡牌）。這需要嚴謹的計畫、謹慎的實施和反覆測試。希望有一天我們能如願以償，但在此之前，本次調整應該能先治好煙火射手的選擇困難症。
以上提到的平衡性調整將於2月7日（週二）維護透過維護實裝到遊戲中！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊